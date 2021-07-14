Atlas İsminin Anlamı Nedir? Atlas Ne Demek? Atlas Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Atlas kelimesi 2000'li yılların ilk yıllarından itibaren popüler olmaya başlamış isimler arasında yer alıyor. Mitolojide ve tasavvufta terim anlamında kullanılan bu sözcük dilimize Yunancadan geçmiştir. Zeus tarafından dünyayı sonsuza kadar sırtında taşımakla görevlendirilen Titan'ın adı Atlas'tır. Atlas ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 2 bin kişi Atlas ismini taşıyor.
Atlas İsminin Anlamı Nedir? Atlas Ne Demek?
Atlas isminin toplam dört farklı anlamı vardır.
1- (Coğrafyada) Büyük harita.
2- (Tasavvufta) Hiçbir tecellinin gerçekleşmedi 9. felek
3- Desensiz kumaş, diba
4- Yunan mitolojisindeki en güçlü Titanlardan biri
Atlas İsminin Özellikleri
Harf Sayısı: 5
Renk sembolü: Mavi
Kullanıldığı Diğer Diller: İngilizce, Almanca
Atlas İsminin Analizi
Harf analizine göre Atlas isminin özellikleri
1- Gözü pek, atılgan.
2- Yardımsever
3- Fedakar
4- Gücünü yalnızca iyilik yapmak için kullanacak kadar temiz kalpli.
Atlas Adının Kökeni
Atlas adının kökeni Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Efsaneye göre, Atlas daha fazla dayanamayarak insanlara zulmeden Olympos'a saldırır. Ancak Poseidon Olympos'a yardım eder. Bir Titan'ın Tanrılara saldırmasına sinirlenen Zeus, Atlas'ı dünyayı omuzlarında taşımakla cezalandırır.
Prometheus gibi Atlas da insanlara yardım etmeye çalışmıştır. Bu nedenle birçok Yunan tragedyasında bu Titandan bahsedilir.
Atlas İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Uras
2- Kahraman
3- Atlas
4- Kutay
5- Zafer
Atlas İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Yunanca kökenli bir sözcük olan Atlas, Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.