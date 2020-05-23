Alparslan isminin anlamı nedir? Alparslan ne demek

Alparslan ismi eski dönemlerden beri kullanılan bir isimdir. Ayrıca Anadolu'da Türklere açan İkinci Selçuklu hükümdarının da adıdır. Köken olarak Türkçe bir isim olan Alparslan isminin anlamını öğrenmek mümkündür.

Alparslan İsminin Anlamı

Alparslan ismi Alp ve Arslan isimlerinin birleşmesi ile oluşmuş bir isimdir. Alp isminin anlamı yiğit ve kahraman manasına gelmektedir. İki kelimenin birleşmesi ile oluşan Alparslan isminin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmemiştir. Fakat bu ismin anlamını birçok kaynakta bulabilirsiniz. Alparslan isminin anlamı birçok kaynakta şu şekilde açıklanmaktadır:

- Yiğit, cesur ve yürekli kimse.

- Büyük Selçuklu Hükümdarı.

- Afyon şehrinin Haydarlı bucağına bağlı yerleşim yeri.

- Kastamonu şehrinin merkez ilçesine bağlı bir yerleşim yeri.

- Zonguldak ilinin Devrek içesi merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Alparslan ismi ülkemizde birçok kişinin kullandığı bir isimdir. Özellikle Büyük Selçuklu Hükümdarının ismi olması sebebiyle tercih edilen bir isim olmuştur. Alparslan isminin özellikleri şu şekildedir:

- İyimser kişilerdir.

- Hiçbir kötü olaylardan etkilenip umudunu kaybetmez.

- Olaylara olumlu açıdan bakarlar.

- Güçlü bir esprili yeteneği bulunmaktadır.

- Sakin işlerde çalışmaktan hoşlanırlar.