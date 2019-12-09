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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 09.12.2019 - 11:39 | Son Güncelleme:

Ayşe isminin anlamı nedir? Ayşe ne demek

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Ayşe isminin anlamı nedir? Ayşe ne demek
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Ayşe ismi Arapçadır. Arapçada "bal" anlamında kullanılmaktadır. Söz konusu bal, insanlara şifa veren, iyileştiren özelliklere sahiptir. Dünyevi olmaktan çok, manevi anlamlara işaret eder. Bazı yerlerde Ayşe sözcüğü huzur, sevgi, muhabbet anlamlarına da gelmektedir. Bu isim, kız çocukları için verilmektedir.

Arapça kökenli bir isim olan Ayşe, rahatlığı bolluğu ve bereketi ifade eder. Bu isim, zenginlik ve refah içinde yaşayan kimse anlamına gelmektedir. Huzurlu, mutlu ve bereketli hayat gören anlamında kullanılmaktadır. 

 Ayşe İsminin Özellikleri

Ayşe ismi, iyi huya, yumuşak başlılığa işaret eder. Bu ismi taşıyan kimseler üretmeyi seven enerjik kimseler olurlar. Azimli ve kararlı olan bu kimseler yaşamda el attıkları her alanda başarıya ulaşırlar. Hayattaki sıkıntıları aşmak için irade gücüne sahiptirler.

Ayşe İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Ayşe ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ancak Peygamber Efendimizin eşinin ismi Ayşe'dir. Bu nedenle bu isim İslam dünyasında sıklıkla kız çocuklarına verilmektedir. Aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Valide Sultan olarak tanınmaktadır.

 

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