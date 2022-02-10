Duygusal Dağınıklıktan Kurtulmanın 5 Yolu

Duygusal dağınıklığa en çok sebep olan eşyalar arasında hediyeler, alınan hediyelik eşyalar, notlar, miras kalan parçalar yer alıyor. Her alışkanlık gibi duygusal eşyalardan kurtulmak da duygusal bir bağ yarattığı için çoğu zaman güç oluyor. Bu eşyalardan ayrılmak ne kadar güç olsa da bir düşünün, evinizde yarattıkları karışıklık ve strese gerçekten gerek var mı?



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