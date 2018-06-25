İşte TBMM'deki 600 milletvekilinin listesi

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM’de temsil edilecek. Yeni dönemde TBMM’de yer alacak 600 milletvekilinin partileri ve seçildiği iller şu şekilde:

ADANA



AK PARTİ

1- Jülide Sarıeroğlu

2- Tamer Dağlı

3- Mehmet Şükrü Erdinç

4- Ahmet Zenbilci

5- Abdullah Doğru



MHP

1- Muharrem Varlı

2- Ayşe Sibel Ersoy











CHP

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut



İYİ Parti

1- İsmail Koncuk

2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu



HDP

1- Tülay Hatımoğulları Oruç

2- Kemal Peköz





ADIYAMAN



AK PARTİ

1- Ahmet Aydın

2- İbrahim Halil Fırat

3- Muhammed Fatih Toprak

4- Yakup Taş



CHP

1- Abdurrahman Tutdere

AFYONKARAHİSAR



AK PARTİ

1- Veysel Eroğlu

2- Ali Özkaya

3- İbrahim Yurdunuseven

MHP

1- Mehmet Taytak

CHP

1- Burcu Köksal



İYİ Parti

1- Gültekin Uysal

AĞRI



AK PARTİ

1- Ekrem Çelebi



HDP

1- Berdan Öztürk

2- Dirayet Dilan Taşdemir

3- Abdullah Koç

AMASYA



AK PARTİ

1- Mustafa Levent Karahocagil

2- Hasan Çilez



CHP

1- Mustafa Tuncer

ANKARA 1. Bölge



AK PARTİ

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Fatih Şahin

3- Yalçın Akdoğan

4- Ali İhsan Arslan









MHP

1- Mevlüt Karakaya



CHP

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5- Gamze Taşcıer

İYİ Parti

1- Koray Aydın

2- İbrahim Halil Oral



HDP

1- Filiz Kerestecioğlu Demir

ANKARA 2. Bölge



AK PARTİ

1- Mustafa Destici

2- Lütfiye Selva Çam

3- Emrullah İşler

4- Orhan Yegin

5- Arife Polat Düzgün

6- Zeynep Yıldız



MHP

1- Sadir Durmaz

2- Nevin Taşlıçay



CHP

1- Murat Emir

2- Yıldırım Kaya



İYİ Parti

1- Şenol Bal

ANKARA 3. Bölge



AK PARTİ

1- Mehmet Naci Bostancı

2- Asuman Erdoğan

3- Nevzat Ceylan

4- Barış Aydın

5- Hacı Turan

MHP

1- Yaşar Yıldırım

2- Erkan Haberal



CHP

1- Ahmet Haluk Koç

2- Nihat Yeşil

3- Servet Ünsal

İYİ Parti

1- Durmuş Yılmaz

2- Ayhan Altıntaş

ANTALYA



AK PARTİ

1- Mevlüt Çavuşoğlu

2- Mustafa Köse

3- Sena Nur Çelik

4- İbrahim Aydın

5- Atay Uslu

6- Kemal Çelik

MHP

1- Abdurrahman Başkan



CHP

1- Deniz Baykal

2- Çetin Osman Budak

3- Rafet Zeybek

4- Aydın Özer

5- Cavit Arı



İyi Parti

1- Feridun Bahşi

2- Hasan Subaşı

3- Tuba Vural Çokal



HDP

1- Kemal Bülbül

ARTVİN



AK PARTİ

1- Ertunç Erkan Balta

CHP

1- Uğur Bayraktutan

AYDIN



AK PARTİ

1- Mustafa Savaş

2- Bekir Kuvvet Erim

3- Metin Yavuz



MHP

1- Deniz Depboylu



CHP

1- Bülent Tezcan

2- Hüseyin Yıldız

3- Süleyman Bülbül



İYİ Parti

1- Aydın Adnan Sezgin





BALIKESİR



AK PARTİ

1- Adil Çelik

2- Belgin Uygur

3- Yavuz Subaşı

4- Mustafa Canbey

5- Pakize Mutlu Aydemir



CHP

1- Ahmet Akın

