Acı Badem Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Acı Badem Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Acı badem yağı, özellikle saç ve cilt bakımında kullanılmakta olan bir yağdır. Zengin ve besleyici içeriklere sahip olan acı badem yağı ile siz de bakım rutinleriniz içinde yer verebilirsiniz. Aynı zamanda da içerdiği zengin besin içeriği sayesinde vücuda oldukça fazla faydası bulunmakta olan bir yağdır. Acı badem yağının kullanımı son zamanlarda oldukça yaygın bir hale gelmiştir.

Acı Badem Yağı Nedir?

Badem yağları, hem acı badem yağları hem de tatlı badem yağları olarak ikiye ayrılmaktadır. Acı badem yağı kullanımı hem cilde hem de saçlara oldukça fazla faydası dokunmakta olan bir bakım yağıdır. Özellikle nemlendirici özellikleri ile ön plana çıkmakta olan acı badem yağının vücuda birçok faydası bulunmaktadır. Acı badem yağının çok çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Acı badem yağını kullanarak siz de faydalarını hissedebilirsiniz.

Acı Badem Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Acı badem yağı yapmak aslında oldukça kolay bir işlemdir.

2 su bardağı kavrulmuş badem ile 2 tatlı kaşığı saf zeytinyağı evde acı badem yağı yapmak için oldukça yeterlidir.

Aynı zamanda acı badem yağı yapabilmek için bir mutfak robotuna da ihtiyacınız olacaktır.

Kullanacağınız mutfak robotunun içerisinin kuru olmasına özen gösteriniz.

Dikkatli bir şekilde mutfak robotunu düşük hız kademesinde çalıştırarak iyice harmanlanmasını sağlamanız gerekmektedir.

Kullandığınız bademler iyice ufaldığında mutfak robotunun hız aşamasını yükseltebilirsiniz.

Mutfak robotunda çekilen bademlerin kıvam alması için içerisine 2 çay kaşığı da zeytinyağı eklemeniz gerekebilir.

Son bir kez robot ile çektikten sonra en iyi şekilde kıvam almasını sağlayabilirsiniz.

Karışım tam olarak hazır hale geldikten sonra ise acı badem yağını cam bir kavanoz içerisine koyarak yaklaşık 14 gün boyunca bekletmeniz gerekecektir.

2 hafta bekledikten sonra karışımın içerisinde bulunan bademler ile yağı birbirinden ayırmanız gerekir. Ayırdıktan sonra ise acı badem yağı kullanıma hazır hale gelmektedir.

Acı Badem Yağı Ne İşe Yarar?

Acı badem yağı özellikle kuru ciltleri nemlendirme özelliği sayesinde cilt dengesini sağlar ve kurumasını önler.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelen acı badem yağının öksürüğü kesici etkisi de bulunmaktadır.

Acı badem yağı aynı zamanda da idrar söktürücü özelliği ile bilinmektedir.

Güneş yanıklarının giderilmesi için kullanılmaktadır.

Acı Badem Yağı Neye İyi Gelir?

İçerisinde yüksek oranda E vitamini bulunmaktadır.

Ciltte bulunan kırışıkları giderici bir etkiye sahiptir.

Kan şekerini yükseltici bir etkisi bulunur.

Saç derisinde oluşan kepek oluşumuna karşı son derece etkili bir çözümdür.

Acı badem yağının kokusu aynı zamanda da dinlendirici bir etkiye sahiptir.

Acı Badem Yağı Faydaları

Makyaj yapmadan önce cildi temizleyici tonik olarak da kullanılmaktadır.

Kabızlığı giderici bir etkisi bulunan yağın sindirim sistemini rahatlatıcı bir etkisi bulunmaktadır.

Dudakların çatlamasını engeller.

Saçları besler ve parlak görünmesini sağlar.

Acı Badem Yağı Nasıl Kullanılır? Acı Badem Yağı Kullanımı