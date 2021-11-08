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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 08.11.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Anneyi Telefona Kaydetme İsimleri - En Güzel, Komik Ve İngilizce Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri

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Anneyi Telefona Kaydetme İsimleri - En Güzel, Komik Ve İngilizce Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri

Çoğu anneye basitçe “Anne” denir. Ancak ona olan sevginizi her gün gerçekten ifade etmek istiyorsanız, ona güzel bir takma ad verebilir ve onu telefonunuza bu isimle kaydedebilirsiniz. En güzel ve komik anne lakaplarını sizin için derledik.

 Annenizin eşsiz kişiliğine uygun isimlerle, ona olan sevginizi eğlenceli ama sevecen bir şekilde edebilirsiniz.

 Anneyi Telefona Kaydetme İsimleri

 Anneler en iyisidir ve bunu herkes bilir. Ne zaman moraliniz bozuk olduğunu bilirler, en sevdiğiniz yemeklerin ne olduğunu bilirler ve her durumda her zaman en iyi tavsiyeyi vermeyi başarırlar. Bize bizden daha çok değer verirler ve asla emeğinin karşılığını ödemeyiz. Anneniz için havalı bir takma ad, ona ve dünyaya, annenizin sizin için tam olarak ne anlama geldiğini ve onun ne kadar havalı, tatlı ve harika olduğunu söyler.

 Anneler hayatımızda çok önemli bir rol oynar ve bu hayatımızdaki en önemli kişilerdir. Evrensel “Anne” yerine ona hitap edecek bazı tatlı isimler bulabilirsiniz. Farklı dillerde ona “Anne” diye de seslenebilirsiniz. Bu isimlerle annenizi telefonunuza kaydederek, oldukça komik ama sevecen bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.

 En Güzel İngilizce ve Türkçe Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri

 Hayatımızda bu denli önemli yere sahip olan kadına, yani annemize en güzel lakabı vermek isteriz. Onu en güzel şekilde telefona kayıt ederek, ne zaman arasa mutlulukla açarız. Annenizi telefonunuza en güzel şekilde kayıt etmek istiyorsanız, size birkaç önerimiz var.

 Angel: Melek

 Angel Heart: Melek Kalpli

 Beloved: Sevilen

 Amor Mio: Aşkım

 Cuddler: Kucaklayıcı

 Darling: Sevgilim

 Dear: Canım

 Giggles: Kıkırdama

 Healer: Şifacı

 Honey: Bal, balım

 Jolly: Neşeli,

 Joy Giver: Neşe veren

 Lady Grandeur: Bayan ihtişam

 Life Coach: Yaşam koçu,

 Listener: Dinleyici

 En Komik İngilizce ve Türkçe Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri

 Annelerin pek çok özelliği birbirine benzer. Mesela çok dakiktir ve disiplinlidirler. Evin tüm sorumluluğunu üzerlerine alarak bize konfor ortamı oluştururlar. Hatta bazı klasik anne sözleri hiç değişmez. Annenize olan sevginize biraz espri katmak istiyorsanız;

 Alarm Clock: Alarm Saati

 Angry Bird: Kızgın Kuş

 Answer Key: Cevap Anahtarı

 ATM

 Cool Chick: Havalı Piliç

 Distributor of Chores: Ev işleri dağıtıcı

 Drama Queen: Drama kraliçesi

 Food Scientist: Gıda Bilimci

 Germophobe: Mikrop Düşmanı

 Family Doctor: Aile Hekimi

 Madame Punctuality: Madam Dakiklik

 Mama Crush: Anne Nakit

 Personnel Affairs: Personel İşleri

 Momzilla: Annezilla (Godzilla)

 Protector: Koruyucu

 En Eğlenceli İngilizce ve Türkçe Anneyi Rehbere Kaydetme İsimleri

 Annenizi telefonunuza hem komik hem de en güzel şekilde kaydedebilirsiniz. Onların özelliklerine eğlenceli bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Kendisi dahi bu durumdan çok hoşnut olacaktır. En eğlenceli anneyi rehbere kayıt etme isimleri;

 Cookie Factory: Kurabiye Fabrikası

 Early Bird: Erkenci Kuş

 Event Manager: Organizasyon Müdürü

 Finder of Lost: Kayıp Eşya Bulucu

 Sleep Expert: Uyku Zamanı

 Snoopy Mommy: Merakli Anne

 Supermarket Queen: Süpermarket Kraliçesi

 Supreme Court: Yargıtay

 Your Highness: Ekselansları

 Big Boss: Büyük Patron

 Candy Floss: Pamuk Şeker

 Chief: Şef

 Coach: Koç

 Commander: Kumandan

 Firefly: Ateş Böceği

 Glitter of Life: Hayatın Pırıltısı

 Annelerin Diğer Dillerdeki Takma Adları

 Telefonunuza kayıt etmek için diğer dillerde “Anne” kelimesini de seçebilirsiniz;

 Mati: Ukrayna

 Mamma: İsveç

 mzazi: Swahili

 Mami: İspanyol

 Matka: Slovak

 Majka: Sırp

 Maica: Romanya

 Mataji: Punjabi

 Maman: Fars

 Okaasan: Japonya

 Mater: Latin

 Madre: İtalyan

 Mathair: İrlanda

 Nyokap: Endonez

 Mutter: Almanya

 Maman ya da Mere: Fransız

 Matka: Beyaz Rusya

 Ahm: Arapça

 Eomeoni: Korece

 Aiti: Fin

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