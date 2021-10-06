Avokado nasıl saklanır? Avokado kesildikten sonra kaç günde tüketilmeli, kararmaması için ne yapılır?

Avokadoyu kararmadan tüketmek için bazı yöntemler bulunmaktadır. Özellikle kesildikten sonra tazeliğini koruyarak avokado tüketmek için saklama yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Değişik tarifeler üzerinden de lezzetlerde değerlendirilen avokado, uzun bir süre sağlıklı biçimde saklanabilir.

Avokado Nasıl Saklanır?

Bu konuda özellikle kesilmiş olan avokadonun nasıl saklanacağı merak ediliyor. Sıralı şekilde ilgili uygulamaları ele almak yeterlidir.

- Öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta avokadonun çekirdeği çıkartılmamalıdır.

- Kesilmiş avokadonun iç kısmına çekirdeğin yanına limon suyu sürülmelidir.

- Daha sonra hava almayacak biçimde streç film ile sarılması gerekir.

- Son olarak buzdolabına yerleştirilerek uzun bir süre saklanabilir.

Diğer yandan saklama kabının içine bir miktar su eklemek suretiyle, kesilmiş avokadonun çekirdek kısmı suya değecek biçimde yerleştirilebilir. Bu şekilde buzdolabı içerisinde 2 ya da 3 gün kadar avokadoyu saklamak mümkün.

Avokado Kesildikten Sonra Kaç Günde Tüketilmeli?

Avokadoyu kestikten sonra buzdolabına gerekli yöntemler doğrultusunda yerleştirmek suretiyle saklamak mümkün. Ancak kesim yapıldıktan sonra belli bir süre zarfı içerisinde avokado tüketmek önemlidir. Özellikle soğuk havaya alışık olmayan bir meyve olduğu için, buzdolabında bekletilse bile yaklaşık olarak 2 veya 3 gün içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Bunun dışında daha uzun süreli bekleyişler sağlıksız bir tüketim meydana getirir.

Avokadonun Kararmaması İçin Ne Yapılır?

En merak edilen konular içerisinde avokadonun kararmaması için ne yapılacağı geliyor. Bunun için kesilen avokadonun çekirdek kısmına öncelikle limon suyu sürmek gerekir. Daha sonra meyveyi tekrar bir araya getirerek bir folyoya sarılmalıdır. Bu şekilde birkaç gün buzdolabında avokado kararmadan bekletilebilir. Özellikle bu gerçekleştirirken avokado bu süre zarfında olgun açabilir. Tabii kararmasını önlemek için buzdolabında avokado en fazla 2 ya da 3 gün kadar bekletilmelidir. Aksi takdirde kararma yaşanır.