2- Fikret Şahin

3- Ensar Aytekin



İYİ Parti

1- İsmail Ok

BİLECİK



AK PARTİ

1- Selim Yağcı



CHP

1- Yaşar Tüzün

BİNGÖL



AK PARTİ

1- Cevdet Yılmaz

2- Feyzi Berdibek



HDP

1- Erdal Aydemir

BİTLİS



AK Parti

1- Cemal Taşar

2- Vahit Kiler



HDP

1- Mahmut Celadet Gaydalı

BOLU



AK PARTİ

1- Arzu Aydın

2- Fehmi Küpçü



CHP

1- Tanju Özcan

BURDUR



AK PARTİ

1- Bayram Özçelik

2- Yasin Uğur



CHP

1- Mehmet Göker

BURSA 1. Bölge



AK PARTİ

1- Hakan Çavuşoğlu

2- Mustafa Esgin

3- Refik Özen

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Ahmet Kılıç



MHP

1- İsmet Büyükataman



CHP

1- Lale Karabıyık

2- Erkan Aydın

3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu



İYİ Parti

1- İsmail Tatlıoğlu

BURSA 2. Bölge



AK PARTİ

1- Efkan Ala

2- Osman Mesten

3- Vildan Yılmaz Gürel

4- Zafer Işık

5- Muhammet Müfit Aydın

6- Atilla Ödünç



MHP

1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu



CHP

1- Orhan Sarıbal

2- Yüksel Özkan



İYİ Parti

1- Ahmet Kamil Erozan

ÇANAKKALE



AK PARTİ

1- Bülent Turan

2- Jülide İskenderoğlu



CHP

1- Muharrem Erkek

2- Özgür Ceylan

ÇANKIRI



AK PARTİ

1- Muhammet Emin Akbaşoğlu

2- Salim Çivitcioğlu

ÇORUM



AK PARTİ

1- Ahmet Sami Ceylan

2- Oğuzhan Kaya

3- Erol Kavuncu



CHP

1- Tufan Köse

DENİZLİ



AK PARTİ

1- Cahit Özkan

2- Şahin Tin

3- Ahmet Yıldız

4- Nilgün Ök



CHP

1- Gülizar Biçer Karaca

2- Kazım Arslan

3- Haşim Teoman Sancar



İYİ Parti

1- Yasin Öztürk

DİYARBAKIR



AK PARTİ

1- Mehmet Mehdi Eker

2- Ebubekir Bal

3- Oya Eronat



HDP

1- Adnan Selçuk Mızraklı

2- Salihe Aydeniz

3- İmam Taşçıer

4- Remziye Tosun

5- Hişyar Özsoy

6- Semra Güzel

7- Garo Paylan

8- Dersim Dağ

9- Musa Farisoğulları

EDİRNE



AK PARTİ

1- Fatma Aksal



CHP

1- Okan Gaytancıoğlu

2- Erdin Bircan



İYİ Parti

1- Orhan Çakırlar

ELAZIĞ



AK PARTİ

1- Metin Bulut

2- Sermin Balık

3- Zülfü Tolga Ağar

4- Zülfü Demirbağ



CHP

1- Gürsel Erol

ERZİNCAN



AK PARTİ

1- Süleyman Karaman

2- Burhan Çakır

ERZURUM



AK PARTİ

1- Recep Akdağ

2- Zehra Taşkesenlioğlu

3- Selami Altınok

4- İbrahim Aydemir



MHP

1- Kamil Aydın



İYİ Parti

1- Muhammet Naci Cinisli

ESKİŞEHİR



AK PARTİ

1- Nabi Avcı

2- Harun Karacan

3- Emine Nur Günay



MHP

1- Metin Nurullah Sazak



CHP

1- Utku Çakırözer

2- Jale Nur Süllü



İYİ Parti

1- Arslan Kabukcuoğlu

GAZİANTEP



AK PARTİ

1- Abdulhamit Gül

2- Ahmet Uzer

3- Mehmet Erdoğan

4- Abdullah Nejat Koçer

5- Derya Bakbak

6- Ali Şahin

7- Müslüm Yüksel

8- Mehmet Sait Kirazoğlu



MHP

1- Ali Muhittin Taşdoğan

2- Sermet Atay



CHP

1- Bayram Yılmazkaya

2- İrfan Kaplan



İYİ Parti

1- İmam Hüseyin Filiz

HDP

1- Mahmut Toğrul

GİRESUN



AK PARTİ

1- Cemal Öztürk

2- Kadir Aydın

3- Sabri Öztürk



CHP

