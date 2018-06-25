İlk turda zafer... AK Parti Meclis’te oy kaybetti, Büyükşehirleri korudu

25 BÜYÜKŞEHİRDE CUMHUR İTTİFAKI: MHP’nin oyu da dahil edildiğinde ise Cumhur İttifakı’nın birinci çıktığı büyükşehir sayısı, Aydın ve Tekirdağ’ın da eklenmesiyle 25 oldu. İttifak oyları dikkate alınmadığında ise İzmir, Muğla, Aydın ve Tekirdağ’da CHP, Diyarbakır, Mardin ve Van’da ise HDP, 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi yine birinci parti oldu.

EN ÇOK OY RİZE’DEN: AK Parti’nin 1 Kasım’daki gibi dünkü seçimlerde en çok oy aldığı iller sıralaması da büyük ölçüde değişmedi. En çok oy Rize’den gelirken, bu kenti Konya, Çankırı, Kahramanmaraş ve Bayburt izledi. Ancak, AK Parti’nin Rize’deki oy oranı 1 Kasım’a göre 10 puanı aşkın azaldı.

BÖLGE DENGELERİ: Partilerin, 1 Kasım’a göre dünkü seçimlerde de bölgelere göre dengelerini koruduğu gözlendi. AK Parti, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Akdaniz ve Doğu Anadolu’da gücünü oy kayıplarına rağmen korudu. Aynı şekilde Ege ve Trakya’da CHP, Güneydoğu’da ise HDP öne çıktı.

UYUM, KABİNE VE YEMİN

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi sonuçları açıklamasının ardından, ‘cumhurbaşkanı, yeni kabine ve TBMM üyeleri’ için süreçler ve takvim başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, uyum yasalarıyla hızla hayata geçirilecek. 16 bakan, 5 Cumhurbaşkanlığı ofisi, 9 yeni kurul ve diğer kurumların hangi bakanlıklara bağlandığını gösteren uyum yasaları kanun hükmünde kararnamelerle yapılacak. Resmi sonuçların hemen ardından Cumhurbaşkanı yeni kabinesini açıklayacak. AK Parti’nin milletvekili sayısının kritik olması nedeniyle, yeni kabinenin tamamının dışardan oluşması bekleniyor. Yeni kabine üyeleri, TBMM’de yemin ederek göreve başlayacak.

MECLİS BAŞKANLIĞI

TBMM İçtüzüğü’ne göre, YSK’nın kesin sonuçları açıklamasının ardından, üçüncü gün Genel Kurul’da yemin töreni yapılacak. Ancak bu tarihe kadar seçim bölgelerinde mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM’ye gelerek parmak izi verecek ve kayıtlarını yaptıracaklar.

TBMM Başkanlığı seçimi, yeni dönemin en önemli işleri arasında. Başbakan Binali Yıldırım’ın istediği Meclis Başkanlığı’nı ilk turda alabilmesi de MHP’nin desteğiyle mümkün olacak.

Meclis başkanı seçilene kadar en yaşlı üye TBMM Başkanlığı’na vekalet edecek. Yaşı nedeniyle CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın bir önceki seçimde olduğu gibi oturumu yönetmesi gerekiyor. Ancak sağlık sorunları nedeniyle Baykal’ın bu görevi üstlenemeyeceği belirtilirken, en yaşlı ikinci üye olarak İYİ Parti’den 71 yaşındaki Durmuş Yılmaz’ın başkanlığa vekalet etmesi bekleniyor. En yaşlı üçüncü üye ise MHP Lideri Devlet Bahçeli.

Nuray BABACAN- Turan YILMAZ- Bülent SARIOĞLU- Rifat BAŞARAN- Umut ERDEM- Oya ARMUTÇU- Aysel ALP- Erdinç ÇELİKKAN- Gamze KOLCU- Gizem KARAKIŞ- Eray GÖRGÜLÜ- Mesut Hasan BENLİ- Meltem ÖZGENÇ-Selahattin SÖNMEZ- Rıza ÖZEL- Mert Gökhan KOÇ- Doğahan GİRİTLİOĞLU-ANKARA Fatma AKSU- Özgür ALTUNCU- Fırat ALKAÇ- Ceylan SEVER-İSTANBUL