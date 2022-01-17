Çiriş otu nedir, faydaları nelerdir? İşte, çiriş otu kullanımı ve yemekleri

Ülkemizde çok yaygın olmayan çiriş otunun bir diğer adı da yabani pırasadır. Sağlığa faydalarının yanında lezzetli bir bitki olan çiriş otu nasıl tüketilir, faydaları nelerdir? İşte çiriş otu yemekleri ve kullanımı hakkında bilgiler...

Çiriş otu nedir?

Çiriş ya da Çiriş otu (Asphodelus), Asphodelaceae familyasından Asphodelus cinsinin oluşturan bitki türlerinin ortak adı. Mart ve Nisan aylarında yeşil yaprakları topraktan yeni çıkarken dağlardan toplanan çiriş otu sebze olarak satılır ve çok miktarda tüketilir.

Çiriş otu nerelerde kullanılır?

Çiriş otu kendine has kokusu ve pırasaya benzer tadıyla börek, çorba, sulu yemek ve pilav yapımında kullanılır.

Çiriş otu faydaları