1- Necati Tığlı

GÜMÜŞHANE



AK PARTİ

1- Hacı Osman Akgül

2- Cihan Pektaş

HAKKARİ



AK PARTİ

1- Leyla Güven

2- Sait Dede

3- Özgür Zeydanoğlu

HATAY



AK PARTİ

1- Hacı Bayram Türkoğlu

2- Hüseyin Yayman

3- Abdulkadir Özel

4- Hüseyin Şanverdi



MHP

1- Lütfi Kaşıkçı

2- İbrahim Gül



CHP

1- Mehmet Güzelmansur

2- Suzan Şahin

3- Serkan Topal

4- İsmet Tokdemir



HDP

1- Barış Atay Mengüllüoğlu

ISPARTA



AK PARTİ

1- Süreyya Sadi Bilgiç

2- Recep Özel

3- Mehmet Uğur Gökgöz



İYİ Parti

1- Aylin Cesur

MERSİN



AK PARTİ

1- Lütfi Elvan

2- Ali Cumhur Taşkın

3- Zeynep Gül Yılmaz

4- Hacı Özkan

MHP

1-Olcay Kılavuz

2-Baki Şimşek

CHP

1- Cengiz Gökçel

2- Alpay Antmen

3- Ali Mahir Başarır



İYİ Parti

1- Behiç Çelik

2- Zeki Hakan Sıdalı



HDP

1- Fatma Kurtulan

2- Rıdvan Turan

İSTANBUL 1. Bölge



AK PARTİ

1- Berat Albayrak

2- Nurettin Canikli

3- Mustafa Ataş

4- Erol Kaya

5- Vedat Demiröz

6- Ravza Kavakcı Kan

7- Osman Boyraz

8- İsmet Uçma

9- Mihrimah Belma Satır

10- Ahmet Berat Çonkar

11- Hulusi Şentürk

12- Müşerref Pervin Tuba Durgut

13- Eyüp Özsoy

14- Serkan Bayram

15- Fatih Süleyman Denizolgun



MHP

1- Edip Semih Yalçın

2- İzzet Ulvi Yönter



CHP

1- İbrahim Özden Kaboğlu

2- Mehmet Akif Hamzaçebi

3- Gamze Akkuş İlgezdi

4- Onursal Adıgüzel

5- Fethi Açıkel

6- Gürsel Tekin

7- İlhan Kesici

8- Oğuz Kaan Salıcı

9- Mahmut Tanal

10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü

11- Hüseyin Emre Bağce



İYİ Parti

1- Hayrettin Nuhoğlu

2- Ahmet Çelik

3- Yavuz Ağıralioğlu



HDP

1- Pervin Buldan

2- Musa Piroğlu

3- Erkan Baş

4- Erol Katırcıoğlu

İSTANBUL 2. Bölge



AK PARTİ

1- Süleyman Soylu

2- Fatma Betül Sayan Kaya

3- Volkan Bozkır

4- Abdullah Güler

5- Hasan Turan

6- Serap Yaşar

7- Aziz Babuşcu

8- Şirin Ünal

9- Canan Kalsın

10- Ahmet Hamdi Çamlı

11- Markar Eseyan

12- Mustafa Demir

13- İffet Polat



MHP

1- Celal Adan

2- Cemal Çetin



CHP

1- Kadri Enis Berberoğlu

2- Aykut Erdoğdu

3- Ahmet Ünal Çeviköz

4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

5- Yüksel Mansur Kılınç

6- Yunus Emre

7- Gökan Zeybek

8- Ali Şeker



İYİ Parti

1- Ümit Özdağ

2- Fatih Mehmet Şeker



HDP

1- Ahmet Şık

2- Oya Ersoy

3- Hüda Kaya

İSTANBUL 3. Bölge



AK PARTİ

1- Numan Kurtulmuş

2- Mehmet Muş

3- Akif Çağatay Kılıç

4- Mehmet Doğan Kubat

5- Tülay Kaynarca

6- Halis Dalkılıç

7- Emine Sare Aydın Yılmaz

8- Nevzat Şatıroğlu

9- Zafer Sırakaya

10- Rümeysa Kadak

11- Ahmet Mücahit Arınç

12- Mustafa Yeneroğlu

13- Erkan Kandemir

14- Şamil Ayrım

15- Alev Dedegil



MHP

1- Feti Yıldız

2- İsmail Faruk Aksu

3- Arzu Erdem



CHP

1- Engin Altay

2- Erdoğan Toprak

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5- Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Aydoğan

