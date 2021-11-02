C ile başlayan kız isimleri nelerdir? C harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İlk harfi C olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Christopher 2- Camillia 3- Chris 4- Colin 5- Christ 6- Cody 7- Cameron 8- Carey

C ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

1- Ceren

2- Ceyda

3- Ceyhan

4- Celile

5- Cahide

6- Cavidan

7- Canan

8- Cemre

9- Cansu

10- Candan

11- Cemile

12- Cevriye

C Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

1- Ceren

Dilimize Moğolcadan geçen ve 12. yüzyıldan beri kullanılan Ceren ismi ceylan anlamına gelir. Türkiye'de yaklaşık olarak 19 bin kişi Ceren ismini taşıyor.

2- Ceyda:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Ceyda isminin iki anlamı vardır:

İlk Anlamı: Yardımsever, anaç kimse

İkinci Anlamı: Uzun boylu, alımlı ve güzel kadın

3- Ceyhan:

Ceyhan ismi temiz bir soydan gelen, iffetli kadın manasına gelir. Diğer anlamı ise cennete açılan kapıdır.

4- Celile:

Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Celile ismi, her türlü övgüyü hak eden, yüce ve ulu manasına gelir.

5- Cahide:

Cahit kelimesinden türetilmiş olan Cahide ismi, azimli, çalışkan ve sebatkar anlamlarına gelir. 2021 verilerine göre Türkiye'de 7320 kişi bu ismi taşıyor.

6- Cavidan:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Cavidan ismi, sonsuzluk ve ebedi yaşam anlamına gelir.

7- Canan:

Ülkemizdeki en popüler isimlerden biri olan Canan, kendisine gönül verilen, el üstünde tutulan sevgili anlamına gelir.

8- Cemre:

Cemre ismi hem yanan ateş hem de kor gibi parlak manasına gelir.

9- Cansu:

Türkiye'deki en popüler isimlerden biri olan Cansu iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Yaşam kaynağı olan su

İkinci Anlamı: Sevimli, çekici

10- Candan:

Can kelimesinden türetilmiş isimlerden biri olan Candan, içten davranan, samimi olan, yalansız ve dürüst anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 8 bin kişi Candan ismini taşıyor.

11- Cemile:

Cemil isminin müennes şekli olan Cemile, güzellik ve letafet anlamına gelir.

12- Cevriye:

Cevriye, her türlü sıkıntıya ve eziyete katlanan, sabırlı ve sebatkar kimse demektir.