Kahve seçmeyi biliyor muyuz?

Acaba biz tektip kahve çekirdeğinde ısrar ederek kültürümüzün devamı adına topuğumuza mı sıkıyoruz?

Bu hafta kahvenin Avrupa’ya yayılmadan evvel kültür haline geldiği ve 400 yılı aşkın bir süredir kahve kokan Tahmis Sokağı’nda vakit geçirdim. O yüzden gözünüzü farklı lezzetlerdeki ve farklı çekirdeklerle çekilmiş kahvelere çekmek isterim. Mesela İhsan Kurukahvecioğlu Halefleri 1871’den beri aynı disiplinle kahve öğütüyor. Kullandıkları ekipman bile müzelik. Ama bunun yanında farklı çekirdeklerden kahve kavurmaya ve çekmeye de açıklar. Osmanlı’ya kahve Yemen’den geliyor. Yani Afrika kahvesi. Çekirdeğin de adı üzerinde: Arabika. Ben şahsen adı arabika olan bir çekirdeği Afrika’dan almayı, Kolombiya’dan alıp kahve çekmeye tercih ederim. Kıbrıs’ın Özerlat’ı ve Con kahvesini denemeden geçmeyin. Bir de Etiyopya kahvesi var, biraz daha hafif ve çiçek kokulu. Alttan bizim damak tadımıza müthiş uyar.







HAFTANIN İPUCU

Yumurtanın şifreleri







Yumurtanızı seçerken üzerindeki numaralara bakın. Mesela 3 TR 1067919K3. Baştaki numara yumurtanın üretim yöntemini belirler (0: Organik yetişen, 1: Serbest dolaşan, 2: Kümeste dolaşan, 3: Tek başına kafeste duran tavuk demek). Ardından gelen numaralar sırasıyla ülke kodu, üretilen şehrin plaka kodu ve kümes işletme numarası şeklindedir. Böylece kutusunda ‘doğal’ vs. gibi yanıltıcı cümleler kullanılma ihtimali olan yumurtaları seçerken bir nebze işinize yarar diye düşünüyorum.

HAFTANIN YEMEĞİ

Alman usulü sütlaç

Önümüzdeki hafta Dünya Tiyatrolar Günü için DasDas Tiyatro’da bir yemek vereceğim. Alman -Türk yemeklerinin karışımı bir tarif istendi. Bir sürü yemeğin yanında tatlı olarak da güllaçtan ‘apple strudel’ yaptım. İşte hazırlaması gerçekten 10 dakika süren müthiş tatlı tarifi…

1.2 litre süt ve 1 büyük su bardağı (275 gr) toz şekeri tencerede ısıtın. 1 vanilya çubuğunun çekirdeklerini ekleyin. Süt ısınıp şeker eridikten sonra 4 yumurta sarısını çırparak tenceredeki karışıma ekleyin ve kaynayınca altını kapatın.





Sütü serçeparmağınızı soktuğunuzda sıcak hissettirecek ancak yakmayacak sıcaklığa gelene kadar soğutun. 5 güllaç yaprağını teker teker tepsiye serin ve her kata ılık karışımdan ekleyin. Soğuyana kadar buzdolabında bekletin.

3 çorba kaşığı kuru üzümün üzerine kaynar su koyup 10 dakika bekletin.

250 gr Amasya elmasını boydan sekize kesip çekirdekli kısımlarını alın ve yarım santim kalınlığında doğrayın.

Tavada 1 çorba kaşığı tereyağını ısıtıp 1 avuç cevizi elinizde ufalayın ve kavurun. Üzerine elmaları ekleyip yüksek ateşte kavurmaya devam edin.

2-3 dakika sonra üzümlerin suyunu süzün ve karıştırın.

2 çorba kaşığı tozşekeri serpin ve 1 dakika daha şekerler eriyene kadar karıştırın. 1 tatlı kaşığı tarçını karıştırıp altını kapatın. Servis ederken güllaçlardan yaklaşık 7 cm çapında yuvarlaklar çıkarın.

Kaplara önce kestiğiniz yuvarlak güllaçlardan bir tane koyun. Üzerine mutlaka tepsideki suyundan 1-2 kaşık ekleyin. Ardından elmalı harçtan 1 dolu kaşık koyun. Bu şekilde üç kat güllaç, iki kat elmalı harç olacak şekilde devam edin.