8- Emine Gülizar Emecan

9- Nazır Cihangir İslam



İYİ Parti

1- Abdul Ahat Andican

2- Ümit Beyaz

3- Hayati Arkaz



HDP

1- Zeynel Özen

2- Dilşat Canbaz Kaya

3- Hakkı Saruhan Oluç

4- Ali Kenanoğlu

5- Züleyha Gülüm

İZMİR 1. Bölge

AK PARTİ

1- Binali Yıldırım

2- Mahmut Atilla Kaya

3- Ceyda Bölünmez Çankırı

4- Cemal Bekle



MHP

1- Hasan Kalyoncu



CHP

1- Ahmet Tuncay Özkan

2- Murat Bakan

3- Özcan Purçu

4- Kani Beko

5- Mehmet Ali Çelebi

6- Tacettin Bayır

7- Ednan Arslan



İYİ Parti

1- Dursun Müsavat Dervişoğlu



HDP

1- Serpil Kemalbay Pekgözegü

İZMİR 2. Bölge



AK PARTİ

1- Hamza Dağ

2- Fehmi Alpay Özalan

3- Necip Nasır

4- Yaşar Kırkpınar



MHP

1- Tamer Osmanağaoğlu



CHP

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2- Selin Sayek Böke

3- Kamil Okyay Sındır

4- Atila Sertel

5- Sevda Erdan Kılıç

6- Mahir Polat

7- Bedri Serter



İYİ Parti

1- Aytun Çıray



HDP

1- Murat Çepni

KARS



AK PARTİ

1- Ahmet Arslan

2- Yunus Kılıç



HDP

1- Ayhan Bilgen

KASTAMONU



AK PARTİ

1- Hakkı Köylü

2- Metin Çelik

CHP

1- Hasan Baltacı

KAYSERİ



AK PARTİ

1- Mehmet Özhaseki

2- Mustafa Elitaş

3- Taner Yıldız

4- İsmail Emrah Karayel

5- İsmail Tamer

6- Hülya Nergis



MHP

1- İsmail Özdemir

2- Mustafa Baki Ersoy



CHP

1- Çetin Arık



İYİ Parti

1- Dursun Ataş

KIRKLARELİ



AK PARTİ

1- Selahattin Minsolmaz



CHP

1- Türabi Kayan

2- Vecdi Gündoğdu

KIRŞEHİR



AK PARTİ

1- Mustafa Kendirli



CHP

1- Metin İlhan

KOCAELİ



AK PARTİ

1- Fikri Işık

2- İlyas Şeker

3- Radiye Sezer Katırcıoğlu

4- Mehmet Akif Yılmaz

5- Sami Çakır

6- Cemil Yaman

7- Emine Zeybek



MHP

1- Saffet Sancaklı



CHP

1- Fatma Kaplan Hürriyet

2- Haydar Akar

3- Tahsin Tarhan



İYİ Parti

1- Lütfü Türkkan



HDP

1- Ömer Faruk Gergerlioğlu

KONYA



AK PARTİ

1- Ahmet Sorgun

2- Tahir Akyürek

3- Orhan Erdem

4- Leyla Şahin Usta

5- Ziya Altunyaldız

6- Hacı Ahmet Özdemir

7- Gülay Samancı

8- Abdullah Ağralı

9- Selman Özboyacı

10- Halil Etyemez



MHP

1- Mustafa Kalaycı

2- Esin Kara



CHP

1- Abdullatif Şener

2- Abdulkadir Karaduman



İYİ Parti

1- Fahrettin Yokuş

KÜTAHYA



AK PARTİ

1- Ahmet Tan

2- İshak Gazel

3- Ceyda Çetin Erenler



MHP

1- Ahmet Erbaş



CHP

1- Ali Fazıl Kasap

