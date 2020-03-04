Yağmur isminin anlamı nedir? Yağmur ne demek?

Yağmur ismi Türkçe bir isimdir. Kız ve erkek çocuklarında da kullanılabilen bir isimdir. Yağmur isminin anlamı gökten damlalar halinde düşen su demektir.

Yağmur İsminin Anlamı Nedir?

Yağmur kelimesinin sözlük anlamı atmosferde bulunan buharın yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne sıvı olarak düşen, yağan, yağış, bereket demektir. Yağmur kelimesi ülkemizde sıklıkla kullanılmaktadır ve anlamı genellikle herkes tarafından bilinmektedir.

Yağmur kelimesi isim olarak kullanılmanın dışında gerçek anlamda veya yan anlamlarda da kullanılmaktadır. Yağmur kelimesinin ikinci anlamı çok sık düşen ve gelen şey demektir. Diğer bir anlamı çok, bolluk demektir.

Yağmur İsminin Özellikleri Nelerdir?

Özgürlüklerine düşkünlerdir ve kuralları sevmezler. Cesaretleri sayesinde doğal ve rahat davranırlar. Stil sahibidirler ve sabırlı insanlardır. Bunlar dışında lider ruhludurlar. Kendilerine has düşüncelere sahiplerdir. Bu sebeple başkalarının etkisinde kalmazlar. Cesur bir yapıya sahiplerdir. Sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Yatırım konusunca beceriklilerdir.

Çalışmayı çok severler. Sağlıklarına düşkünlerdir. Evcimen bir yapıya sahiplerdir. Maddi durumlara dikkat eden insanlardır ve hesapçılardır. Bu kişiler aktif kişilerdir. Bir konu karşısında o konu ile ilgili çok ilgilenirler.

Türk Dil Kurumuna Göre Yağmur Nedir?

- Havada bulunan su buharının soğuk tabakalarda yoğunlaşarak yeryüzüne düşen yağışların sıvı olanı

- Çok sık düşen ve gelen şey