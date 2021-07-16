Cemal İsminin Anlamı Nedir? Cemal Ne Demek? Cemal Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Arapça kökenli bir sözcük olan Cemal ismi genellikle Celal ile birlikte kullanılır. Bu ismin sözlük anlamı yüz güzelliğidir. Ancak tasavvufta daha çok Allah'ın tüm sıfatları ve lütufları ile tecelli etmesi anlamında kullanılır. Cemal isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 93 bin kişi Cemal ismini taşıyor. Bu isim İran, Sudan ve Cezayir gibi ülkelerde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Cemal İsminin Anlamı Nedir? Cemal Ne Demek?
Cemal isminin üç farklı anlamı vardır:
1- (Sözlük) anlamı: İnsanın yüzüne yansıyan güzellik
2- (Gerçek) anlamı: Hem iç hem de dış güzellik
3- Tasavvuftaki Anlamı: Allah'ın sınırsız lütfunun kainattaki tüm varlıklara sınırsız olarak tecelli etmesi
Bu isim, birçok tamlamada da kullanılır. Örneğin Arz-ı Cemal, güzelliği göstermek ve açığa çıkarmak anlamına gelir.
Cemal İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 1
Sembol rengi: Beyaz
Cemal İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Cemal isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Lütfu sınırsız olan.
2- İç güzelliğe daha çok önem veren.
Cemal Adının Kökeni
- yüzyıldan beri kullanılmakta olan Cemal ismi Arapça kökenlidir.
Cemal İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Kadir
2- Kemal
3- Celal
4- Vural
5- Sadık
Cemal İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Cemal ismi Nahl Suresinin 6. ayetinde ''Cemalun'' şeklinde geçmektedir.