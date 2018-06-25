Erdoğan partisinden 10 puan yüksek aldı

OYUNU ARTTIRDI SEÇMENİNE 4.5 MİLYON EKLEDİ

Partisinden 10 puan fazla oy alan Erdoğan, MHP ve BBP’yle birlikte kurduğu Cumhur İttifakı’nın ise sadece 1 puan gerisinde kaldı. Cumhur İttifakı, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin bulunduğu Millet İttifakı’na yaklaşık 20 puan fark attı. Cumhurbaşkanı’nı ilk kez halkın seçtiği 2014’te yüzde 51.79’la seçilen Erdoğan, oy oranını 4 yıl önceye göre arttırdı. 4 yıl önce 21 milyon oy alan Erdoğan, dün seçmenlerine 4 milyon 500 bin kişi daha ekledi. Erdoğan, yüzde 51.41 evet oyunun kullanıldığı 16 Nisan 2017 referandumuna göre de oyunu arttırdı.

MİLLET İTTİFAKI TRAKYA, AKDENİZ VE EGE’DE BİRİNCİ

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Türkiye’nin büyük bölümünde çoğunluğu alırken, Millet İttifakı Trakya, Ege ve Akdeniz’deki illerde birinci oldu. Cumhur İttifakı, en büyük iki şehir olan İstanbul ve Ankara’da birinci çıkarken, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin’de Millet İttifakı önde bitirdi. Balıkesir, Adana ve Hatay’da ise Cumhur İttifakı ipi göğüsledi. İttifaklarda bulunmayan HDP, Doğu ve Güneydoğu’da 10 ilde birinci oldu.

1 KASIM 2015 SEÇİMİYLE BENZERLİKLER

İttifak oyları esas alındığında, Cumhur İttifakı’nın seçimi birinci tamamladığı illerin tablosu 1 Kasım 2015’te AK Parti’nin kazandığı illerle büyük benzerlik gösterdi. Cumhur İttifakı, 1 Kasım 2015 seçiminde AK Parti’nin birinci çıktığı illerden sadece Antalya, Mersin ve Çanakkale’de ilk sırayı alamadı. Ancak ittifak oyları dikkate alınmayıp parti bazında bakıldığında AK Parti, Çanakkale, Antalya ve Mersin’de de seçimi birinci olarak tamamladı.

63 İLDE ERDOĞAN

Erdoğan, İstanbul ve Ankara dahil 63 ilde en yüksek oyu alan aday olurken, İnce, Trakya ve Ege’deki 7 şehir ve Tunceli’de, Demirtaş ise Doğu ve Güneydoğu’daki 10 ilde birinci sırada yer aldı. Akşener ve Karamollaoğlu’nun birinci çıktığı seçim bölgesi olmadı. HDP’nin birinci çıktığı Muş’ta da Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sırada yer aldı.

MEMLEKETLERİNDE KAYBETTİLER

Erdoğan memleketi Rize’de yüzde 77 oy alırken, İnce’nin seçim bölgesi Yalova’da da Erdoğan en çok oyu aldı. Erdoğan’ın yüzde 50.3 oy aldığı Yalova’da İnce yüzde 38.8 oyla ikinci oldu. Akşener’in memleketi Kocaeli’de Erdoğan yüzde 59 oyla ilk sırada yer alırken, İnce yüzde 27, Akşener ise yüzde 7 oy aldı.