Şişe kapaklarından palet nasıl yapılır?

Boyama yapmak çocukların hayal gücünü artırdığı gibi, sağ ve sol beynin birlikte çalışmasını sağlıyor, odaklanma becerilerini artırıyor. Okul öncesi çocuklar için boyama ve resim yapmak eğlenceli bir uğraş olduğu gibi özellikle ellerini kullanma becerisi henüz gelişmemiş olan 0-3 yaş grubu çocuklar için çok faydalı…

Malzemeler

Yoğurt ya da dondurma kasesi kapağı

Şişe kapakları

Yapıştırıcı

Yapılışı

Yoğurt kapağına el geçmesi için küçük bir delik açılır.

Şişe kapakları yapıştırıcı ile üzerine yapıştırılır.

Boyama ve resim yapmanın çocuklara faydaları

-Çocukların küçük kaslarının gelişmesini sağlayan boyama ve resim faaliyetleri, el ve göz koordinasyonunu artırır.



-Çocuklar boyama yaparak kendi eserlerini ürettiklerinden, boyama ve resim yapan çocukların özgüveni artar.



-Resim ve boyama yapmak, çocukların odaklanma becerilerinin gelişmesini sağlar.



-Boya yapmak çocukların nesneleri ve renkleri öğrenmesine yardımcı olur.

-Resim ve boyama faaliyetleri çocukların hayal gücünü yansıttığı gibi yaratıcı düşünmelerini sağlar.

-Çocukların boyama faaliyetlerinden sonra, onlara basit sorular sormak, anlamlandırma yetilerini güçlendirir.

-Resmin neye benzediğini ya da çocuğun hangi rengi neden kullandığını sormak, çocuğun ifade yeteneğinin de gelişmesini sağlar.

Çocukların hayal gücünü özgür bırakın

Hayvan figürleri, nesneler ya da insan figürleri ile ilgili sayfalarda çocuğa hangi renge boyaması gerektiği ile ilgili direktifler verilmemeli ve hayal gücü tamamen özgün bırakılmalıdır.

Not: Bu etkinlik her yaş grubu için uygundur.