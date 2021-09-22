Çamaşır makinesi suyu boşaltmıyor sorunu ne olabilir? Çamaşır makinesi suyu neden almaz ya da ısıtmaz?

Çamaşır makineleri değişik teknolojik yapılar altında üretimi gerçekleştirilmiş evlerin en önemli beyaz eşyaları arasında gelir. Özellikle bazı nedenlerden dolayı çamaşır makinesi suyu boşaltmaz, almaz ya da ısıtmayabilir. Böyle durumlarda ele alınması ve yapılması gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Çamaşır Makinesi Suyu Boşaltmıyor Sorunu Ne Olabilir?

Çamaşır makinesi suyu boşaltmıyorsa belli başlı bazı nedenler ön plana çıkmaktadır. Özellikle hortumunun tıkanıp tıkanmadığına mutlaka dikkat edilmelidir. Ayrıca hortumda yabancı madde olması sebebiyle de yine çamaşır makinesi suyu boşaltmayabilir. Zira özellikle teknolojik yapı altında kodlama sistemine sahip olduğu için, yukarıda verilen problemler nedeniyle suyu boşaltma kısmen sorun yaratabilir. Özellikle atık su hortumunu tıkanmış olması ya da bükülmüş olması en önemli sebepleri içerisinde gelmektedir. Böyle durumlarda mutlaka uzman bir servis üzerinden destek almak en önemli husustur.

Çamaşır Makinesi Suyu Neden Almaz?

Çamaşır makinesi çalıştırılmaya başladığı andan itibaren su almadığı anlaşılabilir. Böyle durumlarda emniyet ventilinde bir sorun yaşandığını anlamak mümkün. Tabii sorun sadece bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda ventile giden elektrik kablosunun yerinden çıkması nedeniyle de bu sorun yaşanabilir. Tabii bunun dışında daha birçok farklı sebep ön plana çıkıyor.

- Anakartın arıza yapması

- Su seviye anahtarı düzgün bir şekilde çalışmaması

- Makinenin farklı parçalarında elektrik kaçağı yaşanması

- Pompa motorunun tıkalı hale gelmesi

Tabii yukarıda verilen sorunlar uzman bir servis üzerinden denetlenmeden anlaması zor problemler arasında geliyor. Böyle durumlarda mutlaka teknik servis ışığı altında destek almak gerekmektedir.

Çamaşır Makinesi Suyu Neden Isıtmaz?

Çamaşır makinesi üzerinden yaşanabilecek olası problemler içerisinde suyu ısıtmaması gelebilir. Özellikle bu konuda birçok farklı sorundan bahsetmek mümkündür. En önemlisi rezistansta yaşanan bir sorun olmasıdır. Aynı zamanda su alma borusu üzerinde de birtakım problemler yaşanabilir. Özellikle doğrudan boru ile ilgili sorunlar karşısında, bu kısma dokunmak suretiyle sıcak ya da soğuk üzerinden sorun anlaşılabilir. Diğer taraftan elektronik kart problemi ile beraber yeni elektrik kabloları üzerinde de sorun yaşanabilir. Sorun ne olursa olsun mutlaka uzman bir destek alınması gerekmektedir.