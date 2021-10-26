Bosch bulaşık makinesi E15 hatası ve arızası nedir, nasıl giderilir? E15 hatası çözümü

Bosch bulaşık makinesi, E15 hata kodu veriyorsa, bu bulaşık makinenizde bir sorun olduğunu gösterir. Bu hata kodu, bulaşık makinenizin tabanında su bulunduğunu gösterir. Bu durum ise, sürekli bulaşık makinesinin suyu pompalamasına ve makineyi durdurmasına neden olur.

Bosch Bulaşık Makinesi E15 Hatası ve Arızası Nedir?

Bazı durumlarda Bosch bulaşık makinesi aniden çalışmaya devam ederek ekranda E15 hata kodu belirir. Bu gibi bir durumda ise, bu sorunun neden kaynaklandığını, nasıl ortadan kaldırılacağını ve makineyi eski haline nasıl getireceğini bilmek gerekir. E15 hata kodu, Aqua stop sızıntısının korunmaya çalıştığını gösterir. Bu durum da şamandıranın sıkıştığını ve suyun makine tepsisine girdiğini gösterir. Su akışının başlıca nedenleri ise;

Sızıntı sensörünün arızalı olmasıdır.

Su fıskiyesinde bir sorun olduğunu gösterir.

Nozullar yıpranmış ya da zayıf bir basınçlamaya sahip görülür.

Drenaj sisteminin tıkanması gibi nedenlerden dolayı Bosch bulaşık makinesi, E15 arızası verir.

Bosch Bulaşık Makinesi E15 Hatası Nasıl Giderilir?

E15 hata kodu, Bosh bulaşık makinelerinde en sık görülen hatalar arasında yer alır. Bu hatayı düzeltmek için mutfak cihazının elektrik şebekesinden ayrılarak 45 derecelik açı ile eğilmesi gerekir. bunun için de bazen makineyi hareket ettirmek gerekir.

E15 Hatası Çözümü

Filtre kalıntılarını ve yiyecek artıklarını filtrelemek, bazı zamanlarda E15 hata kodunun ortaya çıkmasına neden olur. Bulaşık makinesinin filtresi alt kısımda yer alır. Bunu almak için de makinenin kapağını açmanız, tepsiyi dışarı çıkararak alt kısımda bulunan kapağı kapatmanız gerekir.