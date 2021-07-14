Atlas İsminin Anlamı Nedir? Atlas Ne Demek? Atlas Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Türkiye'de yaklaşık 2 bin kişi Atlas ismini taşıyor.

Atlas İsminin Anlamı Nedir? Atlas Ne Demek?

Atlas isminin toplam dört farklı anlamı vardır.

1- (Coğrafyada) Büyük harita.

2- (Tasavvufta) Hiçbir tecellinin gerçekleşmedi 9. felek

3- Desensiz kumaş, diba

4- Yunan mitolojisindeki en güçlü Titanlardan biri

Atlas İsminin Özellikleri

Harf Sayısı: 5

Renk sembolü: Mavi

Kullanıldığı Diğer Diller: İngilizce, Almanca

Atlas İsminin Analizi

Harf analizine göre Atlas isminin özellikleri

1- Gözü pek, atılgan.

2- Yardımsever

3- Fedakar

4- Gücünü yalnızca iyilik yapmak için kullanacak kadar temiz kalpli.

Atlas Adının Kökeni

Atlas adının kökeni Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Efsaneye göre, Atlas daha fazla dayanamayarak insanlara zulmeden Olympos'a saldırır. Ancak Poseidon Olympos'a yardım eder. Bir Titan'ın Tanrılara saldırmasına sinirlenen Zeus, Atlas'ı dünyayı omuzlarında taşımakla cezalandırır.

Prometheus gibi Atlas da insanlara yardım etmeye çalışmıştır. Bu nedenle birçok Yunan tragedyasında bu Titandan bahsedilir.

Atlas İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Uras

2- Kahraman

3- Atlas

4- Kutay

5- Zafer

Atlas İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Yunanca kökenli bir sözcük olan Atlas, Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.