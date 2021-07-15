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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 15.07.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Burçin İsminin Anlamı Nedir? Burçin Ne Demek? Burçin Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Burçin İsminin Anlamı Nedir? Burçin Ne Demek? Burçin Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Birinci yüzyılda literatüre giren ve halk arasında yaygın olarak kullanılan Burçin ismi, öz Türkçe kelimeler arasına yer alıyor. Osmanlı döneminde de sıklıkla kullanılan bu ismin sözlük anlamı dişi geyiktir. Maral ile eş anlamlı olan Burçin mecazen kırılgan ve incinmiş kimse demektir. Burçin isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde 90'lı yılların ikinci yarısından sonra yeniden popüler olmaya başlayan Burçin ismini kullanan kişi sayısı sayısı: 19.246

 Burçin İsminin Anlamı Nedir? Burçin Ne Demek?

 Burçin isminin iki farklı anlamı vardır:

 1- (Sözlük) anlamı: Dişi geyik

 2- (Yan) anlamı: Hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olan, kolay incinen kimse

 Burçin İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 6

 Uğurlu sayısı: 11

 Sembol rengi: Siyah ve mor

 Burçin İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Burçin isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- İkili ilişkilerde mantıktan çok duygularıyla hareket eder.

 2- Hassas ve kırılgan olduğu için en ufak bir hata onu kırabilir.

 3- Kendisine yalan söylenmesine tahammül edemez.

 Burçin Adının Kökeni

 Yaklaşık 6 asırdır kullanılmakta olan Burçin ismi, öz Türkçedir.

 Burçin İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Gülçin

 2- Nurten

 3- Gülay

 4- Serpil

 5- Şenay

 6- Sevda

 7- Selin

 8- Didem

 9- Yasemin

 10- Pelin

 Burçin İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Burçin ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.

 

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