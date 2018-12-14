2018’de hangi yemeklerin tarifini aradık?

Tıpkı Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gandalf gibi her bölgede farklı bir isimle anılan ziron, kimi yerde silor, kimi yerde siron, hatta silor ve sinor isimleriyle karşımıza çıkabiliyor.

Genellikle rulo halinde kesilip kıvrılmış yufkaların dik şekilde fırın tepsisine yerleştirilmesi, bir parça çıtırdatılması sonucu isteğe ve yöreye göre sade şekilde ya da kıymalı harç, nohutlu harç gibi bir lezzet karışımının boca edilmesiyle hazırlanıyor. Sarımsaklı yoğurt ve üzerine kızdırılmış biber bitirişi ise pek yöre ayırt etmiyor.

Listedeki diğer yemeklere bakıyorum. Pizza, mıhlama, tiramisu, elma sirkesi, vişne reçeli gibi tatlar var, bana çok normal geliyor aratılması… Kimisi İtalya esintili lezzet, kimisi anneden kalma yöntem ya da bir yörenin özel lezzeti olarak listede ve hepsinin ulusal ünü ortada. Brüksel lahanası tarifi çok aratılmış mesela, herkes kilo verirken lahanayı lezzetlendirme derdinde… Kimse Instagram'dan ya da telefondan mesajla bana “Pizza nedir? Mıhlama nedir?” diye sormuyor tabii ki. Ama devamlı “Peki ziron nedir?” diye mesajlar alınca bu yemeğin ününün yeni başladığına dair kanaatim oluşmuştu artık. Bileni biliyor ama, bu kadar az bilinirken bile tarifi arama trendlerinde zirvedeyse artık tutmayın zironu!

Ben zironu kıymalı ve bol yoğurtlu, kızdırılmış biberli severim, yalancı mantı gibi çıtır çıtır gider… Zironla henüz tanışmadıysanız umarım bu yazı sayesinde hayatınıza katarsınız.

Şimdiden afiyet olsun!

ARA SICAKLAR

-- Önceki yazılarımdan “Türkiye Köfte Haritası” sebepli halen pek çok mesaj alıyorum. İlginize çok teşekkür ediyorum. Edirne ve Trakya halkının kendi yörelerinin köftesine olan büyük desteğinden sonra Ödemiş köftesinden Doğubeyazıt Abdigör köftesine dek pek çok zengin köfte tavsiyesi geldi. Mide Lobisi’nde de bir yandan büyük köfte oylaması sürüyor. Umarım hepsini tadabileceğim bir köfte turu gerçekleştirebilirim.

-- İnternet fenomeni “Tostçu Erol”, Ankara’dan sonra İstanbul Karaköy’de yeni şubesini açıyor. Kendi adıma Gaziantep’e gittiğimde beyrana katmere düşmekten tost yemeye pek sıra getiremiyordum, hoş zaten ne zamandır da gidemedim... Ama İstanbul’da vapur öncesi bir atom yaptırmak kesinlikle cezbedici bir fikir olabilir. Adana’nın ve Gaziantep’in tanınmış markalarından Özikizler, Erçelebi, İzol, Levent Börekçilik ve adını sayamadığım daha daha pek çoğu İstanbul ve Ankara’da şubeleşiyorlar. Özellikle İstanbul’u tatlı anlamında bir hayli salladıkları kesin. Bakalım devamı nasıl gelecek…

-- Tost demişken, yaygınlığı sebebiyle tostun, sosislinin iyisinin nereden çıkabileceği hiç belli olmuyor. Öyle ya bakkalda da var, devlet dairesi çay ocağında da… Küçükken iyi sosisli yiyeceğiz diye Caferağa Spor Salonu’na sızar oranın büfesinden sosisli yerdik mesela… Son sürpriz Kaş Devlet Hastanesi kantininin tostu! Tamam bayılıp ayılınacak bir tost değil tabii ki ama kesinlikle lezzetli! Bir de salça sürseler içine.