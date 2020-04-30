Ahmet Kaya - Kendine İyi Bak akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Ahmet Kaya'nın sevilen şarkısı Kendine İyi Bak'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!
Fm Cm
Yan yana geçen geceler unutulup gider mi
Bb G Cm
Acılar birden biter mi
Fm Cm
Bir bebek özleminde seni aramak var ya
G Cm
Bu hep böyle böyle gider mi
Fm Cm
Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi
Bb G Cm
Dikenleri göğü deler mi
Fm Cm
Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya
G Cm
Bu hep böyle böyle gider mi
Fm Cm
Kendine iyi bak beni düşünme
G Cm
Su akar yatağını bulur
Fm Cm
İçimdeki fırtına, kör kurşunla diner mi
Bb G Cm
Kavgalar kansız biter mi
Fm Cm
Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya
G Cm
Bu hep böyle böyle gider mi
Fm Cm
Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi
Bb G Cm
Dostluklar birden biter mi
Fm Cm
Bir kardeş selamında seni aramak var ya
G Cm
Bu hep böyle böyle gider mi
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