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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 02.04.2020 - 12:35,Son Güncelleme:/

Sıkılan çocuklar için etkinlik fikri: Pamuktan kuzucuk yapımı

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Sıkılan çocuklar için etkinlik fikri: Pamuktan kuzucuk yapımı
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Eminiz ki çocuklarınız sosyal izolasyon nedeniyle evde çok sıkıldı ve siz de sürekli birlikte hangi etkinlikleri yapsak diye düşünüyorsunuz… İmdadınıza yetiştik! Çocukların el göz koordinasyonunu geliştiren bu eğlenceli etkinliği Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel anlatıyor…

Okul öncesi dönemde yapılan aktivitelerin farklı zeminler üzerinde olması çocuklar açısından daha dikkat çekicidir. Bu doğrultuda çocuklarınız ile çok farklı bir deneyim yaşayarak, evinizin penceresinde eğlenceli bir etkinlik yapmaya ne dersiniz? Çocuklarınız ile bu faaliyeti yaparken hayal gücü için yepyeni olanaklar sunmuş olacaksınız.

Sıkılan çocuklar için etkinlik fikri: Pamuktan kuzucuk yapımı

O zaman evde çok kolay hazırlanıp oynanabilecek eğlenceli bir oyun için işte gerekli malzemeler ve yapılışını adım adım sıralayalım:

Malzemeler

-Kuzu resmi boyama sayfası

-Pamuk

-Stick yapıştırıcı

-Şeffaf yapışkanlı kağıt ya da koli bandı

Yapılışı

Eğer şeffaf yapışkanlı kağıt kullanılacaksa kuzu resmi çocuğunuza bakacak şekilde cama yerleştirilir ve üzerine yapışkanlı kağıt yapıştırılır.

Koli bandı ile yapılması durumunda kuzu resmi çocuğunuza bakacak şekilde cama yerleştirilir ve her tarafı kaplanacak şekilde bant yapıştırılır. 

Kuzunun gövde kısmına stick yapıştırıcı sürülür.

Çocuğun kolayca alabilmesi için pamuk parçaları bir kabın içine küçük parçalar halinde konur. Dilerseniz bu pamukları beraber de top haline getirebilirsiniz.

Öneri: Etkinliğin yapımı sırasında çocuğunuz ile  Ali Baba’nın Çiftliği şarkısını söyleyerek aktiviteyi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Kazanım: Bu eğlenceli oyunu oynarken çocuklarınızın ince kas motor becerilerini desteklerken el göz koordinasyonu sağlamasına fırsat tanımış olacaksınız.

Not: Bu etkinlik 3-4 yaş çocuklar için uygundur.

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