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    Haberler >Gündem>İşte TBMM'deki 600 milletvekilinin listesi

    İşte TBMM'deki 600 milletvekilinin listesi

    AA
    25.06.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:

    27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

    24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM’de temsil edilecek. Yeni dönemde TBMM’de yer alacak 600 milletvekilinin partileri ve seçildiği iller şu şekilde:

    ADANA

    AK PARTİ
    1- Jülide Sarıeroğlu
    2- Tamer Dağlı
    3- Mehmet Şükrü Erdinç
    4- Ahmet Zenbilci
    5- Abdullah Doğru

    MHP
    1- Muharrem Varlı
    2- Ayşe Sibel Ersoy

    İşte TBMMdeki 600 milletvekilinin listesi


    CHP
    1- Ayhan Barut
    2- Orhan Sümer
    3- Müzeyyen Şevkin
    4- Burhanettin Bulut

    İYİ Parti
    1- İsmail Koncuk
    2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu

    HDP
    1- Tülay Hatımoğulları Oruç
    2- Kemal Peköz

    Rekor o ilçeden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradıRekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

    ADIYAMAN

    AK PARTİ
    1- Ahmet Aydın
    2- İbrahim Halil Fırat
    3- Muhammed Fatih Toprak
    4- Yakup Taş

    CHP
    1- Abdurrahman Tutdere

    Cumhurbaşkanı Erdoğanın balkon konuşması: Bu seçimin galibi demokrasidirCumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması: Bu seçimin galibi demokrasidir

    AFYONKARAHİSAR

    AK PARTİ
    1- Veysel Eroğlu
    2- Ali Özkaya
    3- İbrahim Yurdunuseven

    Son dakika: İsmail Küçükkaya: İnce bana adam kazandı mesajı attıSon dakika: İsmail Küçükkaya: İnce bana 'adam kazandı' mesajı attı

    MHP
    1- Mehmet Taytak
    CHP
    1- Burcu Köksal

    İYİ Parti
    1- Gültekin Uysal

    AĞRI

    AK PARTİ
    1- Ekrem Çelebi

    HDP
    1- Berdan Öztürk
    2- Dirayet Dilan Taşdemir
    3- Abdullah Koç

    Muharrem İnce partisinden fazla oy aldı... 31 ilde oyları arttırdıMuharrem İnce partisinden fazla oy aldı... 31 ilde oyları arttırdı

    AMASYA

    AK PARTİ
    1- Mustafa Levent Karahocagil
    2- Hasan Çilez

    CHP
    1- Mustafa Tuncer 

    YSK Başkanı Güven: Erdoğan, oyların salt çoğunluğunu aldıYSK Başkanı Güven: Erdoğan, oyların salt çoğunluğunu aldı

    ANKARA 1. Bölge

    AK PARTİ
    1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
    2- Fatih Şahin
    3- Yalçın Akdoğan
    4- Ali İhsan Arslan

    İşte TBMMdeki 600 milletvekilinin listesi

    MHP
    1- Mevlüt Karakaya

    CHP
    1- Tekin Bingöl
    2- Levent Gök
    3- Ali Haydar Hakverdi
    4- Bülent Kuşoğlu
    5- Gamze Taşcıer
    İYİ Parti
    1- Koray Aydın
    2- İbrahim Halil Oral

    HDP
    1- Filiz Kerestecioğlu Demir

    Mehmet Şimşekten ilk dolar yorumuMehmet Şimşek'ten ilk dolar yorumu

    ANKARA 2. Bölge

    AK PARTİ
    1- Mustafa Destici
    2- Lütfiye Selva Çam
    3- Emrullah İşler
    4- Orhan Yegin
    5- Arife Polat Düzgün
    6- Zeynep Yıldız

    Dünya izledi... Dış basın Türkiye’nin seçimini dakika dakika takip ettiDünya izledi... Dış basın Türkiye’nin seçimini dakika dakika takip etti


