Alara isminin anlamı nedir? Alara ne demek?

Kuran'da geçmeyen Alara ismi, hecelerinden de anlaşıldığı gibi "Al" yani kırmızıyı sembolize etmektedir. Alara ismi 3 farklı anlam taşır.

Alara İsminin Anlamı Nedir?

Alara ismi pek çok ebeveynin son zamanlarda kız çocukları için tercih ettiği isimlerin başında gelmektedir. Alara ismi "Al" ve "Ara" hecelerinden meydana gelir. "Al" kırmızı anlamını taşırken "Ara" benzemek ya da süslemek anlamında kullanılır. Yani "Alara" ismi kırmızı süs anlamına gelmektedir. Diğer bir anlam olarak ise "Alara" ismi sabahın ilk verdiği kırmızı ışık anlamında kullanılmaktadır. Yani sabahın ilk ışıkları anlamını taşır.

Alara Ne Demek?

Alara demek bir kelime olarak kilim ya da çul anlamında kullanılmaktadır. Tek başına "Alara" isminin anlamı kilim olarak belirtilmiştir. Ayrıca sabah güneşinin verdiği kırmızı hava olarak da diğer bir anlam ifade edilmiştir.

Alara TDK Anlamı

Alara özel bir isim olarak kullanıldığı için TDK içerisinde net bir anlamı yoktur. Çünkü Alara ismi, anlamından çok bir isim olarak dilimize yerleşmiştir. Sözlük anlamına bakıldığında ise Alara demek kırmızı süs, kırmızıyı tamamlayan şey anlamına gelmektedir.

Bazı sözlüklerde ise Alara'nın anlamı sabahın güneş doğarken verdiği ilk ışık anlamında kullanılır. İsmin naifliğini taşıyan kişiler genellikle kırılgan ve zayıf bir yapıda olmaktadır.