Brawl Stars Karakterleri Kimlerdir? Brawl Stars Karakterleri Ve İsimleri

Brawl Stars, son dönemde çok fazla oynan oyunlar arasında yerini almaktadır. Güçlü Süper yetenekler, yıldız güçleri ve cihazlarla pek çok Brawlers'ın kilidini açabilir ve yükseltebilirsiniz. Oyunda öne çıkmak ve gösteriş yapmak için benzersiz nitelikte görünümler toplama olanağı bulunmaktadır. Tüm bu niteliklerinden dolayı Brawl Stars karakterlerinin tamamı ve isimleri bir hayli fazla sayıdaki oyun tutkunu tarafından merak edilmektedir.



Brawl Stars Karakterleri Kimlerdir?



Büyük beğeni toplayan oyunlardan biri olarak öne çıkan Brawl Stars karakterleri 7 seviyeden meydana gelmektedir. Oyunda toplamda adet 44 karakter varlığı söz konusudur. Karakter seviyeleri ise düşük seviyeden yüksek seviyeye doğru sıralanmaktadır. Brawl Stars karakterlerini şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:



- Yaygın Karakterler

- Nadir Karakterler

- Aşırı Nadir Karakterler

- Epik Karakterler

- Mistik Karakter

- Efsanevi Karakterler

- Kromatik Karakterler



Brawl Stars Karakterleri ve İsimleri



Mevcut durumdaki Brawl Stars karakterleri her geçen gün artış gösterecektir. Oyuna gelen her yeni güncelleme ile birlikte karakter havuzunda genişleme söz konusu olacaktır. Güncel olarak 44 karaktere sahip durumda olan Brawl Stars, her karakter için özel yetenekler oluşturmuş durumdadır.



Oyunda bulunan her bir karakterin kendine has yetenekleri bulunmaktadır. Brawl Stars yaygın karakterler oyunda hızlı bir şekilde sahip olunabilecek olan karakterlerdir. En düşük seviye grubuna yani 1. seviyeye ait olan karakterlerdir. Bu karakterlerin seviyelerine göre güçlerinde de değişkenlik söz konusudur.



Brawl Stars Yaygın Karakterlerinin İsimleri:



- Shelly

- 8-Bit

- Bull

- Colt

- Jessie

- Nita

- Tick

- Emz

- Bo

- Brock

- Dynamike



Brawl Stars oyununda ender karakterler oyunda yaygın karakterlerden daha zor sahip olunabilecek olan karakterler olma niteliği barındırmaktadır. Bu karakterler 2. seviye grubuna aittirler.



Brawl Stars Ender Karakterlerin İsimleri:



- Barley

- Rosa

- El Primo

- Poco



Brawl Stars aşırı ender karakterler biraz daha zor bir şekilde sahip olabilecek olan karakterlerdir. 3. seviye grubuna aittirler.



Brawl Stars Aşırı Ender Karakterlerin İsimleri:



- Penny

- Rico

- Darryl

- Carl



Brawl Stars Epik karakterleri bulunması oldukça zorlayıcı nitelikte olan karakterler olup 4. seviye grubuna aittirler.



Brawl Stars Epik Karakterlerinin İsimleri:



- Pam

- Piper

- Bibi

- Edgar

- Frank

- Bea

- Nani



Brawl Stars Mistik Karakterlerini bulmak bir hayli zordur. Bunun için oldukça fazla kutu açmak gerekebilmekte olup 5. seviye grubuna aittirler.



Brawl Stars Mistik Karakterlerinin İsimleri:



- Max

- Byron

- Mr. P

- Mortis

- Tara

- Sprout

- Gene



Brawl Stars Efsanevi Karakterleri bulmayı başarmak için oyunda belli bir miktar zaman geçirmek kutu biriktirmek gerekmekte olup 6. seviye grubuna aittirler.



Brawl Stars Efsanevi Karakterlerinin İsimleri:



- Leon

- Amber

- Crow

- Sandy

- Spike



Brawl Stars kromatik karakterler bulması en zor olan karakterler olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple oyuncuyu oldukça zorlayıcı nitelik barındırırlar. Oyuncunun bu karakterleri bulabilmesi için şansının çok yüksek olmasının gerekliliği söz konusudur. 7. seviye grubuna ait olan karakterlerdir.



Brawl Stars Kromatik Karakterlerinin İsimleri:



- Lou

- Colonel Ruffs

- Colette

- Gale

- Surge