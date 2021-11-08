Anneyi Telefona Kaydetme İsimleri - En Güzel, Komik Ve İngilizce Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri

Annenizin eşsiz kişiliğine uygun isimlerle, ona olan sevginizi eğlenceli ama sevecen bir şekilde edebilirsiniz.

Anneyi Telefona Kaydetme İsimleri

Anneler en iyisidir ve bunu herkes bilir. Ne zaman moraliniz bozuk olduğunu bilirler, en sevdiğiniz yemeklerin ne olduğunu bilirler ve her durumda her zaman en iyi tavsiyeyi vermeyi başarırlar. Bize bizden daha çok değer verirler ve asla emeğinin karşılığını ödemeyiz. Anneniz için havalı bir takma ad, ona ve dünyaya, annenizin sizin için tam olarak ne anlama geldiğini ve onun ne kadar havalı, tatlı ve harika olduğunu söyler.

Anneler hayatımızda çok önemli bir rol oynar ve bu hayatımızdaki en önemli kişilerdir. Evrensel “Anne” yerine ona hitap edecek bazı tatlı isimler bulabilirsiniz. Farklı dillerde ona “Anne” diye de seslenebilirsiniz. Bu isimlerle annenizi telefonunuza kaydederek, oldukça komik ama sevecen bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.

En Güzel İngilizce ve Türkçe Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri

Hayatımızda bu denli önemli yere sahip olan kadına, yani annemize en güzel lakabı vermek isteriz. Onu en güzel şekilde telefona kayıt ederek, ne zaman arasa mutlulukla açarız. Annenizi telefonunuza en güzel şekilde kayıt etmek istiyorsanız, size birkaç önerimiz var.

Angel: Melek

Angel Heart: Melek Kalpli

Beloved: Sevilen

Amor Mio: Aşkım

Cuddler: Kucaklayıcı

Darling: Sevgilim

Dear: Canım

Giggles: Kıkırdama

Healer: Şifacı

Honey: Bal, balım

Jolly: Neşeli,

Joy Giver: Neşe veren

Lady Grandeur: Bayan ihtişam

Life Coach: Yaşam koçu,

Listener: Dinleyici

En Komik İngilizce ve Türkçe Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri

Annelerin pek çok özelliği birbirine benzer. Mesela çok dakiktir ve disiplinlidirler. Evin tüm sorumluluğunu üzerlerine alarak bize konfor ortamı oluştururlar. Hatta bazı klasik anne sözleri hiç değişmez. Annenize olan sevginize biraz espri katmak istiyorsanız;

Alarm Clock: Alarm Saati

Angry Bird: Kızgın Kuş

Answer Key: Cevap Anahtarı

ATM

Cool Chick: Havalı Piliç

Distributor of Chores: Ev işleri dağıtıcı

Drama Queen: Drama kraliçesi

Food Scientist: Gıda Bilimci

Germophobe: Mikrop Düşmanı

Family Doctor: Aile Hekimi

Madame Punctuality: Madam Dakiklik

Mama Crush: Anne Nakit

Personnel Affairs: Personel İşleri

Momzilla: Annezilla (Godzilla)

Protector: Koruyucu

En Eğlenceli İngilizce ve Türkçe Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri

Annenizi telefonunuza hem komik hem de en güzel şekilde kaydedebilirsiniz. Onların özelliklerine eğlenceli bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Kendisi dahi bu durumdan çok hoşnut olacaktır. En eğlenceli anneyi rehbere kayıt etme isimleri;

Cookie Factory: Kurabiye Fabrikası

Early Bird: Erkenci Kuş

Event Manager: Organizasyon Müdürü

Finder of Lost: Kayıp Eşya Bulucu

Sleep Expert: Uyku Zamanı

Snoopy Mommy: Merakli Anne

Supermarket Queen: Süpermarket Kraliçesi

Supreme Court: Yargıtay

Your Highness: Ekselansları

Big Boss: Büyük Patron

Candy Floss: Pamuk Şeker

Chief: Şef

Coach: Koç

Commander: Kumandan

Firefly: Ateş Böceği

Glitter of Life: Hayatın Pırıltısı

Annelerin Diğer Dillerdeki Takma Adları

Telefonunuza kayıt etmek için diğer dillerde “Anne” kelimesini de seçebilirsiniz;

Mati: Ukrayna

Mamma: İsveç

mzazi: Swahili

Mami: İspanyol

Matka: Slovak

Majka: Sırp

Maica: Romanya

Mataji: Punjabi

Maman: Fars

Okaasan: Japonya

Mater: Latin

Madre: İtalyan

Mathair: İrlanda

Nyokap: Endonez

Mutter: Almanya

Maman ya da Mere: Fransız

Matka: Beyaz Rusya

Ahm: Arapça

Eomeoni: Korece

Aiti: Fin