Ece isminin anlamı nedir? Ece ne demek

Ece ismi; kraliçe, baş reis, ana, büyük kadın anlamlarına gelmektedir. Kız bebeklere ece ismi verilirken de kraliçe, ana, büyük kadın anlamları dikkate alınarak verilmektedir. Türk Dil Kurumu isim sözlüğüne göre ece isminin anlamı, kraliçe, güzel kadın olarak tanımlanmaktadır. Ece ismi Türkçe kökenli isimler listesi içerisinde yer almaktadır.

Ece Ne Demek?

Ece sözlük anlamı itibari ile kraliçe, büyük kadın, güzel kadın şeklinde kullanılan isimdir. Türkçe kökenli olan ece ismi kız çocuklarına, tek başına ya da yanında ikinci bir isimle verilmektedir.

Ece İsminin Anlamı Nedir?

Merhametli ve çevresine duyarlı bir kişiliğe sahiptir. Kinci olmayışı ve affedici oluşu ile çevresindeki insanlara şans verme taraftarıdır. İyi niyetli, samimî ve hoşgörülü olması ile tanınmaktadır. Ruhsal yapısı karışık olması sevinci ve üzüntüyü aynı anda yaşamasında etkilidir. Ancak bu durum ona renkli bir kişilik görüntüsü kazandırmaktadır. Kendisi bu durumdan rahatsızlık duymaz. Bunun yanında duygusal ve kırılgan yapısı ile dikkat çekmektedir. Sanatsal alanlarda oldukça yetenekli oluşu başarılı olmasında da büyük ölçüde etkili olmaktadır.