BEE’O'dan yeni ürün: Kudret narı kırmızı ginseng propolis shot

Kudret narı, faydaları uzun yıllardır bilinen ancak "Nasıl tüketmeliyiz?" sorusunun yanıtı da oldukça merak edilen bir meyve. Türkiye'nin ilk ve tek yerli Anadolu propolisi üreticisi BEE'O, kudret narını zengin içerikler ile bir araya getirerek hazırladığı shot ile pratik kullanım sunuyor. "Sözleşmeli Arıcılık" modeliyle kovandan sofraya kontrollü koşullarda ürettiği arı ürünleriyle dikkat çeken markanın yeni ürünü de diğer tüm ürünleri gibi ilave yağ, şeker, koruyucu ve katkı maddesi içermiyor.

Zengin İçerikler Bir Arada…

Propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi doğal arı ürünlerinden inovatif katma değerli yeni ürünler geliştiren BEE'O, Kudret Narı Kırmızı Ginseng Propolis Shot ile mineraller, vitaminler açısından zengin bir meyve olan kudret narı ve ginsenosit içeriği oldukça zengin olan kırmızı ginsengi propolis ile birleştiriyor.



Beslenmesine doğal yollarla katkıda bulunmak isteyenler için 12'li kutular halinde satışa sunulan BEE’O Kudret Narı Kırmızı Ginseng Propolis Shot, ham bal, nar suyu, kudret narı (%10), kırmızı ginseng (%3) ve saf propolis (%1) içerikleriyle lezzetli bir tat sunuyor.



BEE’O Markasının Kurucusu Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı Her Gün 1 Adet Tüketilmesini Öneriyor

Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olan bu ürünün günlük beslenme planına mutlaka eklemesi gerekiyor. İçerisinde ilave katkı ve koruyucu yer almıyor. Oldukça besleyici ve doğal bir alternatif sunuyor.



Propolis nedir?

Pro (ön) + polis (koruyan) kelimelerinden oluşan propolis, arıların yaşam alanı olan kovanın ön temizleyicisidir. Propolis; arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovanda sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Ayrıca arılar, propolisle sıvanan petek gözlerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri kovanda bozulmadan saklanır.



Kırmızı Ginseng nedir?

Özellikle Amerika kıtasında ve Uzak Doğu’da yetişen ginseng, dünyada yaygın şekilde kullanılan çok yıllık bir bitkidir. Büyüme sürelerine bağlı olarak, taze, beyaz ve kırmızı ginseng olarak sınıflandırılır. Ginseng, 6 yıl veya daha uzun sürelerde toplanır ve ginsenosit adı verilen biyoaktif bileşenler içerir.



Kudret Narı nedir?

Kudret narı, latince adı Momordica charantia L. olup Cucurbitaceae familyası üyesi olup halk arasında kudret narı olarak bilinmektedir. Bitki Afrika, Asya, Karayipler, Hindistan, Çin Malezya ve Güney Amerika’da tropikal bölgelerde yetişmektedir. Türkiye'nin genellikle Yalova ve Bursa civarında, Ege Bölgesi’nde yetiştirilmektedir. Demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri açısından oldukça zengin bir meyvedir.