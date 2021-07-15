Burçin İsminin Anlamı Nedir? Burçin Ne Demek? Burçin Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Ülkemizde 90'lı yılların ikinci yarısından sonra yeniden popüler olmaya başlayan Burçin ismini kullanan kişi sayısı sayısı: 19.246

Burçin İsminin Anlamı Nedir? Burçin Ne Demek?

Burçin isminin iki farklı anlamı vardır:

1- (Sözlük) anlamı: Dişi geyik

2- (Yan) anlamı: Hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olan, kolay incinen kimse

Burçin İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 11

Sembol rengi: Siyah ve mor

Burçin İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Burçin isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- İkili ilişkilerde mantıktan çok duygularıyla hareket eder.

2- Hassas ve kırılgan olduğu için en ufak bir hata onu kırabilir.

3- Kendisine yalan söylenmesine tahammül edemez.

Burçin Adının Kökeni

Yaklaşık 6 asırdır kullanılmakta olan Burçin ismi, öz Türkçedir.

Burçin İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Gülçin

2- Nurten

3- Gülay

4- Serpil

5- Şenay

6- Sevda

7- Selin

8- Didem

9- Yasemin

10- Pelin

Burçin İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Burçin ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.