    MHP
    1- Sadir Durmaz
    2- Nevin Taşlıçay

    CHP
    1- Murat Emir
    2- Yıldırım Kaya

    İYİ Parti
    1- Şenol Bal

    ANKARA 3. Bölge

    AK PARTİ
    1- Mehmet Naci Bostancı
    2- Asuman Erdoğan
    3- Nevzat Ceylan
    4- Barış Aydın
    5- Hacı Turan

    CHP, 41 yıl sonra o ilden milletvekili çıkardıCHP, 41 yıl sonra o ilden milletvekili çıkardı

    MHP
    1- Yaşar Yıldırım
    2- Erkan Haberal

    CHP
    1- Ahmet Haluk Koç
    2- Nihat Yeşil
    3- Servet Ünsal
    İYİ Parti
    1- Durmuş Yılmaz
    2- Ayhan Altıntaş

    İlk turda zafer... AK Parti Meclis’te oy kaybetti, Büyükşehirleri koruduİlk turda zafer... AK Parti Meclis’te oy kaybetti, Büyükşehirleri korudu

    ANTALYA

    AK PARTİ
    1- Mevlüt Çavuşoğlu
    2- Mustafa Köse
    3- Sena Nur Çelik
    4- İbrahim Aydın
    5- Atay Uslu
    6- Kemal Çelik

    Mecliste kilit MHPMeclis'te kilit MHP

    MHP
    1- Abdurrahman Başkan

    CHP
    1- Deniz Baykal
    2- Çetin Osman Budak
    3- Rafet Zeybek
    4- Aydın Özer
    5- Cavit Arı

    İyi Parti
    1- Feridun Bahşi
    2- Hasan Subaşı
    3- Tuba Vural Çokal

    HDP
    1- Kemal Bülbül

    ARTVİN

    AK PARTİ
    1- Ertunç Erkan Balta

    Temel Karamollaoğlunun sandığından şaşkına çeviren sonuçTemel Karamollaoğlu'nun sandığından şaşkına çeviren sonuç

    CHP
    1- Uğur Bayraktutan

    AYDIN

    AK PARTİ
    1- Mustafa Savaş
    2- Bekir Kuvvet Erim
    3- Metin Yavuz

    MHP
    1- Deniz Depboylu

    CHP
    1- Bülent Tezcan
    2- Hüseyin Yıldız
    3- Süleyman Bülbül

    İYİ Parti
    1- Aydın Adnan Sezgin

    HDP doğuda düştü batıda yükseldiHDP doğuda düştü batıda yükseldi

    BALIKESİR

    AK PARTİ
    1- Adil Çelik
    2- Belgin Uygur
    3- Yavuz Subaşı
    4- Mustafa Canbey
    5- Pakize Mutlu Aydemir

    CHP
    1- Ahmet Akın
    2- Fikret Şahin
    3- Ensar Aytekin

    İYİ Parti
    1- İsmail Ok

    Başbakan Yıldırım seçimi böyle takip ettiBaşbakan Yıldırım seçimi böyle takip etti

    BİLECİK

    AK PARTİ
    1- Selim Yağcı

    CHP
    1- Yaşar Tüzün

    Baykal TBMMnin en yaşlı üyesi sıfatıyla ilk oturumu yönetecekBaykal TBMM'nin en yaşlı üyesi sıfatıyla ilk oturumu yönetecek

    BİNGÖL

    AK PARTİ
    1- Cevdet Yılmaz
    2- Feyzi Berdibek

    HDP
    1- Erdal Aydemir

    Aldığı oy topladığı imzanın gerisinde kaldıAldığı oy topladığı imzanın gerisinde kaldı

    BİTLİS

    AK Parti
    1- Cemal Taşar
    2- Vahit Kiler

    HDP
    1- Mahmut Celadet Gaydalı

    BOLU

    AK PARTİ
    1- Arzu Aydın
    2- Fehmi Küpçü

    CHP
    1- Tanju Özcan

    CHP 38 ilde vekil sayısını korudu, 25 ilden ise çıkaramadıCHP 38 ilde vekil sayısını korudu, 25 ilden ise çıkaramadı

