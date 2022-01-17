Çiriş otu nedir, faydaları nelerdir? İşte, çiriş otu kullanımı ve yemekleri
Kirgiç ya da güllük otu olarak da adlandırılan çiriş otu ülkemizde yemeklerde de sıklıkla kullanılmaya başlandı. Bunun yanıında çiriş otu yemeklerde çiçeksiz kısmı kullanılıyor ve halk arasında dağ pırasası da deniyor. Peki çiriş otu nedir, nasıl tüketilir? İşte çiriş otu faydaları ve yemekleri...
Ülkemizde çok yaygın olmayan çiriş otunun bir diğer adı da yabani pırasadır. Sağlığa faydalarının yanında lezzetli bir bitki olan çiriş otu nasıl tüketilir, faydaları nelerdir? İşte çiriş otu yemekleri ve kullanımı hakkında bilgiler...
Çiriş ya da Çiriş otu (Asphodelus), Asphodelaceae familyasından Asphodelus cinsinin oluşturan bitki türlerinin ortak adı. Mart ve Nisan aylarında yeşil yaprakları topraktan yeni çıkarken dağlardan toplanan çiriş otu sebze olarak satılır ve çok miktarda tüketilir.
Çiriş otu nerelerde kullanılır?
Çiriş otu kendine has kokusu ve pırasaya benzer tadıyla börek, çorba, sulu yemek ve pilav yapımında kullanılır.
- C vitamini açısından oldukça zengindir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirici ve vücut direncini artırıcı etkileri vardır.
- İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı geçmesine yardımcı olur.
- Çiriş otu, adet döngülerini düzenlemeye yardımcı olur.
- Saçkıran gibi saç rahatsızlıklarını iyileştirir.
- Basur tedavisinde önerilir.
- Aynı zamanda idrar söktürücü özelliği vardır.
- Romatizmal ağrıları dindirmeye yardımcı olur.