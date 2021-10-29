Dişler Nelerdir? Diş İsimleri, Görevleri, Sayıları Ve Numaraları

Dişlerimiz vücudumuzdaki en sert maddelerdir. Dişlerimiz sindirim sürecinin ilk adımı olmasının yanı sıra konuşma yeteneğimizde de önemli rol oynar.

Dişler Nelerdir?

Rahim içindeki küçük bir embriyo kadar erken bir dönemde bir dizi süt dişi geliştiririz. Süt dişleri, çenemizin büyüme şeklini şekillendirmeye, yiyecekleri düzgün bir şekilde çiğnemeye ve ilk kelimelerimizi konuşmayı öğrenmemize yardımcı olur.

Çoğu çocuk, 10'u üstte ve 10'u altta olmak üzere 20 süt dişiyle başlar. Yaşlandıkça ve çenelerimiz gelişmeye başladıkça bu dişler sonunda her biri üst ve alt çenede 16 olmak üzere 32 kalıcı yetişkin dişle değiştirilir.

Dişlerin Sayıları, İsimleri ve Görevleri

Her biri belirli bir yeme ve çiğneme amacına hizmet eden dört farklı diş tipine sahibiz. Bunlar;

8 kesici dişler

4 Köpek

8 Premolar

12 Molar (Azı Dişler) (4 yirmi yaş dişi dahil)

Kesici Dişler Nelerdir?

Çoğu yetişkin normalde sekiz kesici dişe sahiptir (dört üst, dört alt). Bunlar yiyecekleri kesmek için kullanılan en öndeki dişlerdir. Bunlar küçük çocuklarda ilk çıkan dişlerdir.

Köpek Dişleri Nedir?

Bunlar kesici dişlerin her iki yanında bulunan hafif sivri dişlerdir. Bir köpeğin (köpek) dişlerine benzedikleri için bu ismi aldılar. Bazen göz yuvalarının hemen altına oturdukları için küspitler veya "göz dişleri" olarak adlandırılırlar.

Premolar Nedir?

Bunlar ağzın arka kısmında köpek dişleri ile azı dişleri arasında yer alır. Premolarların ısırma yüzeylerinde iki sivri uç vardır. Bu yüzden bazen biküspit olarak adlandırılırlar. Küçük azılar, köpek dişlerinden arkadaki azı dişlerine kadar yiyecekleri çiğnemek için yönlendiren geçiş dişleri olarak kabul edilir.

Azı Dişleri Nelerdir?

Ağzın arkasındaki azı dişleri, yiyeceklerimizi öğütmek için kullanılır. Tipik bir yetişkinde, 4 tanesi yirmilik dişleriniz olan on iki azı dişi vardır. Üst ve alt çenenin her iki yanında üçer azı dişi vardır. Bunlar en büyük dişlerimizdir ve çiğneme, gıcırdatma ve diş sıkma için kullanılan kuvveti sürdürmek üzere tasarlanmıştır.

18 ila 25 yaşlarında, son 4 azı dişi, yirmi yaş dişleriniz olan ağzınızın en uzak 4 köşesinde bulunur. Çoğu diş eti çizgisini zorlamaya başladığında ağrı ve rahatsızlık hissetmeye başlayacaktır. Yirmi yaş dişleri kısmen veya yana doğru çıkarsa biraz soruna neden olabilir. Bu onları temizlemeyi zorlaştırır, ancak aynı zamanda etkilenmiş yirmi yaş dişleri olarak bilinen diğer ağız sağlığı sorunlarına da neden olur.

Yirmi Yaş Dişleri Nedir?

Yirmi yaş dişleri adından da anlaşıldığı gibi yirmi yaş aralığında çıkan dişlerdir. Genellikle tamamen çıktıktan ve görünür hale geldikten sonra çekilir. Bunun nedeni doğru sürülmemesi ya da ağız içini zorlamasıdır. Yirmi yaş dişleri de azı dişlerin yani öğütücü dişlerin bir parçasıdır. Bu dişlerde görülen en yaygın rahatsızlık, çıkamaması yani gömülü kalması durumudur. Gömülü yirmi yaş dişleri hemen sorunlara neden olmayabilir, ancak zamanla enfekte olabilir, komşu dişlere zarar verebilir veya başka ağız sağlığı sorunlarına neden olabilir. Gömülü yirmi yaş dişlerinin belirtileri;

Hassas veya kanayan diş etleri,

Kırmızı veya şiş diş etleri,

Çene ağrısı ve rahatsızlığı,

Kalıcı kötü nefes,

Ağızda hoş olmayan tat,

Yemek yemede zorluk, ağzınızı açma,

Sürekli baş ağrılarıdır.

Çoğu durumda, diş hekiminiz düzenli muayenenizde röntgen çekildiğinde genellikle yirmilik dişlerinizin durumunu tartışacaktır. Her durumda, yukarıda belirtilen semptomlardan herhangi birini yaşamaya başlarsanız yirmilik dişlerinizin çekilmesi gerekmektedir.