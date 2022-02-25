Damla sakızı nedir, nasıl yapılır ve kullanılır? Damla sakızı faydaları nelerdir ve nerede satılır

Damla sakızı küçük paketler içerisinde satılan bir reçine olarak özellikle sütlü tatlılarda tercih edilen bir reçinedir.

Damla Sakızı Nedir? Nasıl Yapılır ve Nasıl Kullanılır?

​​​​​​Damla sakızı sakız ağacından elde edilen bir çeşit reçine olarak bilinmektedir. Damla sakızı reçinesi kullanıldığı yiyeceklerde hoş bir koku bırakmaktadır. Damla sakızı doğal ortamda elde edildiği için kullanımı da bazı rahatsızlıklara faydalı olmaktadır.

Damla sakızı adını sakız adasından almaktadır. Sakız adasında üretildiği için bu adı almıştır. Ülkemizde en çok ege bölgesinde üretilen damla sakızı lezzet amaçlı kullanılmasının yanında güçlü bir antiseptik olduğu için ağızda çiğneyerek de kullanılmaktadır.

Damla sakızı küçük sakız damlalarına benzeyen bir görüntüsü olmasına rağmen küçük bir parçası çok etkili olarak tat bırakmaktadır.

Sakız ağacından belirli bir süre içerisinde reçine halinde elde edilen damla sakızı genellikle damla şeklinde kurutularak satışa sunulmaktadır. Damla sakızı kullanımı için aromatik bir ürün olduğu için özellikle alerjik yapılı kişilerin daha temkinli olarak tüketmesi önerilmektedir. Damla sakızı sütlü tatlılar olan sütlaç, muhallebi, dondurma, keşkül, tavukgöğsü gibi sütlü tatlılarda kullanılmaktadır.

Aynı zamanda aşure ve sıcak tüketilen boza gibi içeceklerde yer almaktadır.

Son yıllarda damla sakızı kahve ve kahve türünde içeceklerin içinde sıklıkla tercih edilmektedir. Aynı zamanda helva yapımında ve bazı hamurlu şerbetli tatlılarda olmazsa olmaz bir lezzet olarak yer almaktadır.

Damla sakızı hazır gıdalarda da yer alan bir reçinedir. Özellikle sakız üretiminde geniş yer almaktadır. Hazır gıda sektöründe kullanılan tatlı ve unlu mamuller damla sakızının reçinesini kullanarak daha fazla tüketiciye hitap etmeyi amaçlanmaktadırlar. Damla sakızı kişiye göre tercih edilen gıdalarda rahatlıkla kullanılması mümkündür.

Damla Sakızı Faydaları Nelerdir ve Nerelerde Satılır?

Damla sakızı doğal bir ağaç reçinesi olarak elde edilmektedir. Doğal ortamda bulunan diğer faydalı malzemeler gibi damla sakızının da faydaları bulunmaktadır.

Damla sakızı reflü ve mide rahatsızlıklarında hazmı kolaylaştırıcı bir etki sağladığı için faydalı olmaktadır. Aynı zamanda mide içerisindeki asitlenmeyi dengelemekte ve mide bulantısı kusma gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir.

Damla sakızı özellikle antiseptik bir ürün olduğu için solunum yolu rahatsızlıklarında iyi gelerek solunumu düzenlenmekte faydalı olmaktadır. Boğaz ağrılarında ve boğaz enfeksiyonlarında mikrop öldürücü etkisi ile ferahlık sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Damla sakızı ağız içi yaralarda ve ağızda bulunan mikroplara karşı kullanılabilen bir sakız türüdür. Ağızda çiğnemek mikropların yok olmasına ve dişlerin beyazlamasına yardımcı olmaktadır.

Damla sakızı özellikle sütlü tatlılarda hoş bir koku ve tat bırakmasını sağladığı gibi yemekten sonra tüketilen tatlıların midede şişlik yapmasına de engel olmaktadır.

Damla sakızı özellikle süt sevmeyen ve sütü tüketmek istemeyen kişiler için süt içeren tatlı veya besinlerde kullanılarak süt tüketiminde yardımcı olmaktadır.

Damla sakızı küçük sakız damlaları şeklinde kuru olarak temin edilmektedir. Özellikle aktarlarda bulunan damla sakızı bir yiyeceğe karıştırılmadan önce kırılarak un haline getirilirse daha homojen karışacağı için daha etkili olmaktadır.

Damla sakızı aktarlarda bulunan bir ürün olmasının yanında doğal malzeme satan yerlerde de kolaylıkla bulunmaktadır.