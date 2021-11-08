Anneyi Telefona Kaydetme İsimleri - En Güzel, Komik Ve İngilizce Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri
Çoğu anneye basitçe “Anne” denir. Ancak ona olan sevginizi her gün gerçekten ifade etmek istiyorsanız, ona güzel bir takma ad verebilir ve onu telefonunuza bu isimle kaydedebilirsiniz. En güzel ve komik anne lakaplarını sizin için derledik.
Annenizin eşsiz kişiliğine uygun isimlerle, ona olan sevginizi eğlenceli ama sevecen bir şekilde edebilirsiniz.
Anneyi Telefona Kaydetme İsimleri
Anneler en iyisidir ve bunu herkes bilir. Ne zaman moraliniz bozuk olduğunu bilirler, en sevdiğiniz yemeklerin ne olduğunu bilirler ve her durumda her zaman en iyi tavsiyeyi vermeyi başarırlar. Bize bizden daha çok değer verirler ve asla emeğinin karşılığını ödemeyiz. Anneniz için havalı bir takma ad, ona ve dünyaya, annenizin sizin için tam olarak ne anlama geldiğini ve onun ne kadar havalı, tatlı ve harika olduğunu söyler.
Anneler hayatımızda çok önemli bir rol oynar ve bu hayatımızdaki en önemli kişilerdir. Evrensel “Anne” yerine ona hitap edecek bazı tatlı isimler bulabilirsiniz. Farklı dillerde ona “Anne” diye de seslenebilirsiniz. Bu isimlerle annenizi telefonunuza kaydederek, oldukça komik ama sevecen bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.
En Güzel İngilizce ve Türkçe Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri
Hayatımızda bu denli önemli yere sahip olan kadına, yani annemize en güzel lakabı vermek isteriz. Onu en güzel şekilde telefona kayıt ederek, ne zaman arasa mutlulukla açarız. Annenizi telefonunuza en güzel şekilde kayıt etmek istiyorsanız, size birkaç önerimiz var.
Angel: Melek
Angel Heart: Melek Kalpli
Beloved: Sevilen
Amor Mio: Aşkım
Cuddler: Kucaklayıcı
Darling: Sevgilim
Dear: Canım
Giggles: Kıkırdama
Healer: Şifacı
Honey: Bal, balım
Jolly: Neşeli,
Joy Giver: Neşe veren
Lady Grandeur: Bayan ihtişam
Life Coach: Yaşam koçu,
Listener: Dinleyici
En Komik İngilizce ve Türkçe Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri
Annelerin pek çok özelliği birbirine benzer. Mesela çok dakiktir ve disiplinlidirler. Evin tüm sorumluluğunu üzerlerine alarak bize konfor ortamı oluştururlar. Hatta bazı klasik anne sözleri hiç değişmez. Annenize olan sevginize biraz espri katmak istiyorsanız;
Alarm Clock: Alarm Saati
Angry Bird: Kızgın Kuş
Answer Key: Cevap Anahtarı
ATM
Cool Chick: Havalı Piliç
Distributor of Chores: Ev işleri dağıtıcı
Drama Queen: Drama kraliçesi
Food Scientist: Gıda Bilimci
Germophobe: Mikrop Düşmanı
Family Doctor: Aile Hekimi
Madame Punctuality: Madam Dakiklik
Mama Crush: Anne Nakit
Personnel Affairs: Personel İşleri
Momzilla: Annezilla (Godzilla)
Protector: Koruyucu
En Eğlenceli İngilizce ve Türkçe Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri
Annenizi telefonunuza hem komik hem de en güzel şekilde kaydedebilirsiniz. Onların özelliklerine eğlenceli bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Kendisi dahi bu durumdan çok hoşnut olacaktır. En eğlenceli anneyi rehbere kayıt etme isimleri;
Cookie Factory: Kurabiye Fabrikası
Early Bird: Erkenci Kuş
Event Manager: Organizasyon Müdürü
Finder of Lost: Kayıp Eşya Bulucu
Sleep Expert: Uyku Zamanı
Snoopy Mommy: Merakli Anne
Supermarket Queen: Süpermarket Kraliçesi
Supreme Court: Yargıtay
Your Highness: Ekselansları
Big Boss: Büyük Patron
Candy Floss: Pamuk Şeker
Chief: Şef
Coach: Koç
Commander: Kumandan
Firefly: Ateş Böceği
Glitter of Life: Hayatın Pırıltısı
Annelerin Diğer Dillerdeki Takma Adları
Telefonunuza kayıt etmek için diğer dillerde “Anne” kelimesini de seçebilirsiniz;
Mati: Ukrayna
Mamma: İsveç
mzazi: Swahili
Mami: İspanyol
Matka: Slovak
Majka: Sırp
Maica: Romanya
Mataji: Punjabi
Maman: Fars
Okaasan: Japonya
Mater: Latin
Madre: İtalyan
Mathair: İrlanda
Nyokap: Endonez
Mutter: Almanya
Maman ya da Mere: Fransız
Matka: Beyaz Rusya
Ahm: Arapça
Eomeoni: Korece
Aiti: Fin