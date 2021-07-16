Didem İsminin Anlamı Nedir? Didem Ne Demek? Didem Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Didem ismi günümüzde çok sık kullanılan ve oldukça yüksek popülerliğe sahip olan bir kelime olmaktadır. Bununla birlikte Didem ismi çok sayıda özelliğe sahiptir.

Didem İsminin Anlamı Nedir?

Didem isminin anlamına bakıldığında, bilinen dört farklı tipte tanımlanmakta olduğu görülmektedir. Ancak Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise Didem isminin anlamı yalnızca bir tane olmaktadır. Bu bir anlam içinde üç farklı kullanım biçimi vardır:

İkram, büyüklük, azamet, ağırlama

Göz, göz bebeğim

Eğik olmayan taş

Türk fil Kurumu'na göre ise; gözüm gibi sevdiğim, sevgilim, gözüm şeklinde ifade edilmektedir.

Didem İsminin Özellikleri Nelerdir?

Didem ismi, Türkiye içerisinde en çok kullanılan 565. olan bir isimdir. Kız isimleri içinde ise en çok kullanılan 296. olan isimdir. Didem ismi koyulmuş olan bebeklerin sayısı son bir yıl içinde toplamda altmış dokuz kişi de artış göstermiştir.

Didem İsminin Analizi Nasıl Yapılır?

Didem adına sahip olan bireyler duygularını çok yoğun yaşamakta olan ve çok heyecanlı yapıları olan kişilerdir. Özellikle de duygularını dışa yansıtmaktan çok hoşlanmaktadırlar. Bu sebeple müzik, icat, beceri ve sanat yetenekleri bir hayli fazladır. En kötü yönleriyse, başkalarının etkisi altında çok kalabilmektedirler.

Didem İsminin Kökeni Nedir?

Didem isminin kökenine bakıldığında Farsça ile Türkçe karışımı olduğu görülmektedir.

Didem İsminin Yanına Yakışan İsimler Nelerdir?

Ecem, Dilara ve İrem isimleri Didem isminin yanına yakışan isimlerdendir.

Didem İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Didem, kız çocuklara verilen bir isimdir. Didem ismi Kur'an içerisinde geçmemektedir