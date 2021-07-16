Cemal İsminin Anlamı Nedir? Cemal Ne Demek? Cemal Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Türkiye'de yaklaşık 93 bin kişi Cemal ismini taşıyor. Bu isim İran, Sudan ve Cezayir gibi ülkelerde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Cemal İsminin Anlamı Nedir? Cemal Ne Demek?

Cemal isminin üç farklı anlamı vardır:

1- (Sözlük) anlamı: İnsanın yüzüne yansıyan güzellik

2- (Gerçek) anlamı: Hem iç hem de dış güzellik

3- Tasavvuftaki Anlamı: Allah'ın sınırsız lütfunun kainattaki tüm varlıklara sınırsız olarak tecelli etmesi

Bu isim, birçok tamlamada da kullanılır. Örneğin Arz-ı Cemal, güzelliği göstermek ve açığa çıkarmak anlamına gelir.

Cemal İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 1

Sembol rengi: Beyaz

Cemal İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Cemal isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Lütfu sınırsız olan.

2- İç güzelliğe daha çok önem veren.

Cemal Adının Kökeni

yüzyıldan beri kullanılmakta olan Cemal ismi Arapça kökenlidir.

Cemal İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Kadir

2- Kemal

3- Celal

4- Vural

5- Sadık

Cemal İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Cemal ismi Nahl Suresinin 6. ayetinde ''Cemalun'' şeklinde geçmektedir.