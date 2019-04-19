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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Balık Tarifleri>Balık ekşilisi tarifi
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Balık ekşilisi tarifi

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Balık ekşilisi tarifi

Balık ekşilisi Trabzon yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle palamutla yapılıyor ve bu nedenle palamut ekşilisi diye de anılıyor. Biz de tarifimizde palamut kullandık. Ancak siz arzu ederseniz palamut gibi çok etli başka balıklarla da balık ekşilisi yapabilirsiniz. Balık ekşilisinin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 büyük boy palamut
  • 6 orta boy patates
  • 2 büyük boy soğan
  • 1 bağ maydanoz
  • 6 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1,5 yemek kaşığı salça
  • 4 yemek kaşığı domates sosu
  • 4 diş sarımsak
  • 1 limon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığının ucuyla karabiber
  • 1,5 çay kaşığı kekik
  • Tuz

Hazırlanışı

Palamutları ayıklayıp dilimleyin. Yıkayın ve sularının süzülmesi için kenara alın.

Patateslerinizi soyup dilimleyin.

Derin bir kaba aldığınız patateslerin üzerine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve baharatları ilave edip iyice harmanlayın.

Tepsiyi yağlayıp patatesleri dizin.

Soğanları piyazlık doğrayın. Maydanozları ise çok ince olmayacak şekilde kıyın.

Maydanoz ve soğanları biraz tuz ekleyerek karıştırın.

Karışımdan iki avuç kadarını ayırıp kalanını patateslerin üzerine yayın.

Sarımsakları doğrayıp soğanların üzerine serpin.

Balıkları da yerleştirip ayırdığınız soğan ve maydanozları en üste serpin.

Balıkların aralarına limon dilimleri yerleştirin.

Domates sosu ve salçayı 1,5 su bardağı sıcak suyla karıştırıp açın.

Sosu tepsinin her tarafına gelecek şekilde dökün.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin ve 40-45 dakika kadar pişirin.

Pişirme sürecine önce alttan başlayın, son 15 dakika kala tepsinin üstünü de açın.

Yemeğiniz hazır, afiyet olsun!

 

Fotoğraf: Alamy
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