Arif İsminin Anlamı Nedir? Arif Ne Demek?

Kökeni Arapça olan Arif ismi pek çok değişik anlama sahiptir. Aynı zamanda Türkçede en köklü ve en eski isimler arasında yer alır. Bu ismin anlamı ise, ‘Bilen, bilgili ya da İrfan sahibi’ şeklinde karşılık buluyor.

Arif İsminin Anlamı

Değişik anlamları ile beraber son dönemlerde en popüler olan ve en çok beğenilen isimlerden biri olarak Arif öne çıkmaktadır.

- Meşhur ya da çok tanınmış.

- Bilgili ve İrfan sahibi kişi.

- Sıbyan mektebi hocası veya kalfası.

Bu şekilde farklı anlamları ile beraber minik yalnız için kullanabileceğiniz en güzel isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu isim aynı zamanda sözcük anlamı üzerinden de güzel bir karşılık buluyor. Bu karşılık olarak, ‘Çok anlayışlı ve sevgili (kimse)’ şeklinde anlatılmaktadır.

Birçok farklı anlamı üzerinden ortak şekilde kişinin bilgili ve İrfan sahibi olduğunu anlatan bu güzel isim, erkek çocukları için verilebilecek en güzel adlar arasında yer almaktadır. Bu ismi tek başına kullanabilir ya da farklı isimler ile bir araya getirerek güzel bir uyum elde edebilirsiniz. Eğer çocuğunuz için henüz bir isimde karar vermemiş iseniz listeye ekleyebileceğiniz en özel isimlerden biridir.