MALATYA



AK PARTİ

1- Bülent Tüfenkci

2- Öznur Çalık

3- Ahmet Çakır

4- Hakan Kahtalı

MHP

1- Mehmet Celal Fendoğlu



CHP

1- Veli Ağbaba

MANİSA



AK PARTİ

1- Murat Baybatur

2- Uğur Aydemir

3- İsmail Bilen

4- Semra Kaplan Kıvırcık

5- Mehmet Ali Özkan



MHP

1- Erkan Akçay



CHP

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen



İYİ Parti

1- Tamer Akkal

KAHRAMANMARAŞ



AK PARTİ

1- Mahir Ünal

2- Ahmet Özdemir

3- Celalettin Güvenç

4- İmran Kılıç

5- Mehmet Cihat Sezal

6- Habibe Öçal



MHP

1- Sefer Aycan



İYİ Parti

1- Faruk Atlı

MARDİN



AK PARTİ

1- Şeyhmus Dinçel

2- Cengiz Demirkaya



HDP

1- Mithat Sancar

2- Pero Dundar

3- Tuma Çelik

4- Ebrü Günay

MUĞLA



AK PARTİ

1- Mehmet Yavuz Demir

2- Yelda Erol Gökcan



CHP

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Girgin



İYİ Parti

1- Metin Ergun

MUŞ



AK PARTİ

1- Mehmet Emin Şimşek

2- Abdulselam Er



HDP

1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit

2- Mensur Işık

NEVŞEHİR



AK PARTİ

1- Mustafa Açıkgöz

2- Yücel Menekşe



CHP

1- Faruk Sarıaslan

NİĞDE



AK PARTİ

1- Yavuz Ergun

2- Selim Gültekin



CHP

1- Ömer Fethi Gürer

ORDU



AK PARTİ

1- Şenel Yediyıldız

2- Ergün Taşcı

3- Metin Gündoğdu



MHP

1- Cemal Enginyurt



CHP

1- Seyit Torun

2- Mustafa Adıgüzel

RİZE



AK PARTİ

1- Hayati Yazıcı

2- Osman Aşkın Bak

3- Muhammed Avcı

SAKARYA



AK PARTİ

1- Ali İhsan Yavuz

2- Recep Uncuoğlu

3- Kenan Sofuoğlu

4- Çiğdem Erdoğan Atabek



MHP

1- Muhammed Levent Bülbül



CHP

1- Engin Özkoç



İYİ Parti

1- Ümit Dikbayır

SAMSUN

AK PARTİ

1- Ahmet Demircan

2- Yusuf Ziya Yılmaz

3- Çiğdem Karaaslan

4- Fuat Köktaş

5- Orhan Kırcalı



MHP

1- Erhan Usta



CHP

1- Kemal Zeybek

2- Neslihan Hancıoğlu



İYİ Parti

1- Bedri Yaşar

SİİRT



AK PARTİ

1- Osman Ören



HDP

1- Meral Danış Beştaş

2- Sıdık Taş

SİNOP



AK PARTİ

1- Nazım Maviş



CHP

1- Barış Karadeniz

SİVAS



AK PARTİ

1- İsmet Yılmaz

2- Mehmet Habib Soluk

3- Semiha Ekinci



MHP

1- Ahmet Özyürek



CHP

1- Ulaş Karasu

TEKİRDAĞ



AK PARTİ

1- Mustafa Şentop

2- Mustafa Yel

3- Çiğdem Koncagül



CHP

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygun

3- Candan Yüceer



İYİ Parti

1- Enez Kaplan

TOKAT



AK PARTİ

