Ziron (siron) tarifi

Silor, sırın ya da siron olarak da bilinen ve Doğu illerimizde sıkça karşımıza çıkan ziron, 2018 yılında internet kullanıcılarının “nasıl yapılır” başlığı altında en çok aradıkları listesinin en başında yer alıyor. Hazır yufka ve kavrulmuş kıymayla çok kısa bir süre içinde yapılan bu pratik ve lezzetli yemeği siz de denemek isterseniz tarifi hemen burada. İşte “Ziron nasıl yapılır?” diye merak edenleri mutlu edecek nefis tarif…
Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyup soğanı küçük doğrayıp kıyma ile beraber suyunu çekene kadar kavurun. Tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırın.
Yufkalarınızı ikiye katlayıp üst üste dizin. 3-4 parmak genişliğinde bir rulo yapın. Sonra bu ruloyu yine 3 parmak genişliğinde dilimlere ayırarak küçük yufka ruloları elde edin. Bunları kesik kısımları üste gelecek şekilde tepsiye dizin. 200 dereceye ayarlanmış fırında kızarana kadar pişirin. Kızardıklarında aşağıdaki fotoğraftaki gibi olacaklar.
Fırından çıkardığınız yufkaların üzerine tavuk suyundan gezdirip hafifçe yumuşamasını sağlayın. Kavurduğunuz kıymayı da yufkaların üzerine yayın.
Sarımsağı dövüp yoğurtla karıştırın. Kıymaların ve yufkaların üzerine yoğurdu gezdirin. Bu esnada tereyağını kızdırın. İçine pul biber ve naneleri ekleyin. Hafifçe yakıp yoğurdun üzerini bu yağla süsleyin. Ziron hazır! Bu yemeği kıyma yerine haşlanmış tavukla da yapabilirsiniz.