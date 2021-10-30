Bulaşık Makinesi Kokusu Nasıl Giderilir? Bulaşık Makinesi Neden Koku Yapar?

Bulaşık makinesini kötü kokulardan arındırmak en önemli hususlar içerisinde yer alır. Yoğun olarak kullanılan bulaşık makinesi içerisinde böyle sorunlar gerçekleşmesi doğaldır. Aynı doğallık içerisinde farklı sebeplerden dolayı meydana gelen kötü kokular için, ele alınacak olan birtakım çözüm yöntemleri bulunuyor.

Bulaşık Makinesi Kokusu Nasıl Giderilir?

Bulaşık makinesi içerisindeki kokuyu giderebilmek için farklı çözüm yöntemleri ön plana çıkar. Bu çözüm yöntemleri hem mekanik olarak hem de doğal çözümler şeklinde değerlendirilmektedir.

- Öncelikle bulaşık makinesini temizlemek gerekir. (Filtre temizliği, kapak ve makine içi temizliği, kapak contası temizliği ve bulaşık makinesi raf temizliği.)



- Sirke ve karbonat karışımı kullanılarak koku giderilebilir.

- Kullanım kılavuzuna göre sorun saptanabilir ve buna göre teknik servis desteği alınabilir.

Genel anlamda bulaşık makinesi içerisindeki kokuların giderilebilmesi için yukarıdaki çözüm yöntemleri ile alınabilmektedir. Bunlardan sadece bir tanesini ya da birden fazlasını değerlendirmek suretiyle, farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan koku ortadan kaldırılabilir.

Bulaşık Makinesi Neden Koku Yapar?

Birtakım farklı sebeplerden dolayı bulaşık makinesi koku yapabilir. Özellikle bu nedenler değişkenlik gösterdiği için aynı zamanda farklı çözüm yöntemleri üzerinde çalışmalar yapmak da önemlidir.

- Yoğun kullanımdan kaynaklı bulaşık makinesi koku yapabilir. Bu sebepten dolayı 4 ya da 6 ayda bir bulaşık makinesini boş çalıştırmak etkilidir.

- Bulaşık makinesinin filtresi tıkalı olduğundan dolayı kötü koku yayılabilir.

- Düşük dereceli durulama programı kullanmak yine bulaşık makinesindeki kötü koku ortaya çıkarabilmektedir.

Genel olarak bu gibi sebeplerden dolayı bulaşık makinesindeki kötü koku meydana gelebilir. Elbette bunun dışında kodlama sorunu ya da birtakım teknik arızalardan kaynaklı da meydana gelen sorunlar söz konusu olabilir. Tabii böyle durumlarda mutlaka profesyonel bir teknik servis desteği almak büyük öneme sahiptir.