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Temiz Sözlük
Haber Giriş: 10.02.2022 - 16:21 | Son Güncelleme:

Duygusal Dağınıklıktan Kurtulmanın 5 Yolu

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Duygusal Dağınıklıktan Kurtulmanın 5 Yolu

Duygusal dağınıklık terimini daha önce duymuş muydunuz? Duygusal dağınıklık, duygusal bağ kurduğunuz ancak ihtiyaç duymadığınız, kullanmadığınız ya da uzun zaman da kullanmayacağınızı düşündüğünüz eşyaları saklamak, evinizde barındırmak anlamına geliyor. Şimdi bir düşünün, sizin evinizde de fark etmeden duygusal dağınıklık oluşturan eşyalar var mı?

Duygusal dağınıklığa en çok sebep olan eşyalar arasında hediyeler, alınan hediyelik eşyalar, notlar, miras kalan parçalar yer alıyor. Her alışkanlık gibi duygusal eşyalardan kurtulmak da duygusal bir bağ yarattığı için çoğu zaman güç oluyor. Bu eşyalardan ayrılmak ne kadar güç olsa da bir düşünün, evinizde yarattıkları karışıklık ve strese gerçekten gerek var mı?

Yazımızın devamına Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.

  

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