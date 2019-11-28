Karadeniz'in lezzet başkenti Trabzon'un dillere destan yemekleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Karadeniz'in lezzet başkenti Trabzon'un dillere destan yemekleri
Trabzon, sadece doğasıyla değil birbirinden nefis yöresel yemekleri olan mutfağıyla da hayran bırakıyor. Bol tereyağlı ve yumurtalı Trabzon pidesi, tadan herkesin vazgeçilmezi olan Akçaabat köftesi, çıtır çıtır hamuru ile Laz böreği... İşte Trabzon mutfağının dillere destan lezzetlerini sizin için derledik...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Burmalı tatlı tarifi
Yemekten sonra çıtır çıtır bir tatlıya kim hayır diyebilir ki? Burmalı tatlı pek çok yörede yapılan şerbetli ve leziz bir tatlıdır. Evinizde yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu nefis şerbetli tatlının tarifini sizler için aşağıda hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...
Akçaabat köftesi adını, Trabzon'un Akçaabat ilçesinden, tadını da iki kıyma ve Trabzon ekmeğinin güzelce harmanlanmasından alıyor. Tadına bakan herkesin vazgeçilmezi olan bu köfteyi evinizde denemek isterseniz, Akçaabat köftesi tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
"Trabzon mutfağının en meşhur tatlısı nedir?" diye soracak olursanız hiç düşünmeden Laz böreği deriz. Bu enfes tatlının bir dilimi asla yetmiyor. Yiyen bir daha istiyor. Aile sofralarında size eşlik etmesini isterseniz, işte Laz böreğinin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Trabzon'a özgü bir lezzet olan mısır yarmalı karalahana sarması, yaprak sarmasına benzese de iç harcında mısır yarması ve kuru fasulye kullanılıyor. Böylece yaprak sarmasından ayrılan bir lezzet haline geliyor. Doyurucu ve besleyici olması da bu enfes yemeği denemeniz için başlıca nedenlerden. Siz de evinizde denemek isterseniz tarifimiz aşağıda yazılı. Şimdiden afiyet olsun...
Trabzon pidesi dendiğinde akla ilk olarak üzerinden tereyağı akan, kıymalı ya da peynirli pideler gelir. Bu lezzeti yerinde yemek daha doğrudur ama gitme imkanınız yoksa evinizde kolayca yapabilmeniz için tarifini aşağıya yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Su böreğini sevmeyenimiz yoktur. Bu yüzden sizin için Trabzon peyniriyle yapılmış su böreği tarifini hazırladık. Günün her saati yiyebileceğiniz bu nefis böreğin hazırlanışı biraz uğraştırsa da tadına bakınca değdiğini anlayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun...
Trabzon mutfağında sıklıkla yapılan zuluf fasulye, iki farklı fasulye türünün içine kıyma eklenerek hazırlanan bir yemek. Yapılışı oldukça basit olan zuluf fasulyesi, akşama ne yemek pişirsem diye düşünüyorsanız, iyi bir fikir olabilir. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Sabah kahvaltılarınızda hazırlayabileceğiniz, görünüş olarak krepe benzeyen bir tarifimiz var. Hazırlanışı oldukça kolay ve doyurucu olan kayganayı değişik harçlarla da çeşitlendirerek farklı bir lezzet ortaya çıkarabilirsiniz. Denemek isteyenler için işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Kuymak bir zamanlar Karadeniz’de sofraların olmazsa olmazıydı ama bugün Türkiye’nin her yerinde zevkle tüketilen bir kahvaltılık haline geldi. Muhlama da denen kuymağın yapılışı oldukça kolay. Ancak dikkat etmeniz gereken birkaç temel nokta var. Sizin için nefis bir Trabzon usulü kuymak tarifi hazırladık. “Kuymak nasıl yapılır?” diyenler bu tarifi kaçırmasın…
Balık ekşilisi Trabzon yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle palamutla yapılıyor ve bu nedenle palamut ekşilisi diye de anılıyor. Biz de tarifimizde palamut kullandık. Ancak siz arzu ederseniz palamut gibi çok etli başka balıklarla da balık ekşilisi yapabilirsiniz. Balık ekşilisinin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…
Trabzon yöresine ait pazı mıhlama günün her saati yenilebilecek bir yemek. Aperitif olarak da tüketebileceğiniz pazı mıhlamanın yapımı kolay olduğu gibi lezzeti ve besin değeri de oldukça yüksek. Bu kadar sebep varken yapmadan olmaz. Şimdiden afiyet olsun...
Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinin başında gelen mıhlamanın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız sizi böyle alalım. Kuymak ya da muhlama olarak da adlandırılan mıhlama nefis Trabzon peynirinin tel tel uzamasıyla, kahvaltılara renk katıyor. Birkaç temel malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz pratik mıhlama tarifimiz hemen aşağıda. Afiyet olsun!