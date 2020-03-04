Ayaz isminin anlamı nedir? Ayaz ne demek?

Ayaz ismi ülkemizde erkek çocuklarına koyulan bir isimdir. Türkçe bir kelime olan Ayaz sıklıkla kullanılır.

Ayaz İsminin Anlamı Nedir?

Ayaz ismi duru, sakin havada çıkan kuru soğuk anlamına gelmektedir. Bunun dışında Bursa, Çorum, Denizli, Mardin, Sinop illerinde yerleşim birimidir.

Ayaz Ne Demek?

Ayaz kelimesi bir erkek ismidir. Birkaç anlam barındırmaktadır. Soğuk ve kuru havalar için kullanılır. Bunun dışında açık ve bulutsuz havalar içinde kullanılan bir kelimedir. Ayrıca aydınlık ışık ve mehtap anlamına gelmektedir. Ayaz kelimesi İslam dininde geçmemektedir. Ayrıca ülkemizde de çok kullanılan bir kelimedir.

Ayaz Türk Dil Kurumu Anlamı

- Duru sakin bir havada çıkan kuru soğuk

- Avlu, açık arsa

- Kel, seyrek saçlı

- Dominoda düz ve noktasız taş

- Balkon, taraça

- Yıldız

- Açık bulutsuz hava

Ayaz İsminin Özellikleri Nelerdir?

Mantıklarını çok iyi kullanırlar. Algılamaları çok yüksektir. Geçmişe takıntılıdır. Hiç unutmaz ve sürekli yaşarlar. Fakat son derece güçlü kişilerdir. Mücadeleci ruhlara sahip insanlardır. Zamanlama konusunda başarılıdırlar. Her konuda atılgan insanlardır. Akademik anlamda başarılı olabilirler. Bilimsel konularda okumayı severler. Enerjilerini nasıl kullanabileceklerini iyi bilen kişilerdir.