Diş fırçaları doğru şekilde nasıl saklanır?

Banyolarda bulunan diş fırçaları çok fazla miktarda bakteri ve mikrop barındırıyor. Dişlerimizi temizlediğimiz fırçanın temiz olması da her şeyden daha önemli olmalıdır. Saklamak için pek çok şekilli kaplar vardır. Bununla birlikte ilkyardım dolabı gibi steril yerlerde de saklayabilirsiniz. Eğer banyoda bulunduruyorsanız da sifonu çekerken mutlaka klozet kapağınızı kapalı tutun. Eğer aksini yaparsanız tuvaletin içindeki mikroplar etrafa dağılır ve bu sırada diş fırçalarınıza da isabet edebilir.

İşte diş fırçasını doğru şekilde muhafaza etmenin yolları...

- Dişlerinizi fırçaladıktan sonra diş fırçasını hemen kapalı bir kaba koymayın. Nemli olan fırça bakteri üretebilir.

- Fırçanızı yıkadıktan sonra dik bir biçimde kurutmaya bırakın.

- Tüm ailenin fırçalarını aynı kapta saklamayın.

- Grip gibi bulaşıcı hastalıklardan sonra diş fırçanızı mutlaka değiştirin.

- Her 3 ayda bir yeni bir diş fırçası edinin.

- Eğer banyonuzda klozet varsa, diş fırçalarını en az yarım metre uzağında tutun.

- Fırçayı sakladığınız seyahat kabını da sık sık temizleyin.

- Haftada bir kez ağız gargarasının içerisinde yaklaşık birkaç dakika tutarak temizleyin.