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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 02.11.2021 - 19:32 | Son Güncelleme:

C ile başlayan kız isimleri nelerdir? C harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

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C ile başlayan kız isimleri nelerdir? C harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

B harfinden sonra D harfinden önce gelen C alfabemizin 3 harfidir. Cahit, Cihan, Cem ve Cemal, C harfiyle başlayan en popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi C olan en popüler kız isimleri ise Cansu, Ceyda ve Canan'dır. C ile başlayan kız isimleri nelerdir detayları ile derledik.

İlk harfi C olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Christopher 2- Camillia 3- Chris 4- Colin 5- Christ 6- Cody 7- Cameron 8- Carey

C ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?  

 1- Ceren

 2- Ceyda

 3- Ceyhan

 4- Celile

 5- Cahide

 6- Cavidan

 7- Canan

 8- Cemre

 9- Cansu

 10- Candan

 11- Cemile

 12- Cevriye

C Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

 1- Ceren

 Dilimize Moğolcadan geçen ve 12. yüzyıldan beri kullanılan Ceren ismi ceylan anlamına gelir. Türkiye'de yaklaşık olarak 19 bin kişi Ceren ismini taşıyor.

 2- Ceyda:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan Ceyda isminin iki anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Yardımsever, anaç kimse

 İkinci Anlamı: Uzun boylu, alımlı ve güzel kadın

 3- Ceyhan:

 Ceyhan ismi temiz bir soydan gelen, iffetli kadın manasına gelir. Diğer anlamı ise cennete açılan kapıdır.

 4- Celile:

 Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Celile ismi, her türlü övgüyü hak eden, yüce ve ulu manasına gelir.

 5- Cahide:

 Cahit kelimesinden türetilmiş olan Cahide ismi, azimli, çalışkan ve sebatkar anlamlarına gelir. 2021 verilerine göre Türkiye'de 7320 kişi bu ismi taşıyor.

 6- Cavidan:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan Cavidan ismi, sonsuzluk ve ebedi yaşam anlamına gelir.

 7- Canan:

 Ülkemizdeki en popüler isimlerden biri olan Canan, kendisine gönül verilen, el üstünde tutulan sevgili anlamına gelir.

 8- Cemre:

 Cemre ismi hem yanan ateş hem de kor gibi parlak manasına gelir.

 9- Cansu:

 Türkiye'deki en popüler isimlerden biri olan Cansu iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Yaşam kaynağı olan su

 İkinci Anlamı: Sevimli, çekici

 10- Candan:

 Can kelimesinden türetilmiş isimlerden biri olan Candan, içten davranan, samimi olan, yalansız ve dürüst anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 8 bin kişi Candan ismini taşıyor.

 11- Cemile:

 Cemil isminin müennes şekli olan Cemile, güzellik ve letafet anlamına gelir.

 12- Cevriye:

 Cevriye, her türlü sıkıntıya ve eziyete katlanan, sabırlı ve sebatkar kimse demektir.

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