Cemre İsminin Anlamı Nedir? Cemre Ne Demek

Cemre, İlkbahar başlangıcında ve yedişer gün arayla; önce havaya, sonra suya ve toprağa düştüğü düşünülen olgudur. Sıcaklık artışını beraberinde getirir.

Cemre İsminin Anlamı

Arapça olan sözcük, bir nevi; "kor durumunda ateş" anlamına gelmektedir. Mina Vadisi'nde, Arafat'tan gelen hacıların attığı taşlarla oluşan yığınlara da; yine "cemre" adı verilmektedir.

Cemre Ne Demek

Cemre isminin kökeni Arapçadır. Birinci anlamı; "kor durumunda yanan ateş" olup, çoğunlukla bu anlamda kullanılır.

Cemre isminin, farklı özellikleri bulunmaktadır. Çok açık sözlü bir insandır. İyimser tavırlara sahiptir. Mantıktan önce duyguları ile hareket eden insanlardır. Hisleri ise, oldukça kuvvetlidir. Hislerine güvenerek davranırlar. Kendilerini, genellikle her ortamda oldukça net şekilde ifade edebilirler. Çoğu zaman, adeta hazır cevaptırlar.

Hayatı dolu dolu keyifli ve de enerjili bir şekilde yaşamayı severler. Aşkı, sevgiyi yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşarlar ve aşk için ölürler. Özgürlüklerine, son derece düşkündürler ve de özgürlükleri için belirledikleri çizgilerin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayata ve de yaşamaya çok bağlıdırlar. Ayrıca, tam bir işkoliktirler ve enerjileri, çoğu zaman hiç bitmez.

Cemre ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Fakat günümüzde oldukça çok kullanılan isimlerdendir.