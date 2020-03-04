Batuhan isminin anlamı nedir? Batuhan ne demek?

Batuhan isminin ise 2 farklı anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı üstün gelen, gücü yeten, galip gelen hükümdar demektir. Üstün ve gücü yeten insanlar için kullanılabilir. İkinci anlamı ise Batu Han, yani Moğol hükümdarı, Altın Orda Devleti kurucusu anlamına gelmektedir.

Batuhan Ne Demek?

Batuhan kelimesi geçmiş yıllarda 1207 ile 1255 yılları arasında Moğol Devletinin kurucusu olan Batu Han isminden gelmektedir. Bunun dışında Batuhan isminin anlamı ise üstün olan ve her duruma gücü yeten kişiler için kullanılır. Ülkemizde Batuhan ismi erkek çocuklarına sıklıkla konulmaktadır. En çok tercih edilen isimlerden birisidir. Batuhan ismi İslamiyet'te geçmemektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Batuhan Ne Demektir?

Türk Dil Kurumunda genellikle her kelimenin anlamı bulunabilir. Kişilere konulan her bir isminde bir anlamı bulunmaktadır. Batuhan isminin Türk Dil Kurumuna göre anlamı aşağıda açıklanmıştır:

- 1204 ile 1255 yılları arasında Altınordu devletinin kurucusu, Cengiz Hanın torunu

- Gücü yeten, galip olan hükümdar, üstün gelen

- Erkek çocuklar için konulabilecek isim