Acı Elma Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Acı Elma Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Acı elma yağı, sağlık ve kozmetik alanında çok fazla kullanılan bir yağ türüdür. Oldukça keskin kokulu bir yapıya sahip olan yağ çeşitlerinden biridir.



Acı Elma Yağı Nedir?



Acı elma yağı olarak kullanılan yağ çeşidi, adaçayı ile elde edilen bir bitkisel yağdır. Türkiye'de pek çok şehirde adaçayı bulunur durumdadır. Adaçayı bitkisinin bulunduğu her yerde acı elma yağı hazırlanabilmektedir. Özellikle de Fethiye ve Muğla çevresinde çok daha sık olarak temin edilen bir yağ olarak öne çıkmaktadır.



Acı Elma Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Acı elma yağının yapımından adaçayı bitkisinin yaprakları kullanılır. Bunun için adaçayı bitkisinin yapraklarının birkaç işlemden geçirilmesi ile elde edilen bir yağ çeşidi olma özelliği taşır.



Acı Elma Yağı Ne İşe Yarar?



Acı elma yağı ne işe yarar sorusuna yönelik olarak verilebilecek en doğru cevaplardan biri bu yağın sağlık ve kozmetik sektöründe önemli bir kullanım alanına sahip olduğudur. Bu bakımdan önemli bitkisel yağ çeşitleri arasında yerini almaktadır.



Acı Elma Yağı Neye İyi Gelir?



Acı elma yağı içeriğindeki antibakteriyel maddeler sebebiyle tam bir mikrop ve bakteri düşmanıdır. bu özelliği sayesinde saçların çeşitli enfeksiyondan korunması ve saç bakımı için önemli bir kullanım sağlar.



Acı Elma Yağı Faydaları



Acı elma yağı pek çok faydasıyla bilinen bitkisel yağ türlerindendir. Bu anlamda işte acı elma yağı faydaları:



- Saç diplerinde mantar oluşumunu önler.

- Bakterileri yok etme özelliğinin olması sebebiyle ağız sağlığının korunmasına katkı sağlar.

- Hücre yenileyici özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde ciltte meydana gelen kırışıklıkları giderir ve daha canlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olunmasını sağlar.

- Gözenek sıkılaştırıcı özelliği sayesinde cildin daha sıkı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

- Sahip olduğu mikrop kırıcı özelliğiyle sivilceleri kurutarak temizler.

- Cildin daha temiz ve arınmış bir görünüme kavuşmasına destek olur.

- Hücrelerin daha hızlı bir şekilde onarılmasını sağlar.

- Ciltteki sivilceyi ve yağlanmayı önler.

- Cildinizde oluşan kesik ve yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine önemli etki sağlar.

- Mide sorunları için de oldukça faydalı olan bir bitki yağıdır.

- Aromaterapi alanında da kullanılan bir yağ olma özelliğine sahiptir.

- Sahip olduğu keskin kokusu sayesinde sinirleri yatıştırıcı bir etki sağlar.

- Dikkat dağınıklığını giderir ve zihni açan bir etki ortaya koyar.



Acı Elma Yağı Nasıl Kullanılır? Acı Elma Yağı Kullanımı



Acı elma yağı birden fazla kullanım şekline sahiptir. Bu kapsamda kullanım amacına göre uygulanma şekilleri şöyledir.



Acı elma yağı gaz sancısının giderilmesi için bebeklerde doktor onayı alınarak kullanılabilir. Çoğunlukla 2 yaşını doldurmuş durumdaki bebeklere önerilen acı elma yağı, bebeğin cildine masaj yoluyla uygulanmalıdır. Ancak acı elma yağının cilde temasından önce bir miktar su kullanılarak inceltilmesi gerekmektedir.



Acı elma yağını cilde ve saça uygulamak için yaklaşık olarak bir kahve fincanı suyun içerisine 1 damla yağ eklemek yeterlidir. Su ile karıştırılan acı elma yağını cilde uygulamak için pamuk kullanılabilir. Arzu edilirse saf su yerine badem yağı kullanılarak da bir karışım oluşturarak cilt ve saç maskesine eklenerek kullanılabilir.



Acı elma yağının sağladığı faydalardan içerek yararlanmak istiyorsanız bu durumda elinizde bulunan ürünün içilerek üzerinde tüketime uygundur yahut içilebilir ifadesinin olması çok önemlidir. Kutu üzerinde herhangi bir açıklamanın olmadığı acı elma yağını tüketmek risk oluşturabilir.



Ağız bakımında kullanmak için ise acı elma yağının saf su ile karıştırılarak gargara yapabilir. Ancak gargara yapılan suyun mutlaka tükürülmesi gerekir.



Mide hazımsızlığı sorununu gidermek için ise yaklaşık olarak 200 ml kadar içme suyunun içerisine 1 damla yağ katarak içilebilir. Acı elma yağını yetişkinler içebilir ancak bebekler ve çocukların yanı sıra hamilelerde tüketimi tehlikeli olabilir.