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Anaokulu seçiminde ince eleyip sık dokuyun

Hürriyet Haber
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Çocuğunuzun okul yaşı geldi, peki okula başlamaya hazır mı? Çocuğun anaokuluna hazır olup olmadığını anne babalar nasıl anlayabilir? Anaokulu, çocuğun resmi olarak eğitim döneminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Gelecekteki yaşamını etkileyen bu dönem oldukça hassas ve bu nedenle alınan karar çok önemli.

Çevresel koşulların iyi olması, çocuğa anne ya da bakıcının bakması ev ortamında sağlanabilecek okul öncesi eğitimin yerini tutmuyor. Çocuklar pek çok temel kavramı öğrenerek bilişsel ve dil becerilerini geliştiriyorlar. Ancak anaokulunda diğer çocuklarla beraber sosyalleşirler ve ilkokula duygusal ve akademik anlamda hazır hale gelirler

ANAOKULU ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Ferhan Uz Güçlü, Okul öncesi eğitimi alan çocukların okula devam oranları ve akademik başarıları okul öncesi eğitim almayan çocuklardan daha yüksektir. Her çocuğun kendine özgü yetenekleri ve kişisel özellikleri vardır. Edinilen tecrübeler doğrultusunda okul öncesi eğitim deneyimi olmayan çocuk, ilkokula başlama sürecinde zorlanmakta ve anneden ayrılma korkusuna kapılmaktadır. Daha içe kapanıp, kendini topluluktan soyutlayarak bireysel olarak hareket etmektedir şeklinde ifade etti.

Anaokulu seçiminde ince eleyip sık dokuyun

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NASIL OLMALIDIR?

Çocuklar öğrenmeye açık ve sorgulayan varlıklardır. Bu nedenle doğru şekilde yönlendirilmeleri oldukça önemlidir’ diye konuşan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Ferhan Uz Güçlü“Her çocuk farklıdır, farklı şekilde öğrenir. Bu nedenle çocuk, zihinsel, fiziksel, duygusal olarak iyi bir şekilde beslenmeli, etkileşimlere fırsat verilmeli ve sosyalleşmesi desteklenmelidir. Çocukların hepsi ayrı bir bireydir, bu unutulmamalı ve buna göre hareket edilmelidir. Bireysel farklılıkları, gelişim özellikleri, kişisel özellikleri, yetenek ve becerileri göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.

ANAOKULU SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Anaokulu seçerken izlenmesi gereken yol ve ziyaret sırasında dikkat edilecek kriterler konusunda anne babaların kafası karışıyor. Karışıklığın giderilmesi için bu faktörler yardımcı oluyor:

  • Eğitimcilerin, sıcakkanlı, sabırlı, anlayışlı, adaletli ve gerekli eğitimi almış olması gerekmektedir.
  • Okulun bulunduğu lokasyon ve ev arasındaki mesafe önemlidir. Eve yakın olması çocuğa kendini güvende hissettirir.
  • Fiziksel şartların yeterli olması gerekir. Yemekhane, tuvalet, oyun ve ders alanları temiz olmalıdır.
  • Disiplin kurallarının oluşturulmuş olması gerekir.
  • Anaokullarında öğrenci sayısı önemlidir. Bir sınıfta bir eğitmene düşen çocuk sayısının çok kalabalık olmaması gerekir.
  • Okulda güvenlik ve sağlık önlemlerinin eksiksiz olması gerekir.
  • Eğitim programları dışında bu yaş grubu daha oyun çocuğu olduğu için satranç, yüzme, tiyatro gibi aktivitelerinde olması çocuk için faydalı olacaktır.
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