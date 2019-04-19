Balık ekşilisi tarifi

Balık ekşilisi Trabzon yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle palamutla yapılıyor ve bu nedenle palamut ekşilisi diye de anılıyor. Biz de tarifimizde palamut kullandık. Ancak siz arzu ederseniz palamut gibi çok etli başka balıklarla da balık ekşilisi yapabilirsiniz. Balık ekşilisinin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…
Palamutları ayıklayıp dilimleyin. Yıkayın ve sularının süzülmesi için kenara alın.
Patateslerinizi soyup dilimleyin.
Derin bir kaba aldığınız patateslerin üzerine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve baharatları ilave edip iyice harmanlayın.
Tepsiyi yağlayıp patatesleri dizin.
Soğanları piyazlık doğrayın. Maydanozları ise çok ince olmayacak şekilde kıyın.
Maydanoz ve soğanları biraz tuz ekleyerek karıştırın.
Karışımdan iki avuç kadarını ayırıp kalanını patateslerin üzerine yayın.
Sarımsakları doğrayıp soğanların üzerine serpin.
Balıkları da yerleştirip ayırdığınız soğan ve maydanozları en üste serpin.
Balıkların aralarına limon dilimleri yerleştirin.
Domates sosu ve salçayı 1,5 su bardağı sıcak suyla karıştırıp açın.
Sosu tepsinin her tarafına gelecek şekilde dökün.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin ve 40-45 dakika kadar pişirin.
Pişirme sürecine önce alttan başlayın, son 15 dakika kala tepsinin üstünü de açın.
Yemeğiniz hazır, afiyet olsun!