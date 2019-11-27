Mısır yarmalı karalahana sarması tarifi

Trabzon'a özgü bir lezzet olan mısır yarmalı karalahana sarması, yaprak sarmasına benzese de iç harcında mısır yarması ve kuru fasulye kullanılıyor. Böylece yaprak sarmasından ayrılan bir lezzet haline geliyor. Doyurucu ve besleyici olması da bu enfes yemeği denemeniz için başlıca nedenlerden. Siz de evinizde denemek isterseniz tarifimiz aşağıda yazılı. Şimdiden afiyet olsun...
Bir tencerede kuru fasulyeyi haşlayın.
Diğer taraftan da soğanları ince ince doğrayıp sıvı yağda 5 dakika kavurun
Üzerine haşlanmış fasulye, mısır yarması ve 5 bardak suyu ilave ederek suyunu çekene kadar pişirin.
Karabiber, tuz ve nane ekleyerek karıştırın.
Piştikten sonra tencereyi ocaktan alın.
Karalahanaları haşlayıp soğutun.
Düz bir yere lahana yapraklarını serip içerisine hazırladığınız mısır yarmasından bir kaşık koyarak dolma şeklinde sarın.
Sarmalarınızı tencereye yerleştirin.
Üzerine su ekleyerek orta ateşte lahana yaprakları pişene kadar pişirin.
Sıcak olarak yoğurtla servis edin.
Şimdiden afiyet olsun...