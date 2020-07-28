Ayza isminin anlamı nedir? Ayza ne demek?

Ayza isminin kökeni günümüzde bilinmiyor. Yani nereden geldiği kaynağının neresi olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bu konuda farklı bilgiler olsa dahi henüz kesinlik yok. Ancak anlamı bilinmekte ve oldukça beğeni görmektedir. Kız çocuklar için değerlendirilen bu güzel isminin anlamını öğrenerek, minik yavrunuz adına ona çok özel bir isim verebilirsiniz.

Ayza İsminin Anlamı

Ayza isminin anlamı, ‘Ay gibi güzel yüzlü’ şeklinde bilinmektedir. Her ne kadar bu anlamı üzerinden ele alınsa dahi, kökeninde olduğu gibi anlamının da nereden geldiği tam olarak bilinmemektedir. Ancak belli başlı bazı yazılı kaynaklar üzerinde Ayza isminin ne anlama geldiği biliniyor. Şu an zaten literatürde geçen anlamı üzerinden de değerlendirilmektedir.

Aynı zamanda Ayza adı okunuşu ve telaffuzu kapsamında da çok sevilen bir isim haline geldi. Kolayca telaffuz edilmesi ve kulağa hoş gelmesi nedeniyle kız çocukları için son dönemlerde oldukça fazla tercih ediliyor. Minik yavrunuz için özel bir isim listesi hazırlamış iseniz, Ayza adını da bu liste içerisine ekleyebilirsiniz. Özellikle anlamı ile beraber çok naif ve hoş bir isim olması üzerinden Türkçede kullanılabilir seçeneklerden biridir.