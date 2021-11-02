Atlı polis nasıl olunur, maaşları ne kadar? Atlı polise ne denir?

Atlı polisler doğrudan çevik kuvvet şube müdürlüğüne bağlı olan polislerdir. Atlı polisler yine bu şube müdürlüğü tarafından seçilmektedir. Atlı polis olmanın bir takım şartları bulunmaktadır. Atlı polis özellikle araç trafiğinin olmadığı, adalarda sıklıkla rastlanılmaktadır. Adaların hakimiyetini sağlamak ve huzurunu temin etmek için görevlendirilmiş olan kişilerdir. Atlı polis olmak isteyen adayların eğitimleri çevik kuvvet ve şube müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Atlı Polis Nasıl Olunur?



Atlı polis olmak için çevik kuvvet ve şube müdürlüğü tarafından belirlenmiş şartlar yer almaktadır. Atlı polis olmak için şartlar şu şekildedir;

- Atlı polis olmak isteyen bir kişi 28 yaşını doldurmamış olması gerekir.

- Boy kilo endeksi olarak en fazla 80 kilo ve en fazla 180 cm boyunda olması gerekir. 180 cm boyundan uzun olan kişiler atlı polis olamazlar.

- Atlı polis olmak isteyen bir kişi hayvanları çok sevmesi gerekir. Aynı zamanda atlara karşı ayrı bir sevgisi olmalıdır.

- Ata binmeye engel olacak herhangi bir sağlık koşulu bulunmaması gerekir.

- Atlı polis eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

- KPSS'den belirlenmiş olan taban puan almak.

- Polis olmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık koşulunun bulunmuyor olması gerekir.

- Kronik rahatsızlığı bulunmamak.



Atlı Polis Maaşları Ne Kadar?



Atlı polis maaşı ortalama olarak 5.325 TL'den başlamaktadır.



Atlı Polise Ne Denir?



Atlı polise doğrudan polis memuru denilmektedir. Bu kişiler devlet memuru olarak sayılmaktadırlar. Atlı polis olmak isteyen kişiler eğitime tabi tutulur. Eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler polis olma unvanına sahip olurlar. BU kişilere doğrudan polis denilir. Özel herhangi bir başka unvan verilmez.



Atlı polisler yurdun pek çok bölgesinde görev yapan kişilerdir. Atlı polisler aynı zamanda diğer polislerin sahip olduğu tüm haklara da sahip olurlar. Devlet tarafından verilen atlar bu kişilere zimmetlidir. Atlı polis olmak isteyen kişilere de temel at biniciliği ve ileri düzey binicilik eğitimlere verilmeye başlanır. Böylelikle ata binmeyi bilmeyen kişilere dahi bu eğitim verilir ve eğitim sonunda at sürmeyi öğrenirler.