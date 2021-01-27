Çocuklar çok sevecek... Tavşan patik nasıl yapılır?

Patik örmesi hem basit, hem de keyiflidir. Özellikle de evde kaldığımız bu günlerde vakit geçirmek için çocuklarınıza güzel patikler örebilirsiniz. Tavşan patikleri ister hediye götürebilir, ister çocuklarınızla takım olarak kendinize de yapabilirsiniz.





Orta kalınlıkta yün ve 3,5 numara tığ ile yapabileceğiniz bu basit patik, sadece birkaç saatinizi alacak. Örerken tam burun kısmından başlanıyor. İlk başta normal bir patik gibi örüyoruz ve sonra işin asıl eğlenceli kısmına geçiyoruz. Ayak büyüklüğüne göre uzunluğunu ayarlamak da tamamen size kalmış.

Çocuklarınızın seveceği farklı renklerde harika patikler yapabilirsiniz. Patiği hazırladıktan sonra dilerseniz aynı renk dilerseniz farklı renk iple kulaklarını yapmaya başlayabilirsiniz. Kulağı ördükten sonra ise yün iğnesi ile patiğin üzerine dikin. Daha sonra tavşanın burun ve bıyık detaylarını da ekledikten sonra patiğiniz hazır. Sadece tavşan ile sınırlı kalmayıp, farklı hayvan modellemeleri ile de patik yapabilirsiniz.