1- Yusuf Beyazıt

2- Mustafa Arslan

3- Özlem Zengin



MHP

1- Yücel Bulut



CHP

1- Kadim Durmaz

TRABZON



AK PARTİ

1- Muhammet Balta

2- Adnan Günnar

3- Bahar Ayvazoğlu

4- Salih Cora



CHP

1- Ahmet Kaya



İYİ Parti

1- Hüseyin Örs

TUNCELİ



CHP

1- Polat Şaroğlu



HDP

1- Alican Önlü

ŞANLIURFA



AK PARTİ

1- Ahmet Eşref Fakıbaba

2- Mehmet Kasım Gülpınar

3- Halil Özcan

4- Zemzem Gülender Açanal

5- Mehmet Ali Cevheri

6- İbrahim Halil Yıldız

7- Halil Özşavlı

8- Ahmet Akay



MHP

1- İbrahim Özyavuz



CHP

1- Aziz Aydınlık



HDP

1- Nimetullah Erdoğmuş

2- Ayşe Sürücü

3- Nusrettin Maçin

4- Ömer Öcalan

UŞAK



AK PARTİ

1- Mehmet Altay

2- İsmail Güneş



CHP

1- Özkan Yalım

VAN



AK PARTİ

1- Osman Nuri Gülaçar

2- İrfan Kartal

3- Abdulahat Arvas



HDP

1- Sezai Temelli

2- Bedia Özgökçe Ertan

3- Murat Sarısaç

4- Muazzez Orhan

5- Tayip Temel

YOZGAT



AK PARTİ

1- Bekir Bozdağ

2- Yusuf Başer



MHP

1- İbrahim Ethem Sadef



CHP

1- Ali Keven

ZONGULDAK



AK PARTİ

1- Polat Türkmen

2- Ahmet Çolakoğlu

3- Hamdi Uçar;



CHP

1- Ünal Demirtaş

2- Deniz Yavuzyılmaz

AKSARAY



AK PARTİ

1- İlknur İnceöz

2- Cengiz Aydoğdu



MHP

1- Ramazan Kaşlı



İYİ Parti

1- Ayhan Erel

BAYBURT



AK PARTİ

1- Fetani Battal

KARAMAN



AK PARTİ

1- Recep Şeker

2- Selman Oğuzhan Eser



CHP

1- İsmail Atakan Ünver

KIRIKKALE



AK PARTİ

1- Ramazan Can



MHP

1- Halil Öztürk



CHP

1- Ahmet Önal

BATMAN



AK PARTİ

1- Ziver Özdemir



HDP

1- Feleknas Uca

2- Necdet İpekyüz

3- Ayşe Acar Başaran

4- Mehmet Ruştu Tiryaki

ŞIRNAK



AK PARTİ

1- Rizgin Birlik



HDP

1- Hasan Özgüneş

2- Nuran İmir

3- Hüseyin Kaçmaz

BARTIN



AK PARTİ

1- Yılmaz Tunç



CHP

1- Aysu Bankoğlu

ARDAHAN



AK PARTİ

1- Orhan Atalay



CHP

1- Öztürk Yılmaz

IĞDIR



MHP

1- Yaşar Karadağ



HDP

1- Habip Eksik

YALOVA



AK PARTİ



1- Ahmet Büyükgümüş

2- Meliha Akyol



CHP

1- Özcan Özel

KARABÜK



AK PARTİ

1- Cumhur Ünal

2- Niyazi Güneş



CHP

1- Hüseyin Avni Aksoy

KİLİS



AK PARTİ

1- Mustafa Hilmi Dülger

2- Ahmet Salih Dal

OSMANİYE



AK PARTİ

1- Mücahit Durmuşoğlu

2- İsmail Kaya



MHP

1- Devlet Bahçeli



CHP

1- Baha Ünlü

DÜZCE



AK PARTİ

1- Fahri Çakır

2- Ayşe Keşir



MHP

1- Ümit Yılmaz