Dilara isminin anlamı nedir? Dilara ne demek?

Birinci anlamı gönül alan, gönül kapan, gönül dinlendiren ve gönül okşayan anlamına gelmektedir. İkinci anlamı ise eski Türk mürekkep makamlarından birisidir. Bugün elde örneği bulunmamaktadır.

Dilara Ne Demek?

Dilara kelimesi "dil" ve "ara" kelimelerinden oluşturulmuştur. Farsça kökenli bir kelime olup kız çocuklarında kullanılan bir isimdir. Dil kelimesi kalp ve gönül anlamlarına gelmektedir. Ara kelimesi ise süsleyen olarak Türkçe tercüme edilmiştir. Dilara kelimesi kökeni itibariyle gönül süsleyen anlamına gelmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Dilara Ne Demektir?

- Gönül alan

- Gönül dinlendiren

- Gönül süsleyen

Dilara İsminin Özellikleri Nelerdir?

Sanatsal olarak yetenekli kişilerdir. Hümanist bir yapıya sahiplerdir. Duygusallardır. Bu sebeple romantik bir yapıya sahiplerdir. Sezgileri güçlü insanlardır ve konforlarına düşkünlerdir. Duyarlı kişilerdir ve genellikle her konuda yaratıcı insanlardır.

Kendilerini ispatlamayı seven bir kişiliğe sahiplerdir. İş dünyasında iyi gözlem yaparlar. Meslek olarak modacı veya yazar olabilirler. Sistemli çalışmak ve düzenli olmak Dilara isimli kişiler için oldukça önemlidir.