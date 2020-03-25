Göğüs ucu yarasına ne iyi gelir? Göğüs ucu yarası neden olur ve nasıl geçer?

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Emzirme sonucunda oluşan göğüs ucu yaraları kadınların en büyük kabuslarının başında gelmektedir. Ayrıca göğüs ucunda oluşan yaralar için önlem alınmaması durumunda Mastit gibi son derece önemli sağlık sorunlarının yaşanması söz konusu olabilmektedir. Bu noktada göğüs ucu yarasına ne iyi gelir konusu ciddi bir önem taşımakta ve önemli bir merak konusunu oluşturmaktadır.

Göğüs Ucu Yarasına Ne İyi Gelir?

Göğüs ucu yaraları için piyasada bazı göğüs ucuna sürülebilen krem ve merhemler bulunmaktadır. Ayrıca başvurulabilecek bir başka seçenek ise silikon göğüs uçları olmaktadır. Ancak zaman zaman bu seçenekler göğüs ucu yaralarını geçirmek konusunda yetersiz kalabilmektedir. Bu noktada ise göğüs ucu yaraları için çözüm oluşturan doğal yöntemler en iyi seçenekleri oluşturmaktadır. Göğüs ucuna iyi gelen iyi gelen ve başvurulabilecek yöntemler ise;

- Ayva çekirdeği jeli; bunun için bir ayvanın çekirdeklerinin jeli bir gün önceden suda bekletilir. Sonraki gün ise elde edilen bu jelde göğüs uçlarına masaj yapar şekilde sürülür.

- Göğüs ucunda oluşabilecek yara ve çatlak ihtimaline karşı hamilelik döneminde bazı önlemler alınması son derece yararlı olabilmektedir. Bunun için ise, gebeliğin 8. ayından itibaren yapılan banyo sonrasında zeytinyağı içerikli kremler kullanılması son derece yararlı olacaktır. Bu sayede emzirme döneminde oluşabilecek yara ve ağrıların önlenmesi mümkün olabilmektedir.

- Göğüs ucu kuruduktan sonra bir iki damla anne sütü ile uç kısım silinerek kuruması beklenir.

- Göğüs ucuna nemli ve sıcak kompreslerle tampon yapmak emzirme sonrasındaki ağrılara iyi gelir.

- Aktarlardan kolaylıkla temini mümkün olan kudret narı tam bir şifa kaynağı olacaktır. Bu ürünün aktarlardan hazır olarak alarak göğüs ucuna uygulamak iyi bir çözüm olacaktır. Bu sayede yaralı olan göğüs ucu hızlı bir biçimde kendini toparlayacaktır.

- Ev yapımı lanolin kremi göğüz ucuna iyi gelen uygulamalardan biridir. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler ise; 5 damla E vitamini, 140 gr. bal mumu, 5 damla biberiye yağı, 56 gr. saf lanolin, 5 damla çay ağacı yağı, 8 gr. işlenmiş durumdaki soğuk press balkabağı çekirdeği, 15 damla lavanta esansı ve 8 gr. zeytinyağında beklemiş nergis çiçeği.

Ev yapımı kremin hazırlanış aşaması; öncelikle bal mumu 2 dakika boyunca mikrodalga fırında ısıtılır. Erimiş haldeki balmumuna nergis ilave edilerek bir kaşık yardımıyla karıştırılır. Ardından balkabağı çekirdekleri de bu karışıma eklenir. Sonrasında ise, E vitamini ve yağlar da hazırlanmış olan bu karışıma eklenerek iyice karıştırılır. Böylece ev yapımı doğal krem hazırlanmış olur.

Göğüs Ucu Yarası Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Emziren annelerin en sık yaşadığı sorunların başında göğüs ucu yaraları gelmektedir. Oluşan bu yaralar emzirmeyi çok zorlaştıran ve acı verici bir duruma getirebilmektedir. Bu bakımdan yaraların oluşumunun engellenmesi önemli bir konudur. Bu nedenle göğüs ucu yarası neden oluşur sorusunu cevabının iyi bilinmesi yararlı olacaktır. Buna göre göğüs ucu yaraları neden olur sorusunun yanıtları şu şekilde listelenebilir;

- Emzirme esnasında memeyi yanlış tutmak

- Bebeği doyurmak için memeyi uygun olmayan bir pozisyonda tutarak emzirmeye çalışmak

- Bebeğin çenesindeki problemler

- Genetik faktörler

- Bebekte olan küçük ağız yolu sorunu

- Bebeğin dilin damağa bağlı durumda olması

- Bebekte damağın yüksek bir yapıya sahip olması

- Bebeğin ilk emme esnasında dilini geri çekmesi ve emmeyi yanlış şekilde öğrenmesi

Emzirme sonrası meydana gelen yaraların iyileşebilmesi için bölgenin kuru ve temiz tutulması önem arz eder. Gerek piyasada bulunan göğüs ucu kremleri gerekse evde alınabilecek bazı tedbirler göğüs ucu yaralarının iyileşmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Özellikle devde bir cezve içinde kolaylıkla ısıtılarak göğüs ucuna masaj yaparak sürülen zeytinyağı son derece etkili bir çözüm olacaktır.