    BURDUR

    AK PARTİ
    1- Bayram Özçelik
    2- Yasin Uğur

    CHP
    1- Mehmet Göker

    23 ilde denge değişmedi23 ilde denge değişmedi

    BURSA 1. Bölge

    AK PARTİ
    1- Hakan Çavuşoğlu
    2- Mustafa Esgin
    3- Refik Özen
    4- Emine Yavuz Gözgeç
    5- Ahmet Kılıç

    MHP
    1- İsmet Büyükataman

    CHP
    1- Lale Karabıyık
    2- Erkan Aydın
    3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

    İYİ Parti
    1- İsmail Tatlıoğlu

    BURSA 2. Bölge

    AK PARTİ
    1- Efkan Ala
    2- Osman Mesten
    3- Vildan Yılmaz Gürel
    4- Zafer Işık
    5- Muhammet Müfit Aydın
    6- Atilla Ödünç

    MHP
    1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu

    CHP
    1- Orhan Sarıbal
    2- Yüksel Özkan

    İYİ Parti
    1- Ahmet Kamil Erozan

    CHP milletvekillerinin yarısı yeniden seçildiCHP milletvekillerinin yarısı yeniden seçildi

    ÇANAKKALE

    AK PARTİ
    1- Bülent Turan
    2- Jülide İskenderoğlu

    CHP
    1- Muharrem Erkek
    2- Özgür Ceylan

    ÇANKIRI

    AK PARTİ
    1- Muhammet Emin Akbaşoğlu
    2- Salim Çivitcioğlu

    ÇORUM

    AK PARTİ
    1- Ahmet Sami Ceylan
    2- Oğuzhan Kaya
    3- Erol Kavuncu

    CHP
    1- Tufan Köse

    MHPnin milletvekili sayısı arttı... 12 yeni ilde vekil çıkardıMHP'nin milletvekili sayısı arttı... 12 yeni ilde vekil çıkardı

    DENİZLİ

    AK PARTİ
    1- Cahit Özkan
    2- Şahin Tin
    3- Ahmet Yıldız
    4- Nilgün Ök

    CHP
    1- Gülizar Biçer Karaca
    2- Kazım Arslan
    3- Haşim Teoman Sancar

    İYİ Parti
    1- Yasin Öztürk

    İYİ Partide hayal kırıklığıİYİ Parti'de hayal kırıklığı

    DİYARBAKIR

    AK PARTİ
    1- Mehmet Mehdi Eker
    2- Ebubekir Bal
    3- Oya Eronat

    HDP
    1- Adnan Selçuk Mızraklı
    2- Salihe Aydeniz
    3- İmam Taşçıer
    4- Remziye Tosun
    5- Hişyar Özsoy
    6- Semra Güzel
    7- Garo Paylan
    8- Dersim Dağ
    9- Musa Farisoğulları

    Devlet Bahçeli: Şaşkına döndülerDevlet Bahçeli: Şaşkına döndüler

    EDİRNE

    AK PARTİ
    1- Fatma Aksal

    CHP
    1- Okan Gaytancıoğlu
    2- Erdin Bircan

    İYİ Parti
    1- Orhan Çakırlar

    ELAZIĞ

    AK PARTİ
    1- Metin Bulut
    2- Sermin Balık
    3- Zülfü Tolga Ağar
    4- Zülfü Demirbağ

    CHP
    1- Gürsel Erol

    SP, CHP listesinden Meclis’eSP, CHP listesinden Meclis’e

    ERZİNCAN

    AK PARTİ
    1- Süleyman Karaman
    2- Burhan Çakır

    ERZURUM

    AK PARTİ
    1- Recep Akdağ
    2- Zehra Taşkesenlioğlu
    3- Selami Altınok
    4- İbrahim Aydemir

