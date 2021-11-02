C ile başlayan kız isimleri nelerdir? C harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
B harfinden sonra D harfinden önce gelen C alfabemizin 3 harfidir. Cahit, Cihan, Cem ve Cemal, C harfiyle başlayan en popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi C olan en popüler kız isimleri ise Cansu, Ceyda ve Canan'dır. C ile başlayan kız isimleri nelerdir detayları ile derledik.
İlk harfi C olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Christopher 2- Camillia 3- Chris 4- Colin 5- Christ 6- Cody 7- Cameron 8- Carey
C ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
1- Ceren
2- Ceyda
3- Ceyhan
4- Celile
5- Cahide
6- Cavidan
7- Canan
8- Cemre
9- Cansu
10- Candan
11- Cemile
12- Cevriye
C Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları
1- Ceren
Dilimize Moğolcadan geçen ve 12. yüzyıldan beri kullanılan Ceren ismi ceylan anlamına gelir. Türkiye'de yaklaşık olarak 19 bin kişi Ceren ismini taşıyor.
2- Ceyda:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan Ceyda isminin iki anlamı vardır:
İlk Anlamı: Yardımsever, anaç kimse
İkinci Anlamı: Uzun boylu, alımlı ve güzel kadın
3- Ceyhan:
Ceyhan ismi temiz bir soydan gelen, iffetli kadın manasına gelir. Diğer anlamı ise cennete açılan kapıdır.
4- Celile:
Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Celile ismi, her türlü övgüyü hak eden, yüce ve ulu manasına gelir.
5- Cahide:
Cahit kelimesinden türetilmiş olan Cahide ismi, azimli, çalışkan ve sebatkar anlamlarına gelir. 2021 verilerine göre Türkiye'de 7320 kişi bu ismi taşıyor.
6- Cavidan:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan Cavidan ismi, sonsuzluk ve ebedi yaşam anlamına gelir.
7- Canan:
Ülkemizdeki en popüler isimlerden biri olan Canan, kendisine gönül verilen, el üstünde tutulan sevgili anlamına gelir.
8- Cemre:
Cemre ismi hem yanan ateş hem de kor gibi parlak manasına gelir.
9- Cansu:
Türkiye'deki en popüler isimlerden biri olan Cansu iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Yaşam kaynağı olan su
İkinci Anlamı: Sevimli, çekici
10- Candan:
Can kelimesinden türetilmiş isimlerden biri olan Candan, içten davranan, samimi olan, yalansız ve dürüst anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 8 bin kişi Candan ismini taşıyor.
11- Cemile:
Cemil isminin müennes şekli olan Cemile, güzellik ve letafet anlamına gelir.
12- Cevriye:
Cevriye, her türlü sıkıntıya ve eziyete katlanan, sabırlı ve sebatkar kimse demektir.