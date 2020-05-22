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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Aras isminin anlamı nedir? Aras ne demek

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Aras isminin anlamı nedir? Aras ne demek
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Anne ve baba adayları doğacak çocuklarına isim araştırması yaparken, Aras isminin anlamını merak ediyorlar. Konu hakkında aranan bir diğer konu başlığı da Aras isminin Kur'an-ı Kerim'de yeri var mı sorusunun cevabı. Peki Aras isminin anlamı nedir? Aras ne demek

Aras isminin anlamı; kendisininmiş gibi sahip çıkılan demektir. Öte yandan Aras, Doğu Anadolu'dan Hazar Denizi'ne kadar dökülen ırmağın adıdır. Türkçe kökenli bir isimdir. Ancak TDK'da anlamı yer almaz. Sebebi ise eski Türk ismi olmasından kaynaklıdır.

Aras İsminin Özellikleri

Hayata karşı bakış açısı, iyimser niteliktedir. Arkadaş edinmeyi çok sever. Muhtaç birilerine yardımı esirgemez. Birçok konuda narindir. Kelimelerle arası iyidir, buna bağlı olarak konuşma becerisi bulunur. Her şeyi öğrenmeye meyillidir. Şarkı dinlemeyi ve söylemeyi sever. Pozitif yanları olabildiği gibi negatif yanları da bulunmaktadır. Herhangi konuda sığ olabilir. Hoyrat davranışlar sergileyebilir. Dedikoduya meyillidir.

Aras İsmi Kur'an-ı Kerim'de Var Mı?

Aras ismi Türkçe kökenli bir isim olduğu için Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Ancak ismin kullanımına dair herhangi bir sakıncaya da yer verilmemiştir.

 

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