    MHP
    1- Kamil Aydın

    İYİ Parti
    1- Muhammet Naci Cinisli

    Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlundan ilk açıklamaSaadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

    ESKİŞEHİR

    AK PARTİ
    1- Nabi Avcı
    2- Harun Karacan
    3- Emine Nur Günay

    MHP
    1- Metin Nurullah Sazak

    CHP
    1- Utku Çakırözer
    2- Jale Nur Süllü

    İYİ Parti
    1- Arslan Kabukcuoğlu

    Sandık renkleriSandık renkleri

    GAZİANTEP

    AK PARTİ
    1- Abdulhamit Gül
    2- Ahmet Uzer
    3- Mehmet Erdoğan
    4- Abdullah Nejat Koçer
    5- Derya Bakbak
    6- Ali Şahin
    7- Müslüm Yüksel
    8- Mehmet Sait Kirazoğlu

    MHP
    1- Ali Muhittin Taşdoğan
    2- Sermet Atay

    CHP
    1- Bayram Yılmazkaya
    2- İrfan Kaplan

    İYİ Parti
    1- İmam Hüseyin Filiz
    HDP
    1- Mahmut Toğrul

    Saadetin oyları CHPye yaradı... CHP, 11 ilde yıllar sonra vekil çıkardıSaadet'in oyları CHP'ye yaradı... CHP, 11 ilde yıllar sonra vekil çıkardı

    GİRESUN

    AK PARTİ
    1- Cemal Öztürk
    2- Kadir Aydın
    3- Sabri Öztürk

    CHP
    1- Necati Tığlı

    GÜMÜŞHANE

    AK PARTİ
    1- Hacı Osman Akgül
    2- Cihan Pektaş

    Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyu yine o ilden aldıCumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyu yine o ilden aldı

    HAKKARİ

    AK PARTİ
    1- Leyla Güven
    2- Sait Dede
    3- Özgür Zeydanoğlu

    HATAY

    AK PARTİ
    1- Hacı Bayram Türkoğlu
    2- Hüseyin Yayman
    3- Abdulkadir Özel
    4- Hüseyin Şanverdi

    MHP
    1- Lütfi Kaşıkçı
    2- İbrahim Gül

    CHP
    1- Mehmet Güzelmansur
    2- Suzan Şahin
    3- Serkan Topal
    4- İsmet Tokdemir

    HDP
    1- Barış Atay Mengüllüoğlu

    Erdoğan partisinden 10 puan yüksek aldıErdoğan partisinden 10 puan yüksek aldı

    ISPARTA

    AK PARTİ
    1- Süreyya Sadi Bilgiç
    2- Recep Özel
    3- Mehmet Uğur Gökgöz

    İYİ Parti
    1- Aylin Cesur

    MERSİN

    AK PARTİ
    1- Lütfi Elvan
    2- Ali Cumhur Taşkın
    3- Zeynep Gül Yılmaz
    4- Hacı Özkan

    MHP
    1-Olcay Kılavuz
    2-Baki Şimşek

    CHP
    1- Cengiz Gökçel
    2- Alpay Antmen
    3- Ali Mahir Başarır

    İYİ Parti
    1- Behiç Çelik
    2- Zeki Hakan Sıdalı

    HDP
    1- Fatma Kurtulan
    2- Rıdvan Turan

    Kaç ilde hangi aday önde bitirdiKaç ilde hangi aday önde bitirdi?

