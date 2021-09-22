Antifirizli cam suyu ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? Antifirizli cam suyunun özellikleri

Özellikle söz konusu kış ayları olduğu vakit antifirizli cam suyu çok etkilidir. Bu yüzden mutlaka belirli aralıklarla antifrizli cam suyu araçları eklenmesi gerekir. Donmadan kurtulmak ve bundan zarar görmemek için önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

ANTİFİRİZLİ CAM SUYU NE İŞE YARAR?

Hem ön hem de arka camları yıkanması konusunda kullanılan bağımsız su antifirizli cam suyu olarak bilinmektedir. Özellikle suyun kış şartlarında donmasını engellemek için büyük bir öneme sahiptir. Suyun dengeli bir şekilde donmadan ve tüm yıl boyunca kullanılmasına olanak tanır. Özellikle de ön camda meydana gelen dolmaların önüne geçmek için oldukça önemlidir.

Silecek ve püskürtme kanallarında meydana gelebilecek olan olası donmaları engellerken, yaklaşık olarak - 30 dereceye kadar katkı sağladığını söylemek gerekir. Soğuk iklim şartlarında yaşayanların ön ve arka kısımlarında meydana gelecek donmalara karşı, antifrizli cam suyu oldukça etkilidir.

ANTİFİRİZLİ CAM SUYU NERELERDE KULLANILIR?

Antifirizli cam suyu özellikle araştırın hem ön hem de arka kısımlarında kullanılmaktadır. Yani daha doğrusu bu bölgelerde kullanılacak olan suyun donmasını engellemek amaçlı değerlendirilir. Böylece yaz ya da kış mevsimlerinde camları yıkayacak olan suyun donması engellenir ve ne zaman istenirse düzenli bir şekilde kullanılabilir. Bu durum önemli olduğu için aynı şekilde antifirizli cam suyunu araçlarda kullanmak önemlidir.

ANTİFİRİZLİ CAM SUYUNUN ÖZELLİKLERİ

Antifirizli cam suyunun birçok farklı özelliği ön plana çıkıyor. Özellikle içerisinde barındırdığı etki ile beraber, suyun donması noktasında güçlü bir önlem almaktadır.

- Konsantre ve antifiriz özellikli bir cam suyu olarak öne çıkar.

- Araçlarda - 20 ya da - 30 dereceye kadar suyun donmasını engeller.

- Cama sıkıldığı zaman camda oluşan buzlanmayı önemli oranda eritir ve yok eder.

- Su ile birlikte dengeli bir şekilde eklendiğinde uzun süreli katkı verir.

- Direkt olarak soğuğa maruz kalmayan durumlarda - 30 dereceye kadar donmayı önemli ölçüde engeller.

Bu şekilde görüldüğü gibi birçok farklı faydası ile beraber antifrizli cam suyu günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Özellikle çok soğuk havalarda camların buzlanması aynı zamanda güvenlik noktasında ciddi tehdit oluşturabilmektedir. Bu tehdidi bertaraf etmek adına antifrizli cam suyu önemli bir fırsat tanıyor.