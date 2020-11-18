Dila İsminin Anlamı Nedir? Dila Ne Demek?

Dila Farsça kökenli bir isimdir. Çok uzun bir dönemdir Türkçede yer alan en güzel kız isimleri arasında bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Dila isminin anlamı ‘içten, gönülden seven’ şeklinde yorumlanır.

Dila Ne Demek?

Dilan Farsça üzerinden Türkçeye yerleşmiş en özel ve en güzel isimlerden biridir. Özellikle televizyonlardaki dizilerde kullanılan ve böylece birçok kişi tarafından ilgi çeken kız isimleri içerisinde bulunuyor. Bu ismin anlamları farklı şekillerde manalara gelebilmektedir.

- İçten,

- Gönülden Seven,

- Ey gönül,

Bu hoş ve özel anlamları ile beraber minik yavrumuz için kullanabileceğiniz en güzel isimler arasında yer almaktadır. Dila adını tek başına kullanabileceğiniz gibi ayrıca farklı isimlerle de güzel bir bütünlük elde edebilirsiniz. Televizyonlarda ya da yazılı basında duyulması ile beraber, internette çok sık araştırılan son dönemlerin isimleri arasında yer alıyor.

Yeni doğan yavrunuz adına eğer güzel bir isim arıyorsanız Dila adını değerlendirebilirsiniz. Özellikle okunuşu ve telaffuzu ile beraber anlamı üzerinden bütünleşmesi, Dila ismini kız çocuklar için çok daha özel hale getiriyor. Merak edilen konulardan biri de Dila isminin Kur'an'da bulunup bulunmadığıdır. Dila ismi Kur'an'da geçmemektedir.