    İSTANBUL 1. Bölge

    AK PARTİ
    1- Berat Albayrak
    2- Nurettin Canikli
    3- Mustafa Ataş
    4- Erol Kaya
    5- Vedat Demiröz
    6- Ravza Kavakcı Kan
    7- Osman Boyraz
    8- İsmet Uçma
    9- Mihrimah Belma Satır
    10- Ahmet Berat Çonkar
    11- Hulusi Şentürk
    12- Müşerref Pervin Tuba Durgut
    13- Eyüp Özsoy
    14- Serkan Bayram
    15- Fatih Süleyman Denizolgun

    MHP
    1- Edip Semih Yalçın
    2- İzzet Ulvi Yönter

    CHP
    1- İbrahim Özden Kaboğlu
    2- Mehmet Akif Hamzaçebi
    3- Gamze Akkuş İlgezdi
    4- Onursal Adıgüzel
    5- Fethi Açıkel
    6- Gürsel Tekin
    7- İlhan Kesici
    8- Oğuz Kaan Salıcı
    9- Mahmut Tanal
    10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü
    11- Hüseyin Emre Bağce

    İYİ Parti
    1- Hayrettin Nuhoğlu
    2- Ahmet Çelik
    3- Yavuz Ağıralioğlu

    HDP
    1- Pervin Buldan
    2- Musa Piroğlu
    3- Erkan Baş
    4- Erol Katırcıoğlu

    İSTANBUL 2. Bölge

    AK PARTİ
    1- Süleyman Soylu
    2- Fatma Betül Sayan Kaya
    3- Volkan Bozkır
    4- Abdullah Güler
    5- Hasan Turan
    6- Serap Yaşar
    7- Aziz Babuşcu
    8- Şirin Ünal
    9- Canan Kalsın
    10- Ahmet Hamdi Çamlı
    11- Markar Eseyan
    12- Mustafa Demir
    13- İffet Polat

    MHP
    1- Celal Adan
    2- Cemal Çetin

    CHP
    1- Kadri Enis Berberoğlu
    2- Aykut Erdoğdu
    3- Ahmet Ünal Çeviköz
    4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
    5- Yüksel Mansur Kılınç
    6- Yunus Emre
    7- Gökan Zeybek
    8- Ali Şeker

    İYİ Parti
    1- Ümit Özdağ
    2- Fatih Mehmet Şeker

    HDP
    1- Ahmet Şık
    2- Oya Ersoy
    3- Hüda Kaya

    İSTANBUL 3. Bölge

    AK PARTİ
    1- Numan Kurtulmuş
    2- Mehmet Muş
    3- Akif Çağatay Kılıç
    4- Mehmet Doğan Kubat
    5- Tülay Kaynarca
    6- Halis Dalkılıç
    7- Emine Sare Aydın Yılmaz
    8- Nevzat Şatıroğlu
    9- Zafer Sırakaya
    10- Rümeysa Kadak
    11- Ahmet Mücahit Arınç
    12- Mustafa Yeneroğlu
    13- Erkan Kandemir
    14- Şamil Ayrım
    15- Alev Dedegil

    MHP
    1- Feti Yıldız
    2- İsmail Faruk Aksu
    3- Arzu Erdem

    CHP
    1- Engin Altay
    2- Erdoğan Toprak
    3- Mehmet Bekaroğlu
    4- Zeynel Emre
    5- Sibel Özdemir
    6- Özgür Karabat
    7- Turan Aydoğan
    8- Emine Gülizar Emecan
    9- Nazır Cihangir İslam

    İYİ Parti
    1- Abdul Ahat Andican
    2- Ümit Beyaz
    3- Hayati Arkaz

    HDP
    1- Zeynel Özen
    2- Dilşat Canbaz Kaya
    3- Hakkı Saruhan Oluç
    4- Ali Kenanoğlu
    5- Züleyha Gülüm

    İZMİR 1. Bölge
    AK PARTİ
    1- Binali Yıldırım
    2- Mahmut Atilla Kaya
    3- Ceyda Bölünmez Çankırı
    4- Cemal Bekle

    MHP
    1- Hasan Kalyoncu

    CHP
    1- Ahmet Tuncay Özkan
    2- Murat Bakan
    3- Özcan Purçu
    4- Kani Beko
    5- Mehmet Ali Çelebi
    6- Tacettin Bayır
    7- Ednan Arslan

    İYİ Parti
    1- Dursun Müsavat Dervişoğlu

    HDP
    1- Serpil Kemalbay Pekgözegü

    İZMİR 2. Bölge

    AK PARTİ
    1- Hamza Dağ
    2- Fehmi Alpay Özalan
    3- Necip Nasır
    4- Yaşar Kırkpınar

    MHP
    1- Tamer Osmanağaoğlu

    CHP
    1- Kemal Kılıçdaroğlu
    2- Selin Sayek Böke
    3- Kamil Okyay Sındır
    4- Atila Sertel
    5- Sevda Erdan Kılıç
    6- Mahir Polat
    7- Bedri Serter

    İYİ Parti
    1- Aytun Çıray

    HDP
    1- Murat Çepni

    KARS

    AK PARTİ
    1- Ahmet Arslan
    2- Yunus Kılıç

    HDP
    1- Ayhan Bilgen

    KASTAMONU

    AK PARTİ
    1- Hakkı Köylü
    2- Metin Çelik
    CHP
    1- Hasan Baltacı

    KAYSERİ

    AK PARTİ
    1- Mehmet Özhaseki
    2- Mustafa Elitaş
    3- Taner Yıldız
    4- İsmail Emrah Karayel
    5- İsmail Tamer
    6- Hülya Nergis

    MHP
    1- İsmail Özdemir
    2- Mustafa Baki Ersoy

    CHP
    1- Çetin Arık

    İYİ Parti
    1- Dursun Ataş

    KIRKLARELİ

    AK PARTİ
    1- Selahattin Minsolmaz

    CHP
    1- Türabi Kayan
    2- Vecdi Gündoğdu

    KIRŞEHİR

    AK PARTİ
    1- Mustafa Kendirli

    CHP
    1- Metin İlhan

    KOCAELİ

    AK PARTİ
    1- Fikri Işık
    2- İlyas Şeker
    3- Radiye Sezer Katırcıoğlu
    4- Mehmet Akif Yılmaz
    5- Sami Çakır
    6- Cemil Yaman
    7- Emine Zeybek

    MHP
    1- Saffet Sancaklı

    CHP
    1- Fatma Kaplan Hürriyet
    2- Haydar Akar
    3- Tahsin Tarhan

    İYİ Parti
    1- Lütfü Türkkan

    HDP
    1- Ömer Faruk Gergerlioğlu

    KONYA

    AK PARTİ
    1- Ahmet Sorgun
    2- Tahir Akyürek
    3- Orhan Erdem
    4- Leyla Şahin Usta
    5- Ziya Altunyaldız
    6- Hacı Ahmet Özdemir
    7- Gülay Samancı
    8- Abdullah Ağralı
    9- Selman Özboyacı
    10- Halil Etyemez

    MHP
    1- Mustafa Kalaycı
    2- Esin Kara

    CHP
    1- Abdullatif Şener
    2- Abdulkadir Karaduman

    İYİ Parti
    1- Fahrettin Yokuş

    KÜTAHYA

    AK PARTİ
    1- Ahmet Tan
    2- İshak Gazel
    3- Ceyda Çetin Erenler

    MHP
    1- Ahmet Erbaş

    CHP
    1- Ali Fazıl Kasap

    MALATYA

    AK PARTİ
    1- Bülent Tüfenkci
    2- Öznur Çalık
    3- Ahmet Çakır
    4- Hakan Kahtalı

    MHP
    1- Mehmet Celal Fendoğlu

    CHP
    1- Veli Ağbaba

    MANİSA

    AK PARTİ
    1- Murat Baybatur
    2- Uğur Aydemir
    3- İsmail Bilen
    4- Semra Kaplan Kıvırcık
    5- Mehmet Ali Özkan

    MHP
    1- Erkan Akçay

    CHP
    1- Özgür Özel
    2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
    3- Bekir Başevirgen

    İYİ Parti
    1- Tamer Akkal

    KAHRAMANMARAŞ

    AK PARTİ
    1- Mahir Ünal
    2- Ahmet Özdemir
    3- Celalettin Güvenç
    4- İmran Kılıç
    5- Mehmet Cihat Sezal
    6- Habibe Öçal

    MHP
    1- Sefer Aycan

    İYİ Parti
    1- Faruk Atlı

    MARDİN

    AK PARTİ
    1- Şeyhmus Dinçel
    2- Cengiz Demirkaya

    HDP
    1- Mithat Sancar
    2- Pero Dundar
    3- Tuma Çelik
    4- Ebrü Günay

    MUĞLA

    AK PARTİ
    1- Mehmet Yavuz Demir
    2- Yelda Erol Gökcan

    CHP
    1- Mürsel Alban
    2- Suat Özcan
    3- Burak Erbay
    4- Süleyman Girgin

    İYİ Parti
    1- Metin Ergun

    MUŞ

    AK PARTİ
    1- Mehmet Emin Şimşek
    2- Abdulselam Er

    HDP
    1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit
    2- Mensur Işık

    NEVŞEHİR

    AK PARTİ
    1- Mustafa Açıkgöz
    2- Yücel Menekşe

    CHP
    1- Faruk Sarıaslan

    NİĞDE

    AK PARTİ
    1- Yavuz Ergun
    2- Selim Gültekin

    CHP
    1- Ömer Fethi Gürer

    ORDU

    AK PARTİ
    1- Şenel Yediyıldız
    2- Ergün Taşcı
    3- Metin Gündoğdu

    MHP
    1- Cemal Enginyurt

    CHP
    1- Seyit Torun
    2- Mustafa Adıgüzel

    RİZE

    AK PARTİ
    1- Hayati Yazıcı
    2- Osman Aşkın Bak
    3- Muhammed Avcı

    SAKARYA

    AK PARTİ
    1- Ali İhsan Yavuz
    2- Recep Uncuoğlu
    3- Kenan Sofuoğlu
    4- Çiğdem Erdoğan Atabek

    MHP
    1- Muhammed Levent Bülbül

    CHP
    1- Engin Özkoç

    İYİ Parti
    1- Ümit Dikbayır

    SAMSUN
    AK PARTİ
    1- Ahmet Demircan
    2- Yusuf Ziya Yılmaz
    3- Çiğdem Karaaslan
    4- Fuat Köktaş
    5- Orhan Kırcalı

    MHP
    1- Erhan Usta

    CHP
    1- Kemal Zeybek
    2- Neslihan Hancıoğlu

    İYİ Parti
    1- Bedri Yaşar

    SİİRT

    AK PARTİ
    1- Osman Ören

    HDP
    1- Meral Danış Beştaş
    2- Sıdık Taş

    SİNOP

    AK PARTİ
    1- Nazım Maviş

    CHP
    1- Barış Karadeniz

    SİVAS

    AK PARTİ
    1- İsmet Yılmaz
    2- Mehmet Habib Soluk
    3- Semiha Ekinci

    MHP
    1- Ahmet Özyürek

    CHP
    1- Ulaş Karasu

    TEKİRDAĞ

    AK PARTİ
    1- Mustafa Şentop
    2- Mustafa Yel
    3- Çiğdem Koncagül

    CHP
    1- Faik Öztrak
    2- İlhami Özcan Aygun
    3- Candan Yüceer

    İYİ Parti
    1- Enez Kaplan

    TOKAT

    AK PARTİ
    1- Yusuf Beyazıt
    2- Mustafa Arslan
    3- Özlem Zengin

    MHP
    1- Yücel Bulut

    CHP
    1- Kadim Durmaz

    TRABZON

    AK PARTİ
    1- Muhammet Balta
    2- Adnan Günnar
    3- Bahar Ayvazoğlu
    4- Salih Cora

    CHP
    1- Ahmet Kaya

    İYİ Parti
    1- Hüseyin Örs

    TUNCELİ

    CHP
    1- Polat Şaroğlu

    HDP
    1- Alican Önlü

    ŞANLIURFA

    AK PARTİ
    1- Ahmet Eşref Fakıbaba
    2- Mehmet Kasım Gülpınar
    3- Halil Özcan
    4- Zemzem Gülender Açanal
    5- Mehmet Ali Cevheri
    6- İbrahim Halil Yıldız
    7- Halil Özşavlı
    8- Ahmet Akay

    MHP
    1- İbrahim Özyavuz

    CHP
    1- Aziz Aydınlık

    HDP
    1- Nimetullah Erdoğmuş
    2- Ayşe Sürücü
    3- Nusrettin Maçin
    4- Ömer Öcalan

    UŞAK

    AK PARTİ
    1- Mehmet Altay
    2- İsmail Güneş

    CHP
    1- Özkan Yalım

    VAN

    AK PARTİ
    1- Osman Nuri Gülaçar
    2- İrfan Kartal
    3- Abdulahat Arvas

    HDP
    1- Sezai Temelli
    2- Bedia Özgökçe Ertan
    3- Murat Sarısaç
    4- Muazzez Orhan
    5- Tayip Temel

    YOZGAT

    AK PARTİ
    1- Bekir Bozdağ
    2- Yusuf Başer

    MHP
    1- İbrahim Ethem Sadef

    CHP
    1- Ali Keven

    ZONGULDAK

    AK PARTİ
    1- Polat Türkmen
    2- Ahmet Çolakoğlu
    3- Hamdi Uçar;

    CHP
    1- Ünal Demirtaş
    2- Deniz Yavuzyılmaz

    AKSARAY

    AK PARTİ
    1- İlknur İnceöz
    2- Cengiz Aydoğdu

    MHP
    1- Ramazan Kaşlı

    İYİ Parti
    1- Ayhan Erel

    BAYBURT

    AK PARTİ
    1- Fetani Battal

    KARAMAN

    AK PARTİ
    1- Recep Şeker
    2- Selman Oğuzhan Eser

    CHP
    1- İsmail Atakan Ünver

    KIRIKKALE

    AK PARTİ
    1- Ramazan Can

    MHP
    1- Halil Öztürk

    CHP
    1- Ahmet Önal

    BATMAN

    AK PARTİ
    1- Ziver Özdemir

    HDP
    1- Feleknas Uca
    2- Necdet İpekyüz
    3- Ayşe Acar Başaran
    4- Mehmet Ruştu Tiryaki

    ŞIRNAK

    AK PARTİ
    1- Rizgin Birlik

    HDP
    1- Hasan Özgüneş
    2- Nuran İmir
    3- Hüseyin Kaçmaz

    BARTIN

    AK PARTİ
    1- Yılmaz Tunç

    CHP
    1- Aysu Bankoğlu

    ARDAHAN

    AK PARTİ
    1- Orhan Atalay

    CHP
    1- Öztürk Yılmaz

    IĞDIR

    MHP
    1- Yaşar Karadağ

    HDP
    1- Habip Eksik

    YALOVA

    AK PARTİ

    1- Ahmet Büyükgümüş
    2- Meliha Akyol

    CHP
    1- Özcan Özel

    KARABÜK

    AK PARTİ
    1- Cumhur Ünal
    2- Niyazi Güneş

    CHP
    1- Hüseyin Avni Aksoy

    KİLİS

    AK PARTİ
    1- Mustafa Hilmi Dülger
    2- Ahmet Salih Dal

    OSMANİYE

    AK PARTİ
    1- Mücahit Durmuşoğlu
    2- İsmail Kaya

    MHP
    1- Devlet Bahçeli

    CHP
    1- Baha Ünlü

    DÜZCE

    AK PARTİ
    1- Fahri Çakır
    2- Ayşe Keşir

    MHP
    1- Ümit Yılmaz

    Etiketler: secim2018 , milletvekili tam liste , 24 haziran seçimleri , son dakika , haberler
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