2018’de hangi yemeklerin tarifini aradık?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yazıları Yazarlar Yazıları2018’de hangi yemeklerin tarifini aradık?
GeriYazarlar 2018’de hangi yemeklerin tarifini aradık?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz
14.12.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

2018’de hangi yemeklerin tarifini aradık?

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com

Google raporu verdi, ülkenin 2018’de yemek tarifi arama trendi ortaya çıktı... Aralarındaki bir yemek, rapor sonrası popülaritesine popülarite, aranmasına aranma katacak gibi gözüküyor: Ziron.

Tıpkı Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gandalf gibi her bölgede farklı bir isimle anılan ziron, kimi yerde silor, kimi yerde siron, hatta silor ve sinor isimleriyle karşımıza çıkabiliyor.

Genellikle rulo halinde kesilip kıvrılmış yufkaların dik şekilde fırın tepsisine yerleştirilmesi, bir parça çıtırdatılması sonucu isteğe ve yöreye göre sade şekilde ya da kıymalı harç, nohutlu harç gibi bir lezzet karışımının boca edilmesiyle hazırlanıyor. Sarımsaklı yoğurt ve üzerine kızdırılmış biber bitirişi ise pek yöre ayırt etmiyor.

Listedeki diğer yemeklere bakıyorum. Pizza, mıhlama, tiramisu, elma sirkesi, vişne reçeli gibi tatlar var, bana çok normal geliyor aratılması… Kimisi İtalya esintili lezzet, kimisi anneden kalma yöntem ya da bir yörenin özel lezzeti olarak listede ve hepsinin ulusal ünü ortada. Brüksel lahanası tarifi çok aratılmış mesela, herkes kilo verirken lahanayı lezzetlendirme derdinde… Kimse Instagram'dan ya da telefondan mesajla bana “Pizza nedir? Mıhlama nedir?” diye sormuyor tabii ki. Ama devamlı “Peki ziron nedir?” diye mesajlar alınca bu yemeğin ününün yeni başladığına dair kanaatim oluşmuştu artık. Bileni biliyor ama, bu kadar az bilinirken bile tarifi arama trendlerinde zirvedeyse artık tutmayın zironu!

Ben zironu kıymalı ve bol yoğurtlu, kızdırılmış biberli severim, yalancı mantı gibi çıtır çıtır gider… Zironla henüz tanışmadıysanız umarım bu yazı sayesinde hayatınıza katarsınız.

Ziron tarifi
Ziron tarifi

Şimdiden afiyet olsun!

ARA SICAKLAR

-- Önceki yazılarımdan “Türkiye Köfte Haritası” sebepli halen pek çok mesaj alıyorum. İlginize çok teşekkür ediyorum. Edirne ve Trakya halkının kendi yörelerinin köftesine olan büyük desteğinden sonra Ödemiş köftesinden Doğubeyazıt Abdigör köftesine dek pek çok zengin köfte tavsiyesi geldi. Mide Lobisi’nde de bir yandan büyük köfte oylaması sürüyor. Umarım hepsini tadabileceğim bir köfte turu gerçekleştirebilirim.

-- İnternet fenomeni “Tostçu Erol”, Ankara’dan sonra İstanbul Karaköy’de yeni şubesini açıyor. Kendi adıma Gaziantep’e gittiğimde beyrana katmere düşmekten tost yemeye pek sıra getiremiyordum, hoş zaten ne zamandır da gidemedim... Ama İstanbul’da vapur öncesi bir atom yaptırmak kesinlikle cezbedici bir fikir olabilir. Adana’nın ve Gaziantep’in tanınmış markalarından Özikizler, Erçelebi, İzol, Levent Börekçilik ve adını sayamadığım daha daha pek çoğu İstanbul ve Ankara’da şubeleşiyorlar. Özellikle İstanbul’u tatlı anlamında bir hayli salladıkları kesin. Bakalım devamı nasıl gelecek…

-- Tost demişken, yaygınlığı sebebiyle tostun, sosislinin iyisinin nereden çıkabileceği hiç belli olmuyor. Öyle ya bakkalda da var, devlet dairesi çay ocağında da… Küçükken iyi sosisli yiyeceğiz diye Caferağa Spor Salonu’na sızar oranın büfesinden sosisli yerdik mesela… Son sürpriz Kaş Devlet Hastanesi kantininin tostu! Tamam bayılıp ayılınacak bir tost değil tabii ki ama kesinlikle lezzetli! Bir de salça sürseler içine.

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gördes'in aromasıyla ünlü ayvası yeniden canlanıyor 

Bilinenleri tersine çeviren araştırma: Fast food restoranlarındaki menüler daha sağlıklı

Haftada 2 ton satılıyor, kasaplar siparişlere yetişemiyor

Dünyada eşi benzeri yok: Mevlana şekeri