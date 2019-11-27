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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sebze Yemeği Tarifleri>Mısır yarmalı karalahana sarması tarifi
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Mısır yarmalı karalahana sarması tarifi

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Mısır yarmalı karalahana sarması tarifi

Trabzon'a özgü bir lezzet olan mısır yarmalı karalahana sarması, yaprak sarmasına benzese de iç harcında mısır yarması ve kuru fasulye kullanılıyor. Böylece yaprak sarmasından ayrılan bir lezzet haline geliyor. Doyurucu ve besleyici olması da bu enfes yemeği denemeniz için başlıca nedenlerden. Siz de evinizde denemek isterseniz tarifimiz aşağıda yazılı. Şimdiden afiyet olsun...

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4-5 bağ karalahana
  • 2-3 adet kuru soğan
  • 3 su bardağı mısır yarması
  • 1 su bardağı kuru fasulye
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Bir tencerede kuru fasulyeyi haşlayın.

Diğer taraftan da soğanları ince ince doğrayıp sıvı yağda 5 dakika kavurun

Üzerine haşlanmış fasulye, mısır yarması ve 5 bardak suyu ilave ederek suyunu çekene kadar pişirin.

Karabiber, tuz ve nane ekleyerek karıştırın.

Piştikten sonra tencereyi ocaktan alın.

Karalahanaları haşlayıp soğutun.

Düz bir yere lahana yapraklarını serip içerisine hazırladığınız mısır yarmasından bir kaşık koyarak dolma şeklinde sarın.

Sarmalarınızı tencereye yerleştirin.

Üzerine su ekleyerek orta ateşte lahana yaprakları pişene kadar pişirin.

Sıcak olarak yoğurtla servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Fotoğraf: Alamy
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