Varis nasıl geçer? Varise ne iyi gelir

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Varisler; küçük, orta ve büyük olmak üzere toplamda üçe ayrılmaktadır. Bu rahatsızlık, toplardamarda bulunan kapakçıkların çalışmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Kapakçıkların düzgün çalışamaması sonucunda, kalbe taşınan kan geri kaçmakta ve damarlarda birikmektedir. Biriken kanlar, cilt üzerinde 1 milimetrelik ufak boyutlardan 3milimetrelik çıkıntılara kadar yer almaktadır.

Varis Nasıl Geçer?

Varis; bacaklarda ağrı, kramp, yanma ve sızlama ile kendini belli etmeye başlamaktadır. Derideki rengin değişimi, damarların cilt yüzeyinde kabarması, kaşıntı ve bazı durumlarda kanama olması da diğer varis belirtileridir. Varis tedavi edilmediği taktirde, %20 olasılıkla ülsere dönüşebilmektedir. Bu sebeple varisin çok ilerlemeden erken dönemlerde tedavi edilmesi gerekmektedir. Varis tedavisinde; ameliyat, lazer, radyo frekansı, zamk ve skleroterapi kullanılmaktadır.

Ameliyatla Varis Tedavisi

Cerrahi müdahale, varis tedavisinde en son tercih edilen tedavi yöntemdir. İlerleyen aşamalarda, varisli damarın ameliyatla alınarak vücuttan atılması işlemidir. Bu işlem narkoz altında ve ancak hastane ortamında yapılabilmektedir. Ameliyatla yapılan uygulama sonrasında hastanın uzun bire istirahat etmesi gerekmektedir. Ayrıca ameliyat sonrasında işlem bölgesinde bir iz de kalmaktadır. Cerrahi müdahale, hasta konforu açısından düşük bir tedavi olduğu için diğer yöntemlere kıyasla daha az kullanılmaktadır.

Lazer ile Tedavi

Lazer ile varis tedavisi farklı şekillerde yapılmaktadır. Küçük boydaki varisler için cilt üzerinden, daha büyük varisler için de damar içinden girilerek tedavi yapılmaktadır. Damar içi uygulamalar aynı zamanda EVLA tedavisi olarak bilinmektedir. Bu tedavide öncelikle hastanın damar haritası çıkarılmakta, sonra da küçük bir delik yardımıyla sorunlu bölgeye giriş yapılmaktadır. Lazer ile yapılan tedavilerde varis problemi kalıcı olarak giderilmektedir.

Radyo Frekansı

Radyo frekansı ile yapılan varis tedavileri, işlem aşaması olarak lazer tedavileri ile benzerlik göstermektedir. İki tedavi arasındaki tek fark kullanılan enerji kaynaklarıdır. Radyo frekansı tedavisinde, radyo dalgaları ısıya çevrilerek kullanılmaktadır. Bu sayede damarlar tahrip edilip kapatılmaktadır. Radyo frekansı tüm varis boyutları için kullanılabilen bir yöntemdir.

Zamk ile Varis Tedavisi

Zamk aynı zamanda yapıştırma olarak da bilinen bir tedavi şeklidir. Ameliyatsız bir yöntem olan zamk, damarın iğne ile girilerek yapıştırılmasını sağlamaktadır. Yapışan damar artık kapanmakta ve içerisine kan girişi olmamaktadır.

Skleroterapi

Skleroterapi, varis tedavileri içerisinde hasta açısından en rahat yöntemdir. İlaçlı enjeksiyon şeklinde ilerleyen tedavide damar, bir ilaç ile tahrip edilmekte ve buraya gelen kan akışı durdurulmaktadır. Bu tedavi, narkozsuz olarak uygulanmaktadır. Ayrıca tedavi sonrasında hasta, hayatına hemen dönebilmektedir.

Varise Ne İyi Gelir?

Varisli damarlar için evde hazırlanabilecek bazı bitkisel yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler sayesinde varis görüntüsünde iyileşme ve ağrıları azaltma imkanı mümkündür. Bu kapsamda; zencefil, sarı kantaron otu, biberiye ve sarımsak varisli bölgeye uygulanabilecek yöntemler arasında yer almaktadır.

Zencefil, iltihap söktürücü olarak bilinen bir besin türüdür. Bu sebeple zencefil özünün varisli damar üzerine sürülmesi, dolaşımı artırarak ağrıların hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

Sarımsak da tıpkı zencefil gibi iltihap sökme üzerinde oldukça etkilidir. Ancak sarımsak, varisli damarla sürülerek değil doğrudan yenildiği zaman etki göstermektedir. Buna göre ezilmiş üç diş sarımsak ve birkaç damla limon, varislerin renginin acıkmasına yardımcı olmaktadır.

Biberiye ve sarı kantaron otu ise kan dolaşımını hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Bu sebeple iki ürünün de varisin üzerine sürülmesi hem ağrıyı kesmek de hem de damarın şişkinliğini